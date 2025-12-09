2025「青聲說」全國高中職辯論賽 圓滿落幕

由高市府青年局主辦的「港青出聲」系列活動年度最終場-「二○二五青聲說 全國高中職辯論比賽」近日在高雄高商熱烈登場，今年共有來自全國六縣市、十八所高中職的二十三支隊伍參賽，青年辯士以嚴謹論證、敏捷思辨與成熟台風進行攻防，打造一場兼具專業度與公共意義的青年思辨盛會。(見圖)

青年局今(九)日說明，本屆賽事除高雄十四支隊伍外，更集結雙北、嘉義、台南與屏東等地學校跨區交流，形成全台青年聚首的公共論壇；各校選手以縝密策略、完整資料蒐整及精準表達展現深厚底蘊，攻防過程張力十足、亮點迭出。

這次辯題「加強管制／自律教育更有利於解決青少年手機成癮問題」緊扣行動載具管理與青年數位行為議題。正方主張透過制度化管制可有效降低分心與成癮風險；反方則認為必須從自主調節能力著手，才能長期改善依賴問題。雙方皆以政策文本、研究資料、國際案例及心理健康觀點作為論述基礎，從校園治理、家庭支持到身心發展等面向深度剖析，引領觀眾反思科技治理的多重挑戰。

青年局林楷軒局長表示，「青聲說」結合高中職辯論社團，引導學生就最貼近日常、且具高度時事討論度的「手機管制」議題展開深度思辨；透過辯論，讓學生青年以清晰架構與理性論證面對公共政策，在競賽過程中累積邏輯組織、資料分析與公共溝通等能力，這正是青年局在培力青年過程中最重視的核心精神。

邁入第二屆的「青聲說」是目前全國唯一由地方政府主辦、專為高中職學生設計的辯論比賽，不僅採用國際通行的奧瑞岡單淘汰制，提升賽事節奏與策略強度，亦以在學生比賽中相對高額的獎金機制吸引全國優秀學子踴躍參與；高市府期望透過該平台讓更多青年齊聚港都，以論述交鋒開啟政策議題的多元討論，進一步擴大青年公共參與的量能。

該賽事自初賽、複賽、八強至冠軍戰循序推進，各隊皆以嚴謹邏輯拆解對手論證並提出替代方案，充分展現成熟辯論技巧與公共素養，最終由國立臺南第二高級中學以優異論證能力與出色臨場反應奪下冠軍；臺北市私立延平高級中學以縝密結構與穩健台風獲得亞軍；高雄市立前鎮高中與高雄市立瑞祥高中則以完整分析與精準攻防共同摘下季軍，整體表現深獲評審肯定。

青年局強調，無論名次，所有參賽隊伍皆展現對公共議題的關注與思辨精神，在「青聲說」舞台留下亮眼篇章；未來將持續推動青年公共參與相關計畫，讓青年觀點成為帶動城市前進的重要力量。