【2025】風衣外套推薦 Top10｜兩大選購技巧穿出俐落英倫時尚

每到冬天人們不約而同地穿起風衣外套，有些人穿得時髦有型，有些人卻顯得十分厚重，平平都是風衣外套，兩者究竟差在哪裡？事實上，每個人的身型所適合的風衣外套大不相同，長度要多長？版型有沒有腰身？有沒有特殊剪裁等等，都會影響視覺比例的呈現。

就讓美麗佳人從風衣外套的歷史說起，手把手帶你們學會挑選風衣外套，並提供十個風衣外套推薦品牌，讓你們帥氣有型的度過這場冬天！

從戰場中誕生的經典：風衣外套歷史

・風衣外套起源：Aquascutum ＆ Burberry 品牌

・風衣外套特色：外型與機能兼具

風衣外套是秋冬必備的單品，不只剪裁俐落有型，還具有防風、防雨與防寒的作用，隨性往身上一套，帥氣時尚感油然而生，如此經典迷人的風衣外套，背後有著什麼樣的歷史故事？

事實上，風衣的起源備受爭議，Aquascutum 和 Burberry 都宣稱風衣是自家發明，根據時間線來看，Aquascutum 於 1853 年改良一款名為「Mack」的防雨大衣，從布料材質著手調整，令 Mack 變得更透氣、耐穿且大幅提升防水性能，高機能且硬挺的版型，在頻繁參與戶外活動的族群，以及從軍的男士之間掀起一陣熱潮，因此普遍認為這就是風衣最一開始的雛形。

而 Burberry 則是在 1914 年設計出一款能夠遮風擋雨、耐穿耐磨且針對軍用機能的風衣，使用了堅韌並保有彈性的羊毛「Gabardine」，兼具實用性與俐落紳士的外型，令參與第一次世界大戰的陸軍軍官，紛紛自行添購作為制服穿著，彰顯個人身份與軍階。

無論品牌，風衣最初都是以堅固耐穿、方便活動為首要設計考量。

在當時，顏色主要以具有良好偽裝效果的「卡其色」為大宗，從風衣正面來看，俐落外翻的領口與十顆雙排鈕扣，展現出濃濃的英倫氣質，腰間部分則配有 D 形環，可以繫上腰帶使風衣更合身，提高活動性及強調腰身，在戰場上也方便軍官配戴手榴彈等軍備用品。

兩側的口袋具有相當的深度，實用性極佳，在袖口上則能彈性收緊，避免雨水或髒汙滲入手臂，而背面則有幫助透氣及防風擋雨的開岔擋片，讓軍官在戰壕搏命時保有一定程度的舒適，而風衣內側則有保暖用的棉質內襯，兼具保暖與紳士外型，在戰爭時期成為軍官之間最經典的衣著打扮。

怎麼挑選風衣外套？

隨著時間推移，風衣早已脫離原本強烈的軍事用途，保留實穿的原則之下，在細節做出許多改良，譬如材質從純羊毛轉尼龍、棉布或皮革，風衣長度從常見的大腿中段，開始出現過膝、小腿肚的長度，種種改變都顯示出風衣定位的不同，逐漸發展出時髦、性感、率性等多種風格，提供人們更多造型上的選擇。

然而，一件設計優良、布料舒適且貼合身材的風衣，對小資族來說，往往難以負擔，因此挑選出一款適合自己的風衣尤其重要，才能讓你輕鬆穿上好幾年：

穿對風衣的長度，才能避免顯短又顯矮！

・常見的風衣長度：骨盆處、大腿中段、蓋過膝蓋、觸及腳踝

・短版風衣適合族群：個子嬌小、無假跨寬、喜歡俐落風格的人

・長版風衣適合族群：個子高挑、假跨寬困擾、喜歡率性慵懶風格的人

風衣有短至骨盆處，也有長及腳踝的長度，究竟哪種長度適合自己？

一般來說，建議避免讓風衣卡在半長不短的位置，譬如說膝蓋上方的長度，十分容易造成視覺短版的感受，因此如果喜歡靈活度較高的短版風衣，果斷選擇落在骨盆處的長度，整體看起來更為俐落；反之，想要營造氣勢凜然的氛圍，就勇敢選擇過膝的長度，輕鬆營造修長率性的形象。

然而，短版風衣不見得適合每個人，如果有假跨寬困擾的族群，長版風衣更能拉長視覺比例；而長版風衣對個子嬌小的族群來說，相對較難駕馭，可以在鞋履上花費心思，穿上跟鞋或厚底鞋，避免陷入小孩偷穿大人衣服的窘境，若擔心撐不起來，不妨選擇短版風衣，會看起來更為俐落！

穿短版風衣時，讓風衣外套自然敞開，搭配合身褲裝與靴子，凸顯曼妙的腿部線條，給人輕盈活潑的感受，綁上腰帶時記得不要綁太緊，營造出不經意的形象更吸引人的目光！

而長版風衣則恰好相反，裡面搭配連帽衫、針織高領或襯衫都相當合適，下半身穿著褲裝或裙裝則能展現截然不同的氣質，不綁上腰帶時，既隨興又慵懶，收緊腰帶時，則能強調腰身曲線，散發出恰到好處的紳士氣息與女人味，在秋冬裡彰顯個人態度，輕鬆成為街道上眾人目光的焦點。

穿對風衣的版型，才能展現絕佳好比例！

除了風衣的長度，版型同樣也是影響視覺比例的重要關鍵，不同身形適合的風衣版型大不相同，大抵來說各個身型建議穿搭的版型為：

上寬下窄的「倒三角形」：直筒 上下半身呈直線的「矩形」：直筒 上下偏窄中段豐滿的「圓形」：直筒、寬鬆 上窄下寬的「正三角形」：直筒、Ａ字型

原則上直筒的版型適合所有身型，任何身型都可以嘗試，不會讓上半身或下半身顯得臃腫緊繃，在視覺上營造出自然的線條，搭配硬挺的布料材質，塑造出高挑修長的形象，展現個性與態度。

而寬鬆版型則對中段豐滿的圓形身材十分友善，露出身形纖細的部位，讓整體看起來更為苗條，加上俐落的剪裁，直接拉高時髦感！不過要避免尺寸太大，並適時搭配腰帶與跟鞋，保持輕盈靈活的樣子！

至於下半身較寬的倒三角形身材，就非常適合 A 字版型，下擺向外擴張的設計，讓圓潤的部位自然敞開，比起包緊緊更顯瘦，如果風大要扣上鈕扣時，記得繫上腰帶、強調腰部線條，視覺上會更顯瘦。

【2025】 風衣外套推薦 | 1. Burberry

・品牌介紹：以軍裝起家，成為高端精緻的百年經典

・風衣特色：高機能的布料材質，搭配不同版型設計，人人都能輕鬆駕馭

講到風衣就絕對不能錯過 Burberry ， 自 1879 年使用透氣耐磨的 Gabardine 布料，設計出機能與外型兼具的風衣後，搭配獨家專利的雋永格紋，都使得風衣外套成為 Burberry 的經典代表。

Burberry 的風衣始終保有透氣、防風雨及耐穿的機能性，並在此原則上逐步改良，從歷代的風衣版型來看，可以清楚感受到 Burberry 一貫的精神，俐落簡約的剪裁、優雅率性的風格，從寬鬆隨性、都會氣質到合身率性等多種版型，滿足不同身形曲線，讓任何人都可以在 Burberry 找到一件寫著自己名字的風衣。

2024 風衣外套推薦 | 2. Polo Ralph Lauren

・品牌介紹：跨足多領域的低調簡約美式風格品牌

・風衣特色：濃厚的老錢風格，以及豐富的美式學院情調

・經典款式：選用義大利棉府綢，輕盈而簡單俐落的剪裁

Polo Ralph Lauren 是一個圍繞生活，為精緻生活而誕生的品牌，跨足服裝、鞋履等多領域，在設計師 Ralph Lauren 的帶領下，低調簡約的美式風格充斥在每一件產品中，想當然在風衣外套上自然是富有濃厚的老錢風格，令人一眼就聯想到美式學院的自由與開放。

溫和單一的經典卡其色，選用義大利棉府綢，既輕盈又透氣，俐落的外翻領口、指標性的雙排鈕釦，加上增添腰部線條的腰帶，散發出內斂的美式風格，輕鬆展現率性迷人的魅力。

2024 風衣外套推薦 | 3. Ruban

・品牌介紹：精緻細膩的高奢優雅品牌

・風衣特色：極致簡約的剪裁設計，細節處處充滿女性魅力

Ruban 是一個以高奢精品為目標，以細膩精緻的做工聞名的時尚品牌，Ruban 的每一款風衣都可以感受到極致簡約的高貴，以 80% 的棉作為主要材質，透過精準的剪裁設計，激發每個人的優雅因子，任何人都能成為高貴優雅的淑女，胸前外翻的領口，扣上鎖骨的鈕扣彰顯出一種內斂柔和的性感，而背面腰部則收起腰線，展現恰到好處的女人味，尤其適合喜歡都會女性風格的你。

2024 風衣外套推薦 | 4. MARNI

・品牌介紹：以簡約為創作核心，打造舒適時尚的服飾美學

・風衣特色：舒適與時尚兼具，人人都能輕鬆駕馭

與其他品牌不同，MARNI 的風衣以簡約為中心，四顆鈕扣、腰間綁帶及溫和的駝色羊毛絨，給人一種柔軟舒適的印象，且刻意保留縫線痕跡，讓人感受到手工縫製的溫度，風衣版型並無作出明顯腰身，腰間的綁帶與側邊的開衩都能拉高視覺比例，更顯修長高挑，在舒適與休閒之中強調時髦的一面。

2024 風衣外套推薦 | 5. Lemaire

・品牌介紹：以中性美學為主軸，讓服飾回歸機能舒適的本質

・風衣特色：簡約設計，不分男女皆能輕鬆穿搭

儘管在官網上的服飾以男女分門別類，但內行人就知道 Lemaire 總是讓服飾擺脫性別框架，讓人隨心所欲地穿上適合自己的衣服，而這點在風衣上更為突出。

Lemaire 的風衣是以防水的 Gabardine 為布料，機能性大幅提升，版型設計上則抹去腰身，以寬鬆的線條包容不同身材，領口自然延伸到鈕扣，展現一種悠哉愜意的態度，裡面適合穿上背心或毛衣，透過層次凸顯風衣的簡約，無論性別都能輕鬆駕馭。

2024 風衣外套推薦 | 6. SACAI

・品牌介紹：擅長以不同材質拼接出嶄新風格，重新詮釋單品的獨特品牌

・風衣特色：大膽撞色、豐富層次與不對稱設計

擅長用不同材質、顏色拼接創造嶄新風格的 SACAI，有著其他品牌都無法模仿的魅力。

SACAI 的風衣同樣以 Gabardine 為主要布料，並在兼具機能與舒適感的基礎上，勾勒出令人印象深刻的風格，左邊袖子與腰帶為海軍藍，其餘則以卡其色為主，做出大膽撞色，而剪裁上不僅有豐富層次，左右兩邊也走不對稱設計，目光來到背面，刻意保留裁縫車線不收邊的細節，更是強調設計師獨特的實驗精神，讓每個穿上 SACAI 風衣的人都能成為全場焦點。

2024 風衣外套推薦 | 7. Chloé

・品牌介紹：以年輕、女性與時尚為理念，在永續與女性平權下的精緻品牌

・風衣特色：以相同材質與色系，設計出別出心裁的都會魅力

作為最懂女人心並以實質行動落實永續的 Chloé，從製作、生產到包裝皆以環保為首要考量，且保有年輕、女性與時尚的初衷，持續推出迷人的作品。

Chloé 這款中長的刺繡雕花風衣，布料選用 Gabardine ，色系為柔和溫暖的卡其色，卻因為兩邊袖子上的刺繡，富有濃厚的文藝復興氛圍，而顯得格外吸睛，腰間則有同色系、同布料的腰帶，可依據個人穿搭風格收緊展現腰身、放鬆表達隨性，更令人眼睛一亮的是附有可拆卸連帽衫，讓你在休閒與淑女間任意轉換。

2024 風衣外套推薦 | 8. UNIQLO

・品牌介紹：平價休閒服飾品牌，以任何人都能入手穿搭為主要特色

・風衣特色：具備完整機能性，俐落硬挺的版型材質，不分性別都能輕鬆駕馭

想要購入風衣，不一定非得從精品開始，平價品牌 UNIQLO 同樣能找到機能與外型兼具的風衣外套！

在以 JW ANDERSON 與 UNIQLO 攜手打造之下，原本典型的外翻衣領設計，扣上鈕釦後搖身一變成立領樣式，不僅有完美的保暖機能，也使得整體氣質更顯俐落，加上 100% 的純棉斜紋布料、內裡鋪棉絎縫設計以及防潑水加工，不必動輒上萬塊即能購入兼具時尚與機能的風衣外套，小資族絕對不能錯過！

2024 風衣外套推薦 | 9. UNTITLED

・品牌介紹：以日系文青時尚為主軸，塑造都會幹練形象的服飾品牌

・風衣特色：兼具幹練與運動休閒感，靈活穿搭於不同場合

將日系文青時尚完整揉進服飾中，以中高價豐富衣櫥單品的 UNTITLED，在風衣選擇上，從長版優雅的款式到短版幹練的造型通通都有，滿足女性多種風格的需求。

這款長版風衣的設計採極簡風格，並附上可拆式連帽，深受文青族群喜愛，在材質上選用義大利製的布料搭配牛津布，塑造出鮮明的都會女性風格，並保有一定程度的休閒運動感，滿足你不同場合的穿搭需求。

2024 風衣外套推薦 | 10. Norwegian Rain

・品牌介紹：專注在防水、透氣與時尚總結的服飾品牌

・風衣特色：100％防水、高度透氣以及簡約時髦的剪裁設計

從品牌名稱便能略知一二，Norwegian Rain 挪威之雨是一個專注於設計媲美雨衣等級的防水風衣品牌，任一款風衣都遵循著傳統剪裁設計、日式情懷與高科技，將三者相互揉合，製作出一件件時尚簡約， 100% 防水且透氣的可回收風衣。

在男士的單排扣系列裡，風衣的防水測試通過 20,000mm 的水柱測試，在針織物對水壓的抵抗性中，可完美抵禦消防用的水柱，保證你出門在外絕不會被雨水淋濕，強大的機能性藏於簡單俐落的剪裁設計中，搭配低調耐看的色系，而且單排釦還可藏於風衣內側，腰間也附有腰帶，確保你在雨中也能維持帥氣度！

現今的風衣外套隨著生活型態轉變，發展出更細膩的剪裁與設計，部分品牌仍保有當年的情懷與浪漫，譬如說 Burberry 的風衣外套始終附有 D 形環，象徵不忘初衷的精神，將經典不斷傳承。種種細節都使得風衣外套不只是一件外套，而是充滿歷史、文化與故事的永恆單品，你的衣櫥裡還沒有風衣外套嗎？事不宜遲，現在就入手一件風衣外套，成為眾人目光的焦點！





