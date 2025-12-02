2025「警界金馬獎」名單出爐 新北市警局獲團體組偵查犯罪類冠軍 13

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

被譽為警界金馬獎的「2025年國家警光獎」頒獎典禮，今（2）日下午於警政署盛大舉行，今年警政署從全國各警察機關薦報88個團體及94位個人績優的事蹟中，甄選出30個績優團體及52名績優警察，由內政部長劉世芳、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠、與警政署署長張榮興共同頒獎，以資鼓勵。

警政署指出，新北市警局於2024年7月至今年6月間，總計檢肅治平對象120人、首惡及成員共749人；查獲各級毒品1700餘公斤，偵破電信網路詐欺集團443件、查緝詐欺犯嫌3,969人、查扣不法所得超過新臺幣10億2元；此外，也成功防制詐欺2618件、攔阻總金額逾21億5千萬元；查獲各類槍枝81枝，成績斐然，獲得團體組偵查犯罪類第1名。

而個人獎項部分，打擊詐欺類獨占鰲頭的是台北市警局小隊長林書玄，林書玄破獲全國首例律師結合公股銀行行員共組詐欺洗錢集團案件，並查扣不法所得逾6000萬元，績效卓著，且因該案促使主管機關稽核銀行裁罰史上最高2200萬元罰鍰，相關銀行亦主動配合修正多項內控缺失，有效抑制詐欺及洗錢犯罪。

2025「警界金馬獎」名單出爐 新北市警局獲團體組偵查犯罪類冠軍 15

警政署長張榮興表示，現今社會因高度科技與金融活動多元及廣泛結合，除造就經濟發展外，也導致犯罪手法複雜多變，因此警政署積極與百工百業攜手合作，實施反詐、識詐宣導等，全面預防及遏止犯罪，同時也有賴於全體警察同仁持續精進專業智能及提升案件偵辦技巧，對抗日新月異的各類犯罪型態，以打造社會安居樂業的生活。

照片來源：警政署提供

