2025 聖誕佈置攻略公開！聖誕佈置靈感、北歐 hygge 風交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推薦
聖誕節倒數計時，姊妹們準備好迎接充滿歡樂溫馨氣氛的節日了嗎！說到佈置聖誕氛圍，「揪愛Mei」真心覺得今年的聖誕裝飾選擇超級豐富，有好多精巧可愛、童話感的風格，聖誕樹、絨毛抱枕或造型地墊，每一種都讓人少女心大爆發，還有簡約溫暖風格的北歐風寢具，一定可以讓家裡瞬間充滿hygge感，不管是想營造溫馨的家居氛圍，還是在尋找有質感的交換禮物，或是想給自己小確幸，這篇從居家佈置到送禮好物，通通幫你整理好了，跟「揪愛Mei」一樣喜歡聖誕節的人快筆記！
1.熱銷話題！摩達客迷你1呎/1尺(30cm)裝飾綠色聖誕樹
原價1,089元，特價399元👉挑禮物去
對於租屋族、小坪數家庭，或是想在臥室、工作區等空間有限的地方，增添聖誕氣氛的人來說，「揪愛Mei」大推這款迷你聖誕樹，小巧精緻又不佔空間，放在書桌、床頭櫃、櫃台或辦公桌上都超適合，一棵小巧可愛的聖誕樹，氛圍感馬上拉滿，拍照打卡一秒有感，而且搜到這款居然限時特價只要399元，搬動方便又不佔空間，小資族與租屋族也能輕鬆布置出聖誕感，打造屬於自己的過節儀式。
2.折扣%最多！東妮寢飾 超萌動物造型系列抱枕
原價980元，特價640元👉挑禮物去
天氣一轉涼，待在家的時間自然變多，這時候北歐hygge風成為最吸引人的生活關鍵字，北歐hygge風是源自北歐的生活美學，講究在寒冷季節裡，把日常過得溫暖又舒服，而寢具正是營造hygge氛圍的靈魂角色，選擇低飽和的米白、霧灰或大地色系北歐寢具，搭配純棉或亞麻等親膚材質，再加一顆抱枕，就能讓空間瞬間變得更療癒，無論是窩在沙發上追劇、坐在書桌前工作，或是躺在床上滑手機，有了柔軟的抱枕支撐，整個人都能慢慢沉進屬於自己的放鬆時光，東妮寢飾推出的超萌動物造型抱枕，正好呼應hygge生活美學，以療癒外型搭配3D棉填充，觸感Q彈、久抱不易塌陷，陪伴感十足，特價640元的親民價格，不只為居家增添溫馨氣氛，尤其到了年末交換禮物旺季，兼具實用性與溫度感的居家小物，更成為送禮清單中的高人氣選項。
原價1,099元，特價499元👉挑禮物去
平常就已經很不想洗碗了，一到冬天更是覺得煩，站在冰冷又硬梆梆的廚房地板上洗碗、備料、煮菜，站久腳發麻、腰也跟著痠，近年不少居家族開始發現，只要在廚房鋪上一張有彈性、好踩的地墊，就能明顯減輕久站的不適感，也讓原本冷冰冰的空間，多了一點「好好生活儀式感」的小確幸，半島良品推出的防水防油皮革地墊，款式選擇多，慢彈柔軟的設計能有效緩解足部壓力，久站洗碗也不再那麼吃力，皮革材質具備防水、防油、抗汙效果，湯汁或油漬一擦就乾淨，打理起來毫不費力，特殊壓編工藝讓地墊兼具美觀與耐用度，原價1,099元，現在特價499元買一送一，可以依照節日心情選擇樣式，讓日常家務也能多一點舒適與好心情。
4.折扣%最多！史努比Snoopy 絨毛造型止滑氣墊拖鞋
原價700元，特價488元👉挑禮物去
有些東西就是擁有「自己喜歡、送人也不會出錯」的神奇魔力，比起冷冰冰的居家用品，毛絨絨、帶點童趣的設計，反而更能療癒忙了一天的自己，史努比這個經典角色更是零失誤代表，像這款史努比 Snoopy 絨毛造型止滑氣墊拖鞋，就是近期不少人默默收進購物車的居家必備款，泡泡氣墊大底搭配2.5公分厚底設計，踩起來柔軟又有支撐感，高彈性材質久穿也不易變形，走來走去依然舒適，絨毛面料觸感細緻溫暖，冬天穿上瞬間告別冰冷地板，鞋底還貼心設計防滑紋路，在家活動更安心，原價700元，現在特價488元，價格親切、實用度高，可愛度又爆表，難怪被不少網友列為「買來不後悔、送人更討喜」的居家療癒好物！
5.折扣%最多！樂高LEGO IDEAS系列 - 21358 樂高公仔扭蛋機
原價4,899元，特價4,312元👉挑禮物去
每到聖誕節前夕，許多家長最頭痛的就是「到底要送孩子什麼」，既不想只是玩一下就被丟在角落，又希望禮物能兼具趣味與成就感，最好還能讓孩子動手、動腦！「揪愛Mei」大推小孩都愛的樂高！像是大人小孩都愛玩的樂高 LEGO IDEAS 系列「21358 樂高公仔扭蛋機」，把童趣與創意一次包進禮物盒，整組以扭蛋機為主題，組裝過程本身就充滿挑戰與樂趣，完成後還能實際轉動，扭蛋內更藏有多款樂高人偶，驚喜感十足，被家長大讚「一盒抵好幾種玩法」，原價4,899元，現在特價4,312元，無論是送給樂高迷孩子，或當作高質感聖誕禮物，都能讓孩子拆禮物時眼睛發亮，CP值與記憶點一次到位。
6.熱銷話題！奇哥 德國Hape 聖誕驚喜戳戳樂/倒數月曆-經典桌遊(降臨月曆/聖誕禮物/生日禮
原價980元，特價599元👉挑禮物去
每年進入12月，對孩子來說最期待的就是聖誕節的倒數時光，如果能把「等待」變成每天的小驚喜，更能讓節慶氛圍在家中慢慢累積，許多家長也希望透過簡單的互動，讓孩子一起參與聖誕準備，而不是只等著拆禮物，每天固定一個小儀式，也成為親子之間溫暖的共同回憶，熱銷的「奇哥德國 Hape 聖誕驚喜戳戳樂倒數月曆」正是為這樣的節慶情境而生，這款聖誕限定桌遊結合降臨月曆概念，每天戳開一格，就能發現不同的小驚喜，讓孩子在遊戲中自然學會耐心等待與數數樂趣，現在特價599元，不論作為聖誕倒數活動或生日禮物都很合適，讓孩子在歡笑中，一天一天迎接最期待的聖誕節。
7.折扣%最多！L'Artisan Parfumeur 阿蒂仙玫瑰追憶香氛禮盒
原價5,600元，特價3,499元👉挑禮物去
每到聖誕節，情人之間總會想準備一份「有心意、又有儀式感」的禮物，不只是交換物品，而是希望對方在拆開的那一刻，感受到被重視、被珍惜，比起實用型單品，能喚起情緒與記憶的禮物，更容易留下深刻印象，香氛正是許多人心中最不容易出錯、也最浪漫的選擇，今年聖誕送禮清單中，別錯過L'Artisan Parfumeur 阿蒂仙玫瑰追憶香氛禮盒，以經典玫瑰香調為主軸，香氣細膩而不張揚，溫柔中帶著層次感，彷彿把一段專屬於兩人的回憶封存在香味裡，聖誕檔期特價3,499元，不僅價格甜到不行，質感與品牌底蘊更是滿分，無論是送給另一半，或作為紀念特別時刻的心意之禮，都能讓這個聖誕節多一份浪漫與餘韻。
8.熱銷話題！【LUSH 嵐舒】精選按摩芭鐵盒組
售價700元👉挑禮物去
天氣轉冷，肌膚也特別容易乾燥緊繃，下班回到家最療癒的時刻，莫過於替自己安排一段溫暖的保養時光，點盞小燈、放慢節奏，坐在沙發上透過香氣與觸感讓身心一起放鬆，是非常適合冬季對抗疲憊的儀式，「溫柔照顧自己」正式聖誕節最剛好的心意，今年冬天在各大網紅版上看到的LUSH 嵐舒精選按摩芭鐵盒組，正是這樣一份充滿溫度的送禮選擇，有多款人氣按摩芭，遇膚即融的質地能在按摩時釋放滋養成分，同時伴隨療癒香氣，讓保養變成一場感官享受，700元的親切價格，加上質感鐵盒包裝，不論是送給另一半、好友，或犒賞辛苦的自己，都恰到好處，是今年聖誕節最不張揚卻最貼心的溫暖禮物。
