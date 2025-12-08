2025 錶壇風雲回顧／捕捉清晨微風的諏訪湖光影！GRAND SEIKO Evolution 9 SLGA019

GRAND SEIKO 白鈦材質 SLGA019 的面盤選用較淺的藍色調，旨在捕捉清晨微風吹拂過諏訪湖湖面、漾起細碎漣漪的瞬間。定價約NT$302,000。

繼 2021 年的限量版 SLGA007 與 2023 年精鋼版的 SLGA021 之後，GS 從諏訪湖「水波」取景的 Minamo 面盤錶款，迎來了「白鈦」的輕量化材質。

如果說GRAND SEIKO的面盤是通往日本自然景致的窗戶，那麼從這款SLGA019看到的，就是信州諏訪湖的風景。做為Grand Seiko Evolution 9 系列的常規成員，此錶繼承於 2021 年推出的限量版 SLGA007「水波面盤」（Minamo）的極高評價，將那一抹著名的湖面波光，化為腕間永恆的風景。

此錶的核心魅力在於其面盤紋理。不同於精鋼版 SLGA021 深沉的午夜藍，白鈦材質的SLGA019選用較淺的藍色調，旨在捕捉清晨微風吹拂過諏訪湖湖面、漾起細碎漣漪的瞬間。這種細膩的「Minamo」水波紋在不同光線下呈現出豐富的層次感，時而如天光雲影共徘徊，時而沉靜如深水。搭配 Evolution 9 殼型獨有的寬大錶耳與更低的重心設計，加上比不鏽鋼輕百分之三十的「白鈦」材質，使其佩戴手感極為輕盈貼手，完美詮釋了高級運動錶應有的舒適度。

翻至錶背，透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可見其搭載的次世代Spring Drive 9RA2機芯。此機芯展現GRAND SEIKO對「精準」與「美學」的極致追求：擁有長達五日的動力儲存，日差僅 ±0.5 秒。更令人激賞的是，9RA2 將動力儲存顯示移至機芯背面，讓面盤純粹、無干擾。機芯夾板採用的「信州霧淞」噴砂處理，與面盤的湖面意象相互輝映，內外皆景。

品牌：GRAND SEIKO

錶名：Evolution 9 SLGA019

功能：時、分、秒指示；日期顯示

機芯：Spring Drive 9RA2 自動上鏈機芯

動儲：120小時

材質：白鈦

錶徑：40mm

厚度：11.8mm

防水：100米

定價：約NT$302,000

