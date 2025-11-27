2025《綠・蔬食評鑑指南》 65家星級餐廳獲表揚

記者李靜音／綜合報導

由財團法人綠色公益基金會主辦的2025《綠・蔬食評鑑指南》，日前在TICC臺北國際會議中心舉行星級餐廳頒獎典禮。環境部長彭啟明蒞臨致詞並頒獎，65家星級餐廳榮獲表揚，250人共同見證蔬食餐飲在永續發展上的卓越成果。

《綠・蔬食評鑑指南》頒獎典禮，由環境部指導，評審團由主席田定豐領軍專業評審團，歷經半年匿名實地走訪，從數千家蔬食餐廳中，評鑑出65家優勝餐廳，其中三星級6家、二星級20家及一星級39家，脫穎而出榮獲2025年星級獎牌與表揚。

彭啟明致詞表示：「非常懷念兩年前擔任評鑑祕密客的時候！」說明《綠・蔬食評鑑指南》以蔬食米其林的標準來評鑑，對於臺灣蔬食界的意義非凡。指出極端天氣與全球暖化及廚餘浪費、豬瘟的關聯，強調蔬食是改善環境的重要做法，鼓勵大家在餐桌上多選擇蔬食，也呼籲餐廳和個人減少食物浪費，並推動循環餐具的使用。

綠色公益董事長慧開法師致詞，提到《維摩詰經》〈香積佛品第十〉中，香積佛國用美食來度化眾生。讚歎蔬食餐廳同業的朋友們，願意在廚藝上用心，不斷的精益求精，提供更舒適的飲食空間，讓大眾吃的歡喜且法喜充滿，進而淨化心靈，這即是承辦《綠・蔬食評鑑指南》的主要目的。

環境部綜合規劃司長洪淑幸發表「低碳餐廳飲食指南」指出，從餐桌上的淨零轉型開始，零浪費低碳飲食是全民最容易做到的。「綠食飯桌」概念，是惜食餐飲，吃多少點多少；使用環保餐具，少用一個，對地球就好一點；食材選用，吃在地當季食材，新鮮又環保；綠色經營，多做一點點，提高20%的蔬食食材。

佛光山臺北道場住持滿謙法師致詞指出，大家都是推動蔬食者，是散發慈悲心愛護地球、推動永續發展的先驅者，希望透過頒獎活動，未來能把臺灣的蔬食文化推廣至全世界。

綠色公益基金會執行長戴慶華表示，深深感謝佛光山及國際佛光會以「環保與心保」的理念，推動非常多對環境與社會善美的行動。期許未來有更多餐飲界朋友，願意為蔬食做出更多創意料理，讓更多人願意吃蔬食，進而擴大影響力，使地球變得更純淨、社會更祥和。他更呼籲餐飲業者響應「VEG100」倡議，邀請更多人每日一蔬食或一年蔬食100天，讓吃「蔬食」成為全民的運動。

