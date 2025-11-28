2025《臺北文創天空創意節》台北展盛大開幕

▲2025臺北文創天空創意節優選作品聯展11/28(五)盛大開幕。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 由臺北文創基金會主辦、左腦創意統籌策畫的2025《臺北文創天空創意節》優選作品聯展，11/28(五)舉行開幕記者會，從185件各類型參賽提案中脫穎而出的2組優選組品：《一首天空的歌》、《聽你所說的當下》，也從即日起至12月28日，在臺北文創1樓文化廣場展出，每個週末還安排了風格市集、藝文展演等豐富多樣的活動，邀請大家透過大型互動裝置、聲音轉譯與體感科技，在快速變動的城市節奏中短暫停留，覺察自己與世界的同步。

以聲音、光影與互動 回應正在經歷的此時此刻

在資訊與影像高速流動的時代，「當下」成為一個被頻繁使用，卻也最容易被忽略的詞彙。我們不斷被時間推著向前進，卻很少真正停留。因此，2025《臺北文創天空創意節》以「當下 Dare to Share」為徵件主題，號召不同領域的創作者透過創意分享此時此刻的感動。

▲新銳團隊「雜波」創作《一首天空的歌》，運用聲光互動將氣球可被仰望的特性轉化為新意。（圖／雜波團隊提供）

本屆一共有185件作品報名參賽，脫穎而出的兩組優選作品，第一組是「潛力新銳」組(120萬)優選—由「雜波 ZAP」創作的《一首天空的歌》。這是一件以聲音與光構成的互動裝置，團隊將童年記憶中輕飄飄的氣球，轉化為可觸發各種聲響的共創媒介，觀眾只要隨機拉動遠看像一簇白雲飄在半空的氣球，就會聽到16種與天空息息相關的聲響，像是雷鳴、鳥叫、飛機呼嘯、風穿過樹葉的沙沙聲等；當多人同時互動，各自拉動帶有不同的聲響的氣球後，便自然形成了一曲即興樂章。

「實驗新秀」組(60萬)優選—由「屾之製造所」創作的《聽你所說的當下》，則大膽挑戰一般人的慣性，設計出讓兩個人背對而坐的翹翹板，觀眾背對著被坐在兩頭，利用話筒說出此刻想傳達的話，但說出口的語言會即時被轉譯為旋律，以音樂的形式流向對方，藉此驗證抽離語言和字彙之後，人們是否仍能聽懂彼此？不約而同以極為純粹的創作語彙回應「當下」這個主題。

▲60萬優選作品《聽你說的當下》以背對背的翹翹板，挑戰人們如何進行對話。（圖／業者提供）

「『當下』不只是時間的單位，更是可被感知、可被經歷的專注狀態。」臺北文創總經理劉麗惠表示，《臺北文創天空創意節》自 2015 年開辦，今年邁入第八屆，我們陪伴過許多新銳團隊，從最初的想法走向實踐，讓天馬行空的創意，一步步轉化為能被看見、被觸碰、真正感動人的作品，這是一段由無數個「當下」點滴累積而成的旅程。

而今年兩組優選作品——《一首天空的歌》提醒我們仰望天空，《聽你所說的當下》則帶著我們重新學習傾聽，「從這些被巧妙轉化的創意中，我們看到了優選團隊回應『當下』的具體實踐，也從作品互動中，體會到存在於此時此刻的真實與美好。」

▲120萬優選作品《一首天空的歌》用氣球、聲音與光影和天空即興合奏。（圖／業者提供）

仰望與傾聽 優選作品兼具童趣與詩意

「我覺得團隊選擇氣球作為高辨識度物件進行轉化，是一件非常輕盈的決斷。」為《一首天空的歌》提供諮詢指導評審的王耀邦指出，「雜波 ZAP」團隊運用直覺的想像力，巧妙將氣球可被仰望與凝視的特性，轉化為新意，是這件作品能從185件參賽作品中脫穎而出的重要原因。

評審曾令理指出，《一首天空的歌》的整體設計，與開放性廣場的環境相互貼合，作品無論在白天或夜晚都呈現出極佳的觀賞和互動性，「實屬難得。」另一組優選作品《聽你所說的當下》，具有管樂器般的結構特徵，本體卻是遊樂場中常見的翹翹板，是評審周杰璁口中「本屆天空創意節最獨樹一格的創想」。

連續三屆擔任評審的張耿華表示，《臺北文創天空創意節》一直具有相當包容性，是各類創作都能被看見的舞台，「我很期待未來能持續從作品的落實性、創意表現、及執行經驗等面向，找出那些願意冒險、敢於作夢、能衝破框架的黑馬團隊。」

用氣球、聲音與光影和天空即興合奏

「我們是一群為了共創美好而相聚的創作者，《一首天空的歌》是我們核心精神的最佳體現！」榮獲「潛力新銳組」優選的「雜波 ZAP」表示，得獎不僅是對團隊的肯定，更是讓跨專業、共創、以觀眾為核心的創意得以持續發生的動力。

《一首天空的歌》的主體由16顆以氣壓機構維持懸浮的氣球組成，遠看就像是一簇飄在空中的雲，每一顆氣球都內建聲響與光源系統，當觀眾靠近拉動，氣球便會緩緩下降、發光、並發出屬於天空的雷鳴、鳥啼、風穿枝葉的顫動、飛機掠空而過的各種聲響。當觀眾的手一放開，它們又輕盈升空，恰如童年時眼睜睜看著氣球飛走的瞬間。

《一首天空的歌》更將互動延伸至群體。當多位觀眾同時參與時，不同的聲響彼此呼應、交疊，形成未經排練的即興聲響場域；裝置內建的「集體互動條件」也將同步觸發更複雜的聲光演出——例如雙重鳥鳴化作成群飛鳥掠過的效果，風與雨的組合召喚一場雷陣雨等。

一場不用看見彼此的非典型對話

「實驗新秀組」優選作品《聽你所說的當下》，主體是兩座翹翹板，參與者背對背坐著，在看不到彼此表情、眼神、和肢體動作的提示下進行對話，更大的挑戰是這段話會被系統即時轉譯成旋律，聆聽的人只能根據高低音的起伏、和節拍段落去分辨對方所要傳達的情緒。

《聽你所說的當下》是「屾之製造所」成立後的第一件創作。團隊認為，在資訊快速更迭的時代，聽與說是一件需要重新學習的事，因為當下的我們，擅長輸入、刪除、發送，但語言卻變得輕薄。「這件作品想要談的不是語言的失效，而是在去掉對字彙、語意、和表情的依賴之後，我們是否依然能理解說話者當下的存在？」

走出台北、走向國際 2026啟動新加坡藝術駐村及台南移展

繼2022、2023先後移展高雄棧貳庫KW2、和臺中驛鐵道文創園區，累積超過20萬人次參與並獲得廣大迴響之後，本屆《臺北文創天空創意節》持續突破「領域、地域、場域」的隔閡，將攜手台南市政府於2026年1月9日移展到台南市最新的文創地標— 西市場，讓優選團隊和作品被更多地方的人看見。

「這是一次意義非凡的合作！」台南市市場處代理處長林士群表示，《臺北文創天空創意節》移展台南西市場，不僅是北南雙城難得的創意交流，更為創意新銳開啟了全新的舞台與可能性；期待透過移展，讓優選作品在不同的城市脈絡中持續被看見，與在地文化與民眾展開更深層的對話與共鳴。

此外，臺北文創也加碼啟動《行者計畫CreaVenture》，攜手台北寶藏巖國際藝術村提供海外藝術駐村機會，2026年將由本屆優選團隊「雜波 ZAP」打頭陣，前往新加坡進行兩個星期的藝術交流。

最具實驗性的創意人才苗圃 2025天空創意節精彩紛呈

《臺北文創天空創意節》是當前國內最具實驗性的創意人才苗圃，累積超過1,500件創意提案報名參賽，總參與人數近90萬人，是許多創意新銳邁向專業發展的起跑點。例如2015 年優選作品之一「移動故事屋」，在天空創意節首度亮相之後，以此件作品為基礎，發展成「移動故事屋」IP，目前是國內兒童藝術及科技互動發展創新的知名團隊。

2016 年以大型互動裝置《XYZ 嬉遊中》摘下首獎的「彡苗空間實驗」，展出結束後便成立公司正式投入商業運轉，《XYZ 嬉遊中》這件作品也先後獲得德國國家設計獎、台灣室內設計大獎、臺北設計獎等重要獎項肯定。2023 年以科技互動裝置《你做了什麼顏色的白日夢》勇奪120萬首獎的「穀米」團隊，更獲邀為2025 大阪世博Tech World館打造560朵機械花，讓世界看見台灣新銳設計力。

2025《臺北文創天空創意節》即起至12月28日，每天上午11點到晚上8點，在臺北文創1F廣場舉行，除2組優選作品外，現場同時展出10組好點子獎企劃，每個周末特別安排各種不同的精彩活動，包括風格市集、馬戲表演、充滿童趣的互動泡泡秀等。開幕首個周末(11/29)下午3：00，更邀請到韓國人氣音樂創作人金琳現場演出，用歌聲分享「當下」的美好和創意能量。

▲2025臺北文創天空創意節即日起至12月28日在松菸臺北文創廣場展出。（圖／業者提供）

