2025《臺北文創天空創意節》優選作品 移師台南西市場展出





由臺北文創基金會主辦的「2025《臺北文創天空創意節》」優選作品聯展首次移師台南，今(9)日起至2/1止，在台南市定古蹟「西市場」展出。台南市長黃偉哲肯定本次在文化古都台南的古蹟展出饒富創意作品，展現文化及創意融合的饗宴，歡迎民眾把握難得機會前來觀展。

黃偉哲表示，西市場曾作為2024年文博會展出場地之一，當時尚未全部完工即驚豔四方，附近連接國華街、正興街及神農街等，皆為深具歷史文化特色的街道，吸引許多年輕族群及親子造訪。此次《臺北文創天空創意節》首次移展台南，不僅是台北與台南兩座城市難得的創意交流，更為創意新銳開啟了全新舞台的可能性；以本市古蹟市場——西市場為展出場域，展現台南古蹟文化底蘊與現代創意藝術相互交流碰撞的火花。

經發局長張婷媛表示，【2025臺北文創天空創意節——當下Dare to share 臺南特展】展期自即日起至2月1日止，展出作品為本屆兩組優選作品，分別為由「雜波 ZAP」創作的《一首天空的歌》，以及由「屾之製造所」創作的《聽你所說的當下》，兩組優選作品不約而同以極為純粹的創作語彙回應「當下」——《一首天空的歌》提醒觀展者仰望天空，《聽你所說的當下》則帶領著觀展者重新學習傾聽。

市場處代理處長林士群表示，位於台南中西區的西市場建於1905年，超過百年歷史，見證了城市的繁榮，承載眾多台南人的生活記憶；2003 年被指定為市定古蹟，成為台南兼具歷史與文化底蘊的新地標，亦是台南首座以古蹟之姿再生為現代觀光、採買特色商品的優質市場，期望透過【2025臺北文創天空創意節——當下Dare to share 臺南特展】，讓更多民眾能夠走進西市場，領略古蹟藝術的交流。

經發局指出，目前適逢「臺南購物節」(活動至3/01)，民眾只要消費滿50元且完成發票登錄，即有機會抽中百萬汽車、機車、現金、3C家電及多項豐富好禮。邀請大家來台南走走逛逛，感受市定古蹟台南西市場與臺北天空創意節共譜出的滿滿創意與活力，消費還可參加購物節抽獎，歡喜迎接幸福新年度。

【2025 臺北文創天空創意節｜臺南特展〈當下 DARE TO SHARE〉】

展出日期：即日起至 2/01(日）

展出時間：平日 11:00-20:00｜週末 11:00-21:00 (週三公休)

展出地點：中西區西門公有零售市場(通稱「西市場」)(國華街三段26號)

免費參觀!

