「2025 高山茶都・嘉義」圓滿落幕 9天展期逾30萬人次參觀

「2025 高山茶都・嘉義」9天展期逾30萬人次參觀／嘉義縣府提供





「2025 高山茶都・嘉義」於13日至21日在中埔穀倉農創園區舉行，為期9天，吸引超過30萬人次參與，掀起冬季茶文化觀光熱潮，縣長翁章梁今(21)日到現場感謝茶社區、茶藝師、茶農、茶商、咖啡農及展會相關工作人員，共同擦亮嘉義縣「高山茶都」品牌。

翁章梁說，高山茶都不僅是展覽，更是嘉義縣推動茶文化、茶產業升級與茶旅發展的重要平台，成功串聯在地茶農、社區、旅宿業者，讓更多國內外旅客透過一杯茶認識嘉義，也為地方產業注入人流與商機。



縣府指出，今年活動以「一杯茶，走進一座山」為主軸，透過空間策展、茶席體驗、舞臺展演與茶職人品牌展銷，呈現嘉義縣從平地到高山、從產地到生活的茶文化，深入五大茶區風土故事。

文化觀光局表示，「人之間」、「茶之道」、「山之境」、「旅之所」、「茶之味」等主題場域由茶區社區、茶人與品牌親自參與，讓民眾在品茗之餘，感受山林地景、生態意象與地方生活。

縣府表示，活動圓滿落幕後「高山茶都．嘉義」的影響力將持續延伸，縣府將持續深化茶文化策展與茶旅整合，讓嘉義縣的產業、景觀、人文、風土以茶為名，從山林出發，走向世界，「高山茶都．嘉義」相約2026年見。

