2025一見雙雕藝術季15日落幕 雲嘉南管理處籲請民眾把握時機欣賞
記者盧萍珊/北門報導
二０二五一見雙雕藝術季自八月開展後，吸引數萬人次到訪，兼具鹽雕與光雕的藝術饗宴將於十五日華麗謝幕，主辦的交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請民眾把握最後二週，感受鹽田與藝術交織的魅力。
今年一見雙雕藝術季以LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》串聯鹽雕與光雕兩大展區，陪伴大小朋友展開「鹽路去旅行」，白天於七股鹽山，《胖鯊魚鯊西米》化身導覽員，從鹽田文化、人文地標、在地美食，到親水互動的「鹽味泡腳池」、「沙灘戲鹽池」等藝術創作更是親子同遊的熱門景點。
傍晚轉往北門井仔腳瓦盤鹽田，投入「光雕地景藝術」的沉浸式體驗，百年古鹽田在光影與音樂交織下再現光彩，《胖鯊魚鯊西米》串起整場故事線，帶領遊客看見鹽鄉夜色與浪漫。光雕展演活動期間每週五、六、日晚間六時三十分到八時三十分，每三十分鐘一場；並在北門遊客中心安排免費接駁車，晚上五時到九時，方便遊客往返展區。
雲嘉南管理處長徐振能表示，隨著一見雙雕藝術季進入尾聲，十一月十四到十六日有二０二五鯤鯓王平安鹽祭、十二月六、七日二０二五台灣國際觀鳥馬拉松等活動登場，詳情請持續關注「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。
