2025 第一屆臺灣海事工程影響力論壇登場 打造臺灣邁向「有能海洋國家」的行動藍圖

圖▲「2025 第一屆臺灣海事工程影響力論壇」於台南安平福爾摩沙飯店盛大舉行。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在全球能源版圖重塑、海洋治理成為國家競爭力核心的此刻，由中華民國海事工程聯合促進會、高雄市海事工程商業同業公會、臺中市海事工程商業同業公會、臺灣風能協會共同主辦，並由英國在台辦事處（British Office Taipei）、歐洲在臺商務協會（ECCT）、比利時台北辦事處（Belgian Office Taipei） 協辦的 「2025 第一屆臺灣海事工程影響力論壇」 12月11日於台南安平福爾摩沙飯店盛大舉行。

廣告 廣告

論壇聚焦藍色政策發展韌性、治理透明度與公私協力等關鍵議題，吸引近 300 位政府代表、離岸風電與海事工程產業、國際組織及學術界專家齊聚一堂，共同勾勒臺灣邁向 「有能海洋國家（Competent Maritime Nation）」 的發展藍圖。

圖▲論壇聚焦藍色政策發展韌性、治理透明度與公私協力等關鍵議題，吸引近 300 位政府代表、離岸風電與海事工程產業、國際組織及學術界專家齊聚一堂。(圖/主辦單位提供 )

三大主題拆解臺灣海洋發展新方向

中華民國海事工程聯合促進會理事長、台船環海（CDWE）董事長曾國正表示，臺灣具備海運與造艦實力，是在地緣政治下保持穩定的關鍵，而海事工程更是臺灣邁向先進海洋國家的重要拼圖。本次活動首次凝聚海事產業各公協會的力量，與會者皆是推動臺灣海洋國家願景的堅實後盾。

臺中市海事工程商業同業公會理事長、宏華營造總經理陳宗邦指出，臺灣深耕海事工程數十年，已具成熟基礎，在離岸風電帶動下快速吸收歐洲技術，若持續強化人才培育，臺灣有望成為亞洲離岸風電重鎮。

風能協會理事長吳盟分強調，港口、船隊、海事工程三大能量缺一不可，唯有持續向國外學習並透過年度論壇深化交流，臺灣才能全面提升海事能量，奠定海洋國家根基。

英國及比利時在台辦事處代表亦致詞指出，海事工程是海洋國家發展的關鍵產業。而活動東道主，也是台南市政府水利局邱局長也出席力挺，並強調台南長期重視海洋建設，歡迎國內外海事工程產業投資布局。

能源署亦指出，離岸和海上能源的發展是持續性目標，下一階段的案場開發，財務和技術面，包含工程技術是主要評估重點，而海事工程更是工程技術項目的重點評估項目。英國商業與貿易部亞太地區潔淨能源代表Richard Burd與歐洲商會代表黎森強調，政策的持續性和可預期，才能創造投資效益，建議相關發展應有一統籌部會獨立運作。

下午首場座談則由大川吉代表以及Seatrench總經理Jose Camacho，以及臺灣海洋能發展協會與 CDWE 分享海洋能源技術與離岸風電在地供應鏈的發展脈絡。建議加速推動示範案場的落地、技術驗證機制的建立，並強化跨部會整合，形成完整且具延展性的產業生態系。

最終場座談，聚焦臺灣邁向「有能（competent）海洋國家」所需的制度基礎，以及公私協力如何形成有效的治理與產業互動。國立高雄科技大學洪文玲教授指出一個合作前提的最關鍵元素，即是民眾生活往往和船舶以及海洋脫節，必須透過系統性的拉攏、遊說、教育並強調這是全民海洋教育，唯有如此，才有機會知道彼此的位置。

國際通商法律事務所合夥律師陳宜君認指出公私協力是一項長期多階段溝通的過程，需要多點換位思考。American Climate Club（ACC）副主席暨 APEC 執行長黎安國指出信任的關鍵，政府部門思考產業策略很容易存在「倖存者偏差」的偏誤，並不是一味看見建設好的地方，卻忽略了隱藏背後更多真正的問題，而產業要知道風險在哪裡，可被預期才能創造投資。

OEG 亞太區域總監吳國綸補充，臺灣離岸風電與海事工程正邁向成熟，若能強化政策延續性並建立穩定產業 pipeline，將有助促進運維本土化並提升本土廠商承攬大型工程的能力；同時透過完善特殊工程與船隊投入機制，可吸引企業長期投資、增強競爭力。

CDWE 船舶參訪：讓更多人貼近海洋，理解臺灣海洋政策的真正意義

此次論壇的另一個亮點為船舶參訪。「環海翡翠輪」是由台船公司所建造，CDWE所擁有之多功能大型海事工程船，為臺灣最先進、全球少數同級的海事工程船。具備高速航行、DP 定位、海上運維與安全作業能力，其誕生象徵臺灣離岸風電自主施工的重要里程碑。

此次論壇三場座談從 產業、技術到治理制度層層推進，逐步勾勒出臺灣邁向海洋國家的完整行動藍圖。海洋是臺灣的未來，唯有讓全民理解海事工程的潛能、才能貼近海洋，臺灣才能真正成為具備韌性與國際連結能力的海洋國家。