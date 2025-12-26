2025 韓劇聲量榜揭曉！ IU、朴寶劍《苦盡柑來遇見你》奪冠獲封年度最淚崩





2025 年韓劇市場題材百花齊放，各大串流平台激戰不斷。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近一年數據，盤點出「2025 十大話題韓劇」。由 IU 與朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》以細膩情感奪下聲量冠軍；引發全球現象級討論的《魷魚遊戲3》則因結局走向評價兩極位居第二。此外，包含醫療劇、職場浪漫及 GL 百合等多元題材也紛紛入榜，展現韓劇強大的文化輸出能量。

情感巔峰：IU、朴寶劍《苦盡柑來遇見你》強勢奪冠

觀察網友討論趨勢，2025 年最具代表性的作品無疑是由 IU（李知恩）與朴寶劍領銜的《苦盡柑來遇見你》。

催淚指標： 該劇以溫柔緩慢的節奏描繪三代間的牽絆，深刻的母女關係描寫讓無數網友淚崩，紛紛評論：「真的哭爆！身兼女兒與母親身份的人超有感觸。」

年度封號： 憑藉極高共鳴度，被社群封為「2025 年度最催淚韓劇」，成功在溫情題材中開創聲量新高。

全球焦點：《魷魚遊戲 3》終章落幕，正反評價激烈交鋒

位居聲量第二的《魷魚遊戲 3》作為系列最終章，熱度依舊驚人，但觀眾對劇情的反應卻呈現顯著兩極化：

反向聲浪： 部分劇迷批評主角性格過於感情用事，認為人性的深度刻畫不及第一季，結局顯得躊躇不定。

支持觀點： 另一派影迷則認為第三季的立意更上一層樓，對於最終選擇的哲學思考給予高度肯定。

驚喜與熱血：多樣化題材滿足分眾味蕾

除了冠亞軍，2025 年還有多部作品憑藉獨特魅力突圍：

話題反轉：【暴君的廚師】 雖曾因男主角易動引發疑慮，但開播後潤娥與李彩玟的 CP 感橫掃社群，劇中爆笑的「中文台詞」與吃播鏡頭更成為迷因熱點。

硬核寫實：【外傷重症中心】 改編自人氣網漫，以高壓寫實的急救場面被封為「年度最熱血醫療劇」，不少劇迷一口氣追完 8 集並瘋狂敲碗第二季。

療癒巔峰：【未知的首爾】 朴寶英展現「神級演技」一人分飾兩角，細膩詮釋雙胞胎交換身份的靈魂差異，獲得「龍頭龍尾（從頭到尾都精彩）」的極高評價。

韓劇進入「情感與議題」並重的新世代

回顧 2025 年，韓劇已不僅僅是聲光娛樂，更多是對於社會體制、親情牽絆與自我認同的深度探討。無論是喜歡熱血動作、燒腦權謀還是溫馨療癒，這份榜單都能為您的「追劇荒」提供最佳解方。

