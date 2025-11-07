2025《米其林指南》推薦「TABLEAU」全新菜單 法式技法重現台灣辦桌

（圖／業者提供）

榮獲2025《米其林指南》必比登推介的TABLEAU by Craig Yang，11月份起推出全新主題菜單《回席・Reunion Banquet》，主廚楊子毅（Craig Yang）以法式料理技法重構台式辦桌精神，透過七道菜呈現辦桌文化、家族情感與台灣味覺記憶的再現。

出生於北海岸辦桌家族的Craig，自小在帳篷菜席與大灶鍋爐之間成長，外祖父是總舖師、父親是徒弟，辦桌對他而言是一種串起人生的儀式，也是家的象徵。然而他的廚藝路走向西餐世界，曾在RAW餐廳磨練三年，創立TABLEAU後，他選擇以「文化對話」為路徑，不是單純將台菜法式化，而是讓辦桌成為料理的靈魂，透過法餐邏輯重新詮釋記憶中的圓桌。

榮獲2025《米其林指南》必比登推介的TABLEAU by Craig Yang，11月份起推出全新主題菜單。（圖／業者提供）

《回席・Reunion Banquet》象徵回到席間、回味記憶，整份菜單以辦桌流程為骨幹展開。開場小點取材自「五福拼盤」，以酸甜苦辣鮮喚醒味覺記憶。接續的千層烤甘藍、澄清雞湯與沙茶醬，重新演繹台式海鮮羹；法式香料飯搭配時令海鮮與澄清湯，呼應紅蟳米糕這道經典菜色。全雞象徵圓滿，被拆解為雞腿、雞胸與雞翅棒棒糖，再搭配雞肝醬與雞骨醬汁，完整還原「起雞」的辦桌寓意。

最具代表性的招牌料理「巧克力豬蜜汁排骨」，來自主廚家族年節料理。特選肉質細嫩的巧克力豬，搭配台灣金棗果醬、日本柴魚、法國雪莉醋調製蜜汁，再加入脆藜麥，融合傳統與現代技法。餐末甜點亦充滿巧思──豆腐乳奶霜取代海鹽，形成如牛奶糖般的鹹甜風味，搭配瑪德蓮與手工餅乾，完成東西交融的尾聲。

《回席・Reunion Banquet》每套1,980元＋10%。（圖／業者提供）

TABLEAU此次再次呼應辦桌的人情味與團聚本質，不僅是一場餐宴，更像記憶被重新擺上桌。餐廳今年入選必比登推介，評審肯定其「以精緻技法呈現台灣風味」的文化價值。對Craig而言，這份成就不是風格標籤，而是對家族、土地與料理初衷的一次回席。他說：「辦桌的精神是人與人之間的連結，而這正是我想透過料理傳遞的溫度。」

另外，米其林6日正式宣佈《米其林指南》進駐紐西蘭，首度將指南版圖拓展至大洋洲，紐西蘭的首版指南將涵蓋四個充滿活力的美食目的地：奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮。米其林指南的匿名評審員已同步進行實地評選，首版餐廳評選名單預計將於 2026 年中公布，以尋找並評估奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮最優秀的餐廳，發掘本地體驗最佳的店家。

紐西蘭作為融合了多元文化和現代都會氣息的土地，其美食也體現了這種傳統交融的特色，並結合了豐富的世界級本地食材。從新鮮的時令蔬菜到標誌性的草飼羊肉與牛肉，紐西蘭食材將融合國際風味的現代料理，搭配世界上最負盛名的葡萄酒，提升至全新境界。

（圖／紐西蘭觀光局提供）

