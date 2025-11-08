2025 臺北網紅節香堤大道登場 網紅經濟與商圈攜手合作

▲2025臺北網紅節啟動儀式。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為協助推廣網紅產業，臺北市商業處輔導台灣新媒體發展協會於11月8日至9日於香堤大道辦理「2025臺北網紅節」為期2天活動，透過「網紅嘉年華市集」彙集臺北商圈至少5處特色商品及各大品牌企業於市集快閃，同時結合網紅資源共同推廣，打造兼具創意、商機與城市形象的活動。除此之外，「2025臺北網紅節」匯聚了來自各地的網紅逾150組報名，總計頒發太陽組(4名)、月亮組(6名)、星星組(6名)、電商組(5名)、商圈永續之星獎(3名)及世界蔬食永續影響獎(3名)的優勝網紅，更邀請樂天啦啦隊陸筱晴及韓籍啦啦隊金吉娜，展現當前最流行的網紅文化與創意內容，讓參與民眾能近距離感受網紅文化的創意魅力。

臺北市政府林奕華副市長表示，臺北市一直以來都是創新、文化與科技交融的城市，也是新媒體與創意產業發展的重要基地。隨著網紅經濟的蓬勃發展，我們看見了新一代的影響力正重新定義城市形象與產業價值。網紅不只是內容創作者，更是推動城市故事、品牌能量與永續理念的重要推手。今年「2025 臺北網紅節」讓網紅創意與商圈能量相互結合，市府也希望藉由這個平台，促進政府、企業與創作者之間的合作交流，協助在地品牌提升能見度、強化數位行銷力道，並為臺北的產業發展注入全新動能。

臺北網紅節的系列活動「TY Star網紅獎」，依參賽網紅所經營社群媒體的粉絲數分為「星星(2萬(含)以下)、月亮(2至20萬(含))、太陽(20萬以上)」等3組，經由競爭激烈的票選活動，最終選出優勝網紅，及依據銷售能力評選的「電商銷售組」，另首度納入商圈永續之星獎，共有30組參賽者報名，前3名得獎者還能獲得獎金，透過網紅號召民眾在「全民碳集平台」完成各式永續任務，展現網紅偕同粉絲一起做永續。2025臺北網紅節不僅是一場匯聚創作與商業的嘉年華，更是臺北城市行銷與文化創意展示的重要窗口。