2025 臺北市亮點企業揭曉 展現產業多元樣貌
【記者張嘉誠／綜合報導】
為展現臺北市產業創新成果，北市府產業局11月7日於三創生活園區 5 樓CLAPPER STUDIO 舉辦「2025 亮點企業頒獎典禮」，表揚 18 家得獎企業，樹立產業創新經營典範。
產業發展局陳俊安局長致詞時指出，臺北市孕育眾多以創意與毅力著稱的優秀創業家，為城市注入無限活力。市府從資金、人才與市場等面向推動多項創業政策，打造「創業家友善城市」，協助企業加速朝向國際化與規模化發展。為鼓勵企業不斷朝標竿前進，每年舉辦「亮點企業獎」選拔，今年經嚴謹評選共有 18 家卓越企業脫穎而出，展現臺北產業創新的充沛能量。
本次獲獎企業橫跨生醫照護、數位影音、文創設計、資通訊科技、淨零碳排等多元創新領域，充分顯示臺北市產業多元樣貌。 五大「亮點獎」，「技術卓越獎」得主安宏生醫股份有限公司研發「降解而非阻斷」受體機制，降低藥物開發所需時間與經費成本，在專利佈局與募資規劃均有佳績。「服務創新獎」由心輔犬股份有限公司獲得， 培育流浪犬為心輔犬，兼顧照護與安置，登上聯合國論壇發表理念，展現公益創新與國際影響力；「文創拔萃獎」獲獎者藝途科技股份有限公司研發 Web3D 虛擬導覽技術，結合 OMO 沉浸式體驗，年營收成長迅速，成功輸出臺灣文化並獲國際獎項與策略投資；「品牌領航獎」由班朋實業有限公司掄元，聚焦專業音樂族群設計原創產品，成功打造差異化品牌，設立 20 餘據點成功拓展影視與海外市場；「投資典範獎」由康斯特科技股份有限公司奪魁，自研 Glows.ai 雲平台提供 GPU 分片、即時計費與智能排程等功能，解決高成本與低效率痛點，並完成千萬美元募資，積極拓展國際市場並與熊本縣政府合作 AI 智慧城市計畫。
「特別獎」部分由喬睿科技股份有限公司代表人兼執行長莊凡頡獲得「傑出青年創業獎」，錨點影音股份有限公司馮鈺媛共同創辧人暨影音總監榮獲「傑出女性創業獎」，益康生醫股份有限公司獲得「社會創新貢獻獎」，「友善職場貢獻獎」得主為大麥網路股份有限公司，「永續發展貢獻獎」由百冠生化科技股份有限公司獲得。
「臺北市產業發展獎勵補助計畫」提供投資獎勵補貼及研發、品牌、創業、育成等多元補助項目，從創業到品牌發展全方位的補助機制，支持企業生命週期各階段發展所需。產業局提供專人服務協助受理獎勵補助申請及諮詢，專線電話1999（外縣市請撥 02-27208889）轉 6625、1428、1429；相關資訊可於產業局官網 （https://doed.gov.taipei/ ）與「臺北市產業發展獎勵補助計畫 」官網（https://industry-incentive.taipei/）查詢。
