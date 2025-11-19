2025 郭宗正水彩創作展

記者許旗成/台南報導

《2025 郭宗正水彩創作展》將於114年11月14日至11月30日。 在臺南文化中心文物陳列館一樓展出,並於11月15日(星期六)下午3時舉行開幕儀式,邀請各界藝文愛好者及市民朋友一同走進郭宗正筆下溫潤細膩的水彩世界,感受藝術與情感交織的力量。



藝術家郭宗正長年專注於水彩創作,作品以細膩的筆觸、豐富的色彩層次與深刻的觀察力見長,展現出對人物神韻與自然風景的深情描繪,本次展覽精選 2022至2025 年間的代表作品,涵蓋人物與風景兩大主題,透過他一貫純熟的透明疊染技法,作品展現出對光影變化的掌握與生活片刻的深情捕捉,猶如日常之詩,靜靜訴說著時間與記憶的流動。

在人物創作方面,郭宗正著力於呈現人物內在神韻與光影交織的氣息,每一幅作品中,觀者彷彿能感受到畫中人物的呼吸與故事,瞬間被畫面中的情感張力所吸引。 而風景創作則以自然與都市交會的視角為主軸,從晨霧中的稻田、港灣的夕影,到老街巷弄間的光影交錯,每一筆都蘊含他對土地與生活環境的細膩觀察與深厚情感。

除藝術成就外,郭宗正的背景亦極具多元與深度,為醫學博士、現任郭綜合醫院總裁,同時也是多所國內外藝術機構的重要成員與顧問,其藝術作品曾獲臺南市美術館、奇美博物館典藏,並於國父紀念館、臺南美術館、高雄等地舉辦多場個展。此外。 他亦出版多部畫集,致力於推動臺灣水彩藝術之專業發展與國際交流,深具學術與文化影響力。



本次《2025 郭宗正水彩創作展》不僅是郭宗正藝術歷程的精彩縮影,更是其生命體悟的深層呈現。透過水彩這一極具表現力的媒材,郭宗正帶領觀眾走入一個既寫實又詩意的視覺世界,邀請您在這座歷史城市中,細細體會筆尖下的光影與心靈流動。