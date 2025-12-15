2025 一起范(Fun)聖誕公益趴 12/24~25相揪來公五公園共襄盛舉





一年一度聖誕佳節即將到來，新竹縣竹東鎮鎮民代表會主席范國威將於12月24日至12月25日在公五公園(竹東鎮光明路188巷11號)舉辦「2025 一起范(Fun)聖誕公益趴」，集結耶誕市集、嘉年華活動、親子公益遊樂園區與豐富贈品，用最熱鬧的節慶氣氛，陪伴鎮民度過溫馨耶誕夜。

范國威說，活動為期兩天，12/24將有超過30家在地手作、美食攤位進駐，並有多組街頭藝人輪番演出，營造溫暖而輕鬆的平安夜氛圍。12/25，范國威以聖誕老公公裝扮華麗登場，陪著大小朋友一起遊行闖關，大唱聖誕歌曲為活動揭開序幕。表演卡司更是精彩絕倫，有鴿子互動魔術秀、超大氣球秀、高難度特技雜耍以及聖誕金曲歡樂帶動唱，讓氣氛high翻全場。

現場限定好禮三重送。

此外，現場限定好禮三重送，第一重參加禮，只要完成報到，即可獲得「聖誕造型眼鏡+聖誕手環」。第二重打卡禮，拍照打卡上傳，再贈送「限量聖誕小提袋」。第三重集章禮，完成闖關任務就可兌換「街景樂高模型」一份，將聖誕記憶帶回家。

范國威表示，這場不僅是慶祝，更要結合公益。民眾只要捐3張發票，就能無限暢玩氣墊城堡溜滑梯、迷你小飛機和小火車等遊具。所募得的發票全數捐給華山基金會，每一份捐獻都將化為助人的力量，讓愛心持續在竹東擴散。

「2025 一起范(Fun)聖誕公益趴」以「陪伴、互動、公益」為主軸，范國威期待打造屬於竹東鎮的節慶亮點，歡迎鎮民在12月24日至25日攜手家人到公五公園共襄盛舉，一同迎接最溫暖的聖誕節。

