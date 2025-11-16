2025 金泉好湯「泰安享泡湯 優惠券大放送 HAPPY抽好禮」登場！泡湯、美食、抽大獎 一趟旅行三重享受！

記者/鄭欣宜報導

2025「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動於11月1、2日熱鬧舉行完畢，接續「享泡湯 優惠券大放送 HAPPY抽好禮」活動也即將在11月15日開跑。交通部觀光署大力推廣台灣各地溫泉，除了為本次活動的指導及補助單位外，也結合苗栗縣政府文化觀光局、 苗栗縣泰安鄉溫泉區觀光發展協會及苗栗縣泰安鄉公所的資源，一起推動本年度苗栗泰安的溫泉季系列活動。

11月1、2日於泰雅原住民文化產業園區盛大舉行『2025泉柿原味 泰安溫泉暨甜柿推廣活動』。圖/苗栗縣泰安鄉溫泉區觀光發展協會

苗栗縣「泰安溫泉」，擁有優質的碳酸氫鈉泉「美人湯」並且聞名。不僅參加交通部觀光署舉辦的「2024-2025台灣好湯-金泉獎」評選活動，榮獲「十泉十美獎」最高殊榮外，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項。讓許多國內外遊客，每當進入冬季，許多愛泡湯的遊客們都會爭相前往泰安來享受療癒的山林美人湯。

廣告 廣告

活動期間民眾到泰安、大湖、苑裡、南庄等特約溫泉旅宿店家消費，出示紙本或電子折扣優惠券即享該店家優惠折扣。圖/苗栗縣泰安鄉溫泉區觀光發展協會

今年活動特別祭出「優惠券大放送、消費抽好禮」，活動期間從114年11月15日至115年3月30日止內，凡於泰安、大湖、苑裡、南庄等特約溫泉旅宿店家消費，出示紙本或電子折扣優惠券即享該店家優惠折扣，優惠折扣可使用至115年6月30日止。另外，於活動店家消費金額滿1000元，即可憑消費發票或蓋店家統編印章的收據憑證拍照上傳活動網頁，登錄相關資料，上傳成功後，即享抽獎機會。紙本折扣優惠券可於泰安鄉清安豆腐街商圈、大興曼飛咖啡、部落市集等現場索取。電子折扣券可於泰安智慧旅遊網下載或截圖使用。本次活動獎項除了有iPhone 17 pro max 256G外，還有其他3C、家電及溫泉住宿券等大獎，總獎項價值超過60萬元！

活動期間民眾到特約店家消費滿千元，就能憑券享好康折扣。圖/苗栗縣泰安鄉溫泉區觀光發展協會

除了消費可享折扣優惠及抽獎外，溫泉旅宿與在地業者也聯合推出屬於泰安鄉在地的一日或兩日的溫泉小旅行程。讓遊客前來除了享受溫泉與美食外，也同時體驗壯闊的山林景致與濃厚的原住民文化氣息，不管是安排登山健行、部落文化體驗、當地手作工坊等活動，都讓溫泉旅程更增添深度。遊程請洽泰安鄉各溫泉飯店業者報名。

店家給的折扣相當多元，歡迎民眾把握泡湯旺季前來泰安體驗。圖/苗栗縣泰安鄉溫泉區觀光發展協會

「泰安享泡湯 優惠券大放送 HAPPY抽好禮」抽獎活動網站：https://www.taianhotspringfun.com/

更多活動詳情請參閱：苗栗文化觀光旅遊網、泰安觀光旅遊網

更多享民頭條報導

少女必讀！掌握4個技巧 戴珍珠項鍊不顯老！

女生如何挑選運動鞋？穿對好鞋運動給力！

挑錯耳環變大餅臉！3大關鍵教妳挑選命定圓圈耳環

