2025「自然」雜誌10大科學人物 梁文鋒、杜夢然上榜

深度求索創始人梁文鋒。(取材自微博)

英國「自然雜誌」8日公布年度十大人物榜單，選出2025年最重大科學事件的中心人物，DeepSeek創始人梁文鋒、中國科學院深海科學與工程研究所地質學家杜夢然上榜。

科技日報報導，自然雜誌介紹稱，2025年是科學家拓展知識邊界的一年，也是顛覆的一年。中國企業家梁文鋒1月推出的DeepSeek驚艷了日新月異的AI界，這個大語言模型的表現媲美現有最先進模型，但構建資源僅需後者的一小部分，與此同時，DeepSeek以「開放權重」（直接發布模型訓練後的參數權重而無需重新訓練）的形式公開，意味著它能免費下載和擴展，為科研人士帶來免費福音。

杜夢然則開啟了一場科學的冒險，她和團隊乘坐潛水器潛入海面下9000多米，首次窺見了一個充滿奇異生物的生態系統。

其他入選的科學家，包括美國戴維斯加州大學物理學家東尼．泰森、以色列魏茨曼科學研究所系統生物學家伊法特．梅爾布爾、英國倫敦大學學院神經學家莎拉．塔布里齊和團隊、美國費城郊區的患童KJ．馬爾杜恩、印度賴布爾的資料科學家阿查爾．阿格拉瓦爾、巴西奧斯瓦多．克魯茲基金會農業研究員盧西亞諾．莫雷拉、南非金山大學公共衛生官員普雷修斯．馬索索、微生物學家和免疫學家蘇珊．莫納雷斯。

其中，東尼．泰森研究的數位相機技術，幫助智利打造今年啟用的魯賓天文台。KJ．馬爾杜恩接受一種新型基因編輯療法，治癒他身體無法處理蛋白質的超罕見疾病。

自然特寫部編輯布蘭登．馬赫表示：「今年的榜單頌揚了對新前沿的探索，醫療領域突破性進展的希望，對科研誠信的堅定守護，以及那些可以拯救生命的全球政策的制定者。我們激動地看到這麼多人在不遺餘力地理解自然世界，並在許多情況下幫助這個世界。這是他們被選為今年十大人物的原因。」

