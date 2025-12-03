2025 雲林巾彩耕地藝術節12/13-12/14登場 劉建國委員媒合四大體系簽署 MOU 共創「永續巾彩禮盒」讓虎尾毛巾走向更大市場

▲2025 雲林巾彩耕地藝術節12/13-12/14登場 與會嘉賓大合照

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】雲林虎尾是臺灣毛巾產業的核心聚落，全台約八成國產毛巾出自虎尾，承載著臺灣紡織工藝、地方就業與小鎮文化的深厚能量。為讓更多民眾在日常生活中重新看見「國產好巾」的價值與故事，社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會（以下簡稱毛巾科技協會）今（3）日於臺北 BillboardLive TAIPEI（ATT4FUN）舉辦「2025 雲林巾彩耕地藝術節」展前記者會，正式揭開年度產業藝術節序幕，並宣布今年活動將以《巾彩大地秀 WONDERFIELD》為主題，邀請全國民眾於 12 月 13–14日前進虎尾同心公園，走進雲林最柔軟、也最有力量的節慶現場。

今年巾彩節「永續×共創」概念的精彩縮影——走秀全程以本次跨界合作的產品作為主角，讓毛巾不再只是日用品，而是能被穿上、被搭配、被重新想像的生活風格媒材。本次以品牌聯名為核心精神的跨界走秀，由毛巾科技協會會員品牌共同參與，攜手雲林在地文化藝術、小農選品、社區力量及紡織產業綜合研究所，推出全新企劃「巾彩禮讚」。「巾彩禮讚」透過跨界共創，將毛巾與在地文化工藝、社區選品、小農好物整合為可收藏、可送禮、可分享的「巾彩生活提案」，讓消費者一次帶回虎尾的柔軟實力與土地故事，感受地方產業與文化共榮共好的新價值。

今日與會貴賓眾多，經濟部部長龔明鑫亦到場支持毛巾產業，當中劉建國委員也致贈日本貴賓MIT毛巾，象徵台日友好，巾巾相連，為今日的記者會增添美好風采。

毛巾科技協會理事長巫金周表示，巾彩耕地藝術節邁入第七屆，已不只是地方活動，更是產業轉型的重要平台。今年持續以「產業推廣×生活體驗」為核心策略，透過裝置藝術、毛巾進化歷程展示、親子互動、跨界演出與市集展售，讓民眾從「認識毛巾、體驗毛巾、帶走毛巾」建立對國產毛巾的品牌記憶，深化「虎尾＝毛巾之都」的地方意象，讓產業被看見、也被支持。

本次記者會最大亮點之一，是立法委員劉建國長期關注並協助虎尾毛巾產業升級，持續在中央與產業之間奔走媒合，讓「國產毛巾進入高頻使用場域」從政策倡議走向具體行動。劉建國委員指出，毛巾產業面對進口競爭與市場結構改變，需要的不只是活動曝光，更需要穩定且可長期延續的採購需求與通路信任。希望讓善的循環成為產業的新底氣，讓虎尾毛巾用品質和故事站穩台灣、走向更大市場。」

在劉建國委員積極促成下，毛巾科技協會此次與四大重要企業／團體完成合作意向媒合，並於記者會現場進行 MOU 簽署儀式。簽署流程由劉建國委員擔任合作介紹人，逐一引薦出席單位並說明合作意義，象徵國產毛巾正式跨入照護與運動等關鍵生活場域，建立長期合作基礎。合作單位包含：

社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會（理事長潘政聰） 社團法人台灣護理之家協會（理事長謝長佑） 社團法人台灣老人福利機構協會（理事長林亮暉） World Gym 世界健身俱樂部（品牌公關經理廖容瑩）

三大長照／安養體系（全台共1600家機構）理事長在現場共同表達支持，強調虎尾毛巾在安全性、親膚性、耐洗度與產地透明度上具備照護體系所需的高標準，未來願優先採用國產毛巾，提升照護品質，也支持地方產業永續。World Gym世界健身俱樂部亦提到，虎尾毛巾在吸水性與耐用度表現穩定，受市場高度認同；對於未來會員贈品或活動商品的毛巾需求，可說是多了一個優質選項。

毛巾科技協會誠摯邀請全國民眾於 12 月 13–14 日前來虎尾同心公園，和家人一起看馬戲、逛市集、做手作、買好巾，也用行動支持虎尾毛巾產業與在地小農。劉建國委員最後再次向全國民眾喊話：「支持虎尾毛巾，就是支持台灣的產業韌性與地方未來。12月 13、14 日，歡迎大家到同心公園，一起參加巾彩大地秀。」