2025 花蓮太平洋溫泉季 11/22 盛大啟動！

魏如昀、阿布絲、雷御廷開唱 煙火秀點亮溫泉飯店廣場

【記者 周澄予／花蓮 報導】2025花蓮太平洋溫泉季將於11月22日（六）晚上6點在瑞穗天合國際觀光酒店廣場盛大登場，正式揭開今年冬季最受矚目的溫泉慶典。本次開幕晚會限定！當晚將邀請三位人氣歌手—實力派唱將魏如昀、金曲入圍超強女強音阿布絲、溫暖系創作歌手雷御廷，用多層次音樂風格帶來震撼開場輪番開唱，更有開幕限定煙火秀，以及每週六限定的花湯集趣市集等，歡迎世界旅人走進花蓮，體驗最療癒的縱谷自然人文景致。

花蓮縣政府表示，本屆溫泉季活動從11月22日至12月21日，活動期間每周六將在瑞穗天合國際觀光酒店、玉里鎮民公園輪流舉辦「湯畔音樂會」，11月22日開幕當晚即邀請最強卡司，包括花蓮在地好聲音魏如昀、阿布絲，以及療癒男聲雷御廷。搭配精彩開幕式的限定煙火秀則預定於晚間6點20分左右施放，伴隨著浪漫音樂表演，以及活動期間每週六限定的「花湯集趣市集」，集結花蓮在地特色小吃、文創手作與特色選物，不但要讓花蓮太平洋溫泉季成為全台最浪漫、最療癒的溫泉盛典，更能讓世界旅人及在地鄉親感受到滿滿的節慶氛圍，為縱谷小鎮注入熱情，點亮獨有的文化魅力。

今年太平洋溫泉季亦攜手在地知名旅宿推出期間限定「超萌主題房」，以療癒系設計結合溫泉季與繁花盛開IP，在瑞穗虎爺溫泉飯店與安通紐澳華溫泉山莊亮相，打造出最可愛的住宿體驗，預計將吸引旅客搶先入住、拍照留念。

花蓮縣政府表示，2025花蓮太平洋溫泉季結合市集、音樂、主題旅宿與開幕限定煙火等節慶饗宴，帶來全方位升級的冬季旅遊享受。11月22日起，邀請全台旅人用最easy的方式，坐火車抵達瑞穗、玉里車站後即可搭乘每周六、日開駛的「週末免費接駁車」，更有從花蓮車站出發的「花蓮溫泉專車」，貼心服務讓民眾不用開車就可輕鬆展開花蓮遊程，來一趟最暖心、最療癒的冬季溫泉之旅。

👉活動詳情請上「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw；「花蓮溫泉專車」與「週末免費接駁車」資訊請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/6b06A5），或電洽（03）8533231

👉「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service

