2025「高山茶都．嘉義」用山之境、茶之道打開山林日常

以山林為背景、以茶文化為核心，「2025高山茶都．嘉義」活動於12月13日至12月21日在中埔穀倉農創園區登場，透過空間策展與多樣的茶席體驗，呈現嘉義高山茶所孕育出的風土樣貌與生活美學。其中，「山之境」與「茶之道」兩大主題展區，從不同面向帶領民眾走進嘉義的山林世界，感受茶與土地之間的深刻連結。

在「茶之道」展區，主角回到一杯杯正在沖泡的茶。由多組深耕茶藝多年的專業團隊進駐，透過茶席呈現、沖泡展演與茶湯分享，展現不同茶區的風土個性與職人精神。

「山之境」由在地醫術家黃文淵老師以漂流木打造神木意象，蘭院子藝術總監—趙蘭清老師以微縮阿里山的靈感布置空間，展區以雲霧、茶園與山林生態為靈感，透過光影、空間層次的鋪陳，加入茶香、現場演奏，邀請民眾與茶藝師來一場深刻的對話交流，讓大家從山腳下就能認識嘉義這片孕育好茶的土地。

今年年度品茗杯特別選用以稻穀再製而成的杯子，手感輕巧、溫潤，耐熱性高，搭配阿里山五大景緻代表色—竹林綠、紫藤花紫、雲海藍、日出橘、琉璃光製作五款杯子，每只十元；只要持有今年的紀念品茗杯，至山之境、茶之道服務臺即可獲得品茗兌換券，以及預約最近一場次茶席體驗，每日名額有限，請依現場公告為主。

除了靜靜品茶，2025高山茶都．嘉義也包含各式活動，於假日推出「茶之味」限定快閃攤位，集結風格茶飲、文青茶食與創意甜點，讓茶文化以更生活化的方式融入逛展動線之中。民眾在體驗展區之餘，隨手帶一杯、嚐一口，也成為走訪高山茶都時最輕鬆愜意的片刻。

今年的「高山茶都．嘉義」是一場從山出發、走進生活的邀請。活動期間，邀請民眾走進嘉義，在茶香與山景之間，用一杯茶的時間，感受屬於高山茶都的節奏與風景！