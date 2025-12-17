2025「親子天下友善家庭職場獎」 慈濟獲非營利組織獎

2025「親子天下友善家庭職場獎」12月16日下午於士林萬麗舉行頒獎典禮，慈濟基金會獲頒非營利組織獎項肯定，由衛福部政務次長呂建德頒發獎盃，慈濟基金會副執行長張宗義為慈濟代表領獎。

親子天下友善家庭職場獎從2023年開始舉辦，每兩年舉辦一次，2025年為第二屆，親子天下創辦人兼執行長何琦瑜表示，今年總共有169家企業響應參與，最終選出55家典範企業，這個獎項成立的一個目的就是希望有一天他會消失，因為我們希望那一天代表所有的企業都是友善家庭職場。

慈濟基金會副執行長張宗義表示，同仁是企業、非營利組織最重要的資產，當同仁照顧好自己的家庭時，在職場上才能更好的投入，在少子化與長照壓力交迫下，慈濟基金會不只照顧社會，更照顧同仁。從托育、產假到長者照護，慈濟以「全人、全家、全程」為信念，建立起完整支持網絡，更因應同仁家庭照顧需求，在花蓮、台北、台中、嘉義大林、台南及高雄設立了6家幼兒園，更在花蓮及嘉義大林設有托嬰中心，提供安全、專業且具品質的幼兒照護服務，除了硬體的托育設施外，同時也設計彈性工作制度，讓爸媽能機動應對家庭需求，更靈活地應對家庭突發狀況。

此外，針對人生各階段：結婚、生育、喪親、退休、住院等，提供慰賀金或禮品。形成一張溫暖且實用的安全網，撐住同仁在人生風浪中的關鍵時刻，在教育與人才培育方面，鼓勵同仁精進成長，提供專業培訓。員工子女若就讀慈濟教育志業體，可獲學雜費補助，減輕家庭經濟壓力。

大愛感恩科技獲得小巨人組獎項肯定，大愛感恩科技協理虞珊明表示，大愛感恩科技同仁中，目前約有15%的同仁在育嬰留停，此外也讓同仁選擇彈性工時來上下班，目前每日總工時調整為7.5小時，打造友善職場。

撰文／慈濟基金會、李佩璇；攝影／李佩璇、親子天下提供