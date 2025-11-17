2025「詩寫新北」頒獎 百年古厝登場

(記者謝政儒新北報導)2025新北詩歌節「詩寫新北」頒獎典禮，11/15日在古色古香的百年古厝五股守讓堂登場。今年「詩寫新北」以「在地人文風景」為主題，41位得獎者，用詩文創作關懷新北環境生態、人文地景、生活體驗等，寫出屬於在地的美麗詩篇，帶給大家美好的文學與詩歌饗宴。





為推廣寫詩、讀詩的風氣，「新北詩歌節」除了結合多元活動形式，同時也透過詩文徵選活動，將詩帶入生活之中。「詩寫新北」由著名詩人、學者與校長擔任評審，由一般組商育英《新五泰—黃光在缺口裡湧現》、國小組張心慈《四個字的日記》、黃婉婷《我的心情》、國中組張芃《鯨落》、劉奕昕《一下》榮獲金獎。其中，商育英為新北市頭前國中教師，獲獎的新詩字字都是對媽媽無盡的思念；《新五泰—黃光在缺口裡湧現》一詩描述過往和母親平淡卻溫暖的生活日常，透過新五泰的生活樣貌，表達對母親的眷戀和懷念之情。獲得國小組金獎的張心慈，則用詩寫旅行日記，留下對九份山城難忘的回憶，也是獨一無二的旅行體驗紀錄。石碇高中國中部張芃的作品《鯨落》，則透過詩敘寫海洋汙染對鯨豚生存環境造成的威脅，希望喚起大家對海洋保育的關注，一起珍惜海洋。



新北市立圖書館吳佳珊館長表示，2025「詩寫新北」活動獲得廣大愛詩民眾的熱烈參與，共徵得近300件詩作，除了新北在地的民眾，還有來自宜蘭、基隆、台南、台中、高雄、台東等地的同好參加，最後選出一般組得獎作品6件、國中組18件、國小組17件，共計41件作品。得獎作品除了將收錄於《五股守讓堂興於詩—2025新北詩歌節得獎作品專輯》中，11月15日到12月31日並將於五股守讓堂展出，讓大家可以欣賞以「詩」書寫新北人文風貌的美好。詳細展覽資訊請至新北市立圖書館網站（http://www.library.ntpc.gov.tw）查詢。