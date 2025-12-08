2025 錶壇風雲回顧／輕量化與高振頻的年度黑馬！CHOPARD 蕭邦「阿胖鷹」陶瓷鈦金屬腕錶

CHOPARD Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF，採用微珠噴砂處理5級陶瓷鈦金屬錶殼與錶圈，直徑41毫米、厚度9.75毫米，搭載振頻 57,600次/小時（8赫茲）的自動上鏈機械機芯Chopard 01.14-C，具備COSC瑞士官方天文台認證與60小時動力儲存；黑色PVD處理鈦金屬錶盤壓印老鷹虹膜放射紋，配以橙色箭形秒針與「高振頻」指示；搭載防眩光藍寶石水晶鏡面與透明錶底蓋，防水100米。定價NT$930,000。

在一體式鍊帶運動錶的競逐中，蕭邦今年以被錶迷們暱稱為「阿胖鷹」的 Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF 陶瓷鈦金屬腕錶，強勢攻下技術高地，是今年少數靠著「技術突破」而非「風格變奏」突圍而出的風雲大作。其內部搭載「八赫茲」高振頻機芯，錶殼以陶瓷鈦金屬打造；而深黑色的鷹眼紋理面盤、橘色秒針，以及標示出八赫茲高振頻的前衛標誌，設計充滿強烈對比，視覺風格既低調又具爆發力。

日前在瑞士日內瓦舉行的鐘錶界最具份量的盛事「第25屆日內瓦鐘錶大賞」（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG）頒獎典禮，蕭邦（CHOPARD）共獲得兩大獎項。除了在品牌最為自豪的珠寶女錶領域以「IMPERIALE Four Seasons」錶款奪下「最佳複雜功能女錶獎」之外，其中更令人驚喜的是其「阿胖鷹」Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF 也獲得了「最佳運動錶獎」。因為，此錶於2025年第四季才剛剛發表，非常新，卻能在短短時間內立即獲得所有評審與評論家的青睞，形容之為年度黑馬絕不為過。

CHOPARD 聯合總裁 Karl-Friedrich Scheufele 登台領取由GPHG頒發的最佳運動錶獎座。

蕭邦「阿胖鷹」Alpine Eagle 發表於 2019 年，一上市馬上成為頂級運動錶界最受歡迎也最具辨視度的名作之一。而這款 Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF 可視為系列中的第三代錶款。其直徑 41 毫米、厚 9.75 毫米的錶殼，以及飾有八顆等距螺絲的錶圈、鐫刻羅盤玫瑰圖案的錶冠，以至錶帶的錶扣，均以 5 級「陶瓷鈦金屬」鑄造。這種材質除了極為輕巧，其鈦金屬表層以電漿技術將之「陶瓷化」，使硬度高達 1,000 維氏度，抗刮性能媲美陶瓷，更呈現出歷久彌新的炭灰色調，風格非常突出。

而另一核心技術亮點，是由蕭邦機芯廠自製的 01.14-C 高振頻機芯，其平衡擺輪以八赫茲（每小時57,600次）的速度高速運行，搭載矽擒縱系統，成功解決高頻率常見的磨損與潤滑問題，並擁有達 60 小時動力儲存與 COSC 天文台認證的精準度。更令人驚豔的是，其機芯結構亦延伸採用陶瓷鈦金屬來製作主夾板與橋板，使材質工程從外到內徹底一致、極致輕量化。

在高級運動錶市場之中，往往強調設計而使與外型逐漸同質化，不過蕭邦「阿胖鷹」Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF 卻以「性能先決」的姿態突圍而出，並在高振頻、材質科技與佩戴舒適度三方面達成全面平衡，蕭邦在新世代高階運動錶的布局之中，已進入與傳統強權正面競爭的技術航道。

品牌：CHOPARD

錶名：Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF

功能：時、分、秒指示；日期顯示

機芯：自動上鏈機芯

動儲：60小時

材質：陶瓷鈦金屬

錶徑：41mm

厚度：9.75mm

防水：100米

定價：約NT$930,000

