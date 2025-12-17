「 2025 西門 PLAY 樂購町」潮玩展區x週週玩色派對x精選樂購店家
（記者卓羽榛臺北報導）為型塑本市西門商圈品牌特色，於耶誕節慶期間，臺北市商業處輔導社團法人台北市西門徒步區街區發展促進會，於114年12月17日至115年1月16日辦理「2025西門PLAY樂購町」活動，並以「潮流電色」為主題，展現西門年輕客群主流特色，結合本地5大潮玩IP品牌台北怪獸、哈玩具、JINART、TOY NIVERSE、UNBOX，如於西門捷運6號出口周邊放置藤崎 琢磨、Badmeaw_cat等打造出特色造型10座以上裝置物，首日潮流唱跳男團VERA與洪暐哲現場演唱，每週六舉辦週週展演活動-玩色派對，為期4週皆有不同的型態的潮流展演活動，同時結合93間商圈店家共同推出優惠，吸引民眾消費遊逛，促進在地商機活絡發展。
臺北市政府林奕華副市長表示，據統計，今年1月至9月的臺北市各主要觀光遊憩據點的總遊客人次達6,826萬284人，1至9月景點遊客排名，第二名為101，共947萬4,223人，第一名為西門町商圈，共1,954萬8,797人，比第二名的台北101多了兩倍，占本市總遊客人次近3成，居臺北市人氣景點之首，成為國外旅客來臺北時的熱門朝聖景點與必訪之地。當然本府為型塑商圈特色與發展，於109年至111年透過專案輔導3年的競爭型計畫，接續透過輔導台北市西門徒步區街區發展促進會協助在地商圈發展，今年的「西門PLAY樂購町」活動更結合在地及國際知名IP亮點打卡裝置與週週系列展演活動，強化西門國際觀光的能量，更串聯在地商圈特約樂購店家攜手推出為期1個月的優惠活動並提供眾多達千項好禮，吸引人潮來消費遊逛，振興商圈經濟繁榮。
電色策展 人氣 IP 聯手打造街道潮玩展！
此次由西門在地潮玩品牌與國內外知名 IP 共同參與策劃與展出，包括國際街頭藝術家棒斯BOUNCE的電色引領者「棒小兔」、慵懶系藍調休止符「星期一的布魯斯」、來自泰國曼谷的魔法催化師「Badmeaw Cat」，以及日本「扭扭棒大神」藤崎琢磨超人氣 IP 創作，還有超軟萌水果刺蝟、超人氣TAKO章魚妹飛天小女警、療癒系貓咪KiyoNeko、Greenie & Elfie及熱門遊戲寒霜啟示錄，皆在中華路一段與捷運西門站六號出口周邊掀起潮流狂風。
主展區真善美廣場則集結哈玩具、Jinart、MONSTER TAIPEI、UNBOX等五大潮玩品牌，結合多彩電色共譜潮流藝術，現場亦將展售多達 8 款以上的 IP限定盒玩，以多元潮流文化展現西門商圈的創意活力。另一大亮點則是來自遊戲界的強力加持，遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》全新職業「蓮」於捷運西門站六號出口霸氣亮相。現場打造高達3.2公尺的3D巨型模型盒，立體呈現角色「蓮」的完整造型，展區搭配技能特效與劇情片段，為玩家與民眾提供沉浸式體驗；現場完成指定任務，亦可領取限量「蓮限定造型小卡」，這樣好康好玩的商圈真的要趕快揪閨蜜來遊逛！
「玩色派對」週週不斷電 歡慶耶誕最強街頭舞台
為期一個月的「2025西門PLAY樂購町」每週六下午辦理週週展演活動，首週114年12月20日，為電色覺醒週，邀請擅長Cover流行、動漫音樂之歌手進行熱情演出；第2週114年12月27日與第3週115年1月3日於下午2時至5時皆有精彩的活動，透過街潮嘻哈新生代串聯激舞及DJ X COSER群舞，展現各式不同的潮流魅力；第4週為115年1月10日，則由玩色派對主理人洪暐哲壓軸演出，演唱多首熱門歌曲，週週為大家帶來不同精彩的活動(詳見附件二、「週週玩色派對」時間)。
串聯 93 間精選店家 消費回饋促商圈經濟
除了上面打造最狂的裝置物及展演活動外，為提升西門商圈的國際觀光能量，促進在地消費，今年活動串聯93間合作精選特色店家，即日起至明年1月16日，民眾於活動期間於合作店家消費滿888元，就能參加抽 iPhone17、Switch2等豐富大獎，更有許多在地品牌和企業積極投入，大家攜手共襄盛舉，包括台灣藝術潮玩協會、新光銀行、台北怪獸、哈玩具、JINART、TOY NIVERSE、UNBOX、遊戲橘子、誠品生活武昌、誠品生活西門、bitplay等皆為本次活動提供豐富好禮，JINS 亦響應環保提供永續再製束口袋，活動期間總計逾千項以上豐富好禮哦!
來台北有購嗨 消費歡樂抽 總獎值超過3,000萬元 萬份好禮接續抽！
「來台北有購嗨 消費歡樂抽」消費登錄抽獎活動開跑啦！自114年11月11日起至115年3月8日到臺北市店家消費滿200元，並於114年12月1日起動動手指登錄發票或收據或透過自動匯入雲端發票，即可以獲得抽獎序號，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮，台北市民也有獨享的專屬抽，總獎值超過新臺幣3,000萬元，消費200元即可獲得1次抽獎機會，單筆最高100次抽獎機會，友好特店消費抽獎機會再翻倍，消費越多中獎機會越高！
