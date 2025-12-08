2025 錶壇風雲回顧／終於把世界時間校正到全對的那一刻！BOVET 播威 Récital 30 世界時區腕錶

BOVET Récital 30 將閱讀世界時所需的資訊濃縮於整面錶盤，環形滾軸佔據視覺主體，使其成為旅行者的理想工具。定價約NT$2,750,000（五級鈦金屬）；約NT$3,900,000（18K金）。

播威解決了日光節約時間的百年死角，用這款「只有世界時間」的腕錶，成就今年最關鍵的旅行用複雜功能。

在 2025 年日內瓦鐘錶大賞（GPHG）上，獨立製錶品牌播威（BOVET）憑藉 Récital 30 奪下 Men’s Complication Watch Prize「最佳男性複雜功能腕錶獎」，擊敗了同場多款高複雜萬年曆等重量級的強敵，成為今年複雜功能領域最受矚目的作品之一。

BOVET品牌擁有者Pascal Raffy與GPHG日內瓦鐘錶大賞的「金手指獎盃」合影。

評審給出的得獎理由十分清楚：Récital 30 真正從「世界時間結構為什麼無法一體適用」這個百年老問題出發，提出一套完全機械、可操作、而且足夠直覺的解決方案。尤其是它完全解決了日光節約時間（DST）的「夏令時間」切換，以及「半小時時區」調校的難題。對於 BOVET 來說，複雜功能不再只是強調它有多麼地複雜，而是能不能在真實世界裡準確又好用。

對應所有時區

要理解 Récital 30，必須先回到 2024 年 GPHG 的另一位主角：Récital 28 Prowess 1。

BOVET 於 2024 年發表的驚世巨作：Récital 28 Prowess 1。

這款結合飛行陀飛輪、萬年曆與十日動力儲存的超級複雜時計，首次搭載了解決 DST 的世界時間滾軸系統，並在 2024 年拿下 GPHG「Mechanical Exception」機械傑出獎。

然而，Récital 28 的現實是，其錶徑碩大，機芯製作組裝極度困難，每年僅能手工完成約六枚，而且價格相當高昂；所以，今年發表的 Récital 30，把功能完全聚焦在「世界時間滾軸系統」之上，終於讓這一個發明真正走向市場。品牌把錶殼縮小為 42 毫米，佩戴感與視覺比例都回到更「正常」的腕錶尺寸；搭載全新自動上鍊機芯 Cal. R30-70-001，提供實用的 62 小時動力儲存；而價位則僅約為 Récital 28 的十分之一，正式進入「可及的高級複雜腕錶」價位帶。

所以，究竟 Récital 30 的革命性世界時區滾軸顯示結構，該怎麼使用呢？其錶盤上共配置 26 根黑色滾軸，其中 24 根分別代表 24 個主要時區的城市，另一根標示了目前進行日光節約時間的四個不同的時制，另一根則與中央 24 小時世界時間盤相連，負責整體校正。只要操作錶側的兩個按鈕，就可以快速切換，並保持所有時區都正確對應。

另外，Récital 30 也特別把印度新德里（IST） 放在錶盤上，因為這是地球上少數使用「半小時時區」的代表性城市，展現了連半小時時差都計算到的精密旅行功能。

走向日常佩戴

值得一提的是，Récital 系列一向是 BOVET 用來展現其複雜功能實力的舞台，過去大多運用「寫字檯式」傾斜錶殼與多層結構，來表現雕塑感與空間感。不過，這次 Récital 30 卻刻意選擇簡約的圓形錶殼，並採用穹頂式藍寶石水晶玻璃，把面盤視野都由 24 小時滾軸盤所佔據，中央再以日夜顯示作為視覺焦點，對於原本習慣播威的誇飾雕塑造型的藏家來說，也傳達了一個新的訊號：高級獨立製錶，也開始認真思考「日常佩戴」與「易於閱讀」了。

同時，Récital 30 還是 BOVET 首次完全在自家 Tramelan 工坊內製作的鈦金屬錶殼的作品；紅金錶殼則預計自 2026 年起全面內製。這意味著品牌在機芯、世界時間模組之外，將錶殼也納入垂直整合，為未來的客製服務與小批量生產開啟更多空間。

品牌：BOVET

錶名：Récital 30

功能：時、分、秒指示；25個獨立時區顯示；日光節約時間切換；日夜顯示

機芯：自動上鏈機芯

動儲：62小時

材質：五級鈦金屬或18K金

錶徑：42mm

厚度：12.9mm

防水：30米

定價：約NT$2,750,000（五級鈦金屬）；約NT$3,900,000（18K金）

