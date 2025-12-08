2025 錶壇風雲回顧／終於把世界時間校正到全對的那一刻！BOVET 播威 Récital 30 世界時區腕錶
播威解決了日光節約時間的百年死角，用這款「只有世界時間」的腕錶，成就今年最關鍵的旅行用複雜功能。
在 2025 年日內瓦鐘錶大賞（GPHG）上，獨立製錶品牌播威（BOVET）憑藉 Récital 30 奪下 Men’s Complication Watch Prize「最佳男性複雜功能腕錶獎」，擊敗了同場多款高複雜萬年曆等重量級的強敵，成為今年複雜功能領域最受矚目的作品之一。
評審給出的得獎理由十分清楚：Récital 30 真正從「世界時間結構為什麼無法一體適用」這個百年老問題出發，提出一套完全機械、可操作、而且足夠直覺的解決方案。尤其是它完全解決了日光節約時間（DST）的「夏令時間」切換，以及「半小時時區」調校的難題。對於 BOVET 來說，複雜功能不再只是強調它有多麼地複雜，而是能不能在真實世界裡準確又好用。
對應所有時區
要理解 Récital 30，必須先回到 2024 年 GPHG 的另一位主角：Récital 28 Prowess 1。
這款結合飛行陀飛輪、萬年曆與十日動力儲存的超級複雜時計，首次搭載了解決 DST 的世界時間滾軸系統，並在 2024 年拿下 GPHG「Mechanical Exception」機械傑出獎。
然而，Récital 28 的現實是，其錶徑碩大，機芯製作組裝極度困難，每年僅能手工完成約六枚，而且價格相當高昂；所以，今年發表的 Récital 30，把功能完全聚焦在「世界時間滾軸系統」之上，終於讓這一個發明真正走向市場。品牌把錶殼縮小為 42 毫米，佩戴感與視覺比例都回到更「正常」的腕錶尺寸；搭載全新自動上鍊機芯 Cal. R30-70-001，提供實用的 62 小時動力儲存；而價位則僅約為 Récital 28 的十分之一，正式進入「可及的高級複雜腕錶」價位帶。
所以，究竟 Récital 30 的革命性世界時區滾軸顯示結構，該怎麼使用呢？其錶盤上共配置 26 根黑色滾軸，其中 24 根分別代表 24 個主要時區的城市，另一根標示了目前進行日光節約時間的四個不同的時制，另一根則與中央 24 小時世界時間盤相連，負責整體校正。只要操作錶側的兩個按鈕，就可以快速切換，並保持所有時區都正確對應。
另外，Récital 30 也特別把印度新德里（IST） 放在錶盤上，因為這是地球上少數使用「半小時時區」的代表性城市，展現了連半小時時差都計算到的精密旅行功能。
走向日常佩戴
值得一提的是，Récital 系列一向是 BOVET 用來展現其複雜功能實力的舞台，過去大多運用「寫字檯式」傾斜錶殼與多層結構，來表現雕塑感與空間感。不過，這次 Récital 30 卻刻意選擇簡約的圓形錶殼，並採用穹頂式藍寶石水晶玻璃，把面盤視野都由 24 小時滾軸盤所佔據，中央再以日夜顯示作為視覺焦點，對於原本習慣播威的誇飾雕塑造型的藏家來說，也傳達了一個新的訊號：高級獨立製錶，也開始認真思考「日常佩戴」與「易於閱讀」了。
同時，Récital 30 還是 BOVET 首次完全在自家 Tramelan 工坊內製作的鈦金屬錶殼的作品；紅金錶殼則預計自 2026 年起全面內製。這意味著品牌在機芯、世界時間模組之外，將錶殼也納入垂直整合，為未來的客製服務與小批量生產開啟更多空間。
品牌：BOVET
錶名：Récital 30
功能：時、分、秒指示；25個獨立時區顯示；日光節約時間切換；日夜顯示
機芯：自動上鏈機芯
動儲：62小時
材質：五級鈦金屬或18K金
錶徑：42mm
厚度：12.9mm
防水：30米
定價：約NT$2,750,000（五級鈦金屬）；約NT$3,900,000（18K金）
更多鏡週刊報導
鐘錶專題／鐘錶界的霍格華茲！BOVET「播威」錶廠現場直擊
【人物專訪】頂級工藝的進化之路！BOVET品牌擁有者Pascal_Raffy專訪
《錶壇焦點》奪下日內瓦鐘錶大賞「機械傑出獎」的幕後與新消息！BOVET播威Récital 28 Prowess 1腕錶
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 36
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 24
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 25
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 5
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 226
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 194
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 28
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前 ・ 147
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 483
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 178
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 15 小時前 ・ 4
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 21 小時前 ・ 2
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 27
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 37
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 357
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1