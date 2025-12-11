2025 高山茶都 嘉義12月13日盛大展出 翁章梁縣長、張齡予今開箱兩大亮點

「2025 高山茶都．嘉義」將於12月13日至21日在中埔穀倉農創園區盛大展出，嘉義縣長翁章梁與代言人張齡予9日共同揭開兩大亮點，邀請全國民眾走進嘉義，用五感重新認識高山茶的文化與風土。翁章梁表示，高山茶都已成為嘉義年度重要文化觀光品牌，期盼遊客喝一杯茶後，也能走進山裡感受環境、理解風土。

文化觀光局長徐佩鈴指出，今年以「一杯茶，走進一座山」為策畫概念，透過品茗、展覽、互動、體驗等方式，引導民眾在茶香與光影之間，理解茶文化如何與生活緊密相連。

翁章梁、張齡予首先公開亮點沉浸式展館「山之境」，以漂流木構築神木意象，搭配光影、霧氣、茶香與樂音，營造宛如置身山林的感官體驗，濃縮展現嘉義高山茶的自然風貌；假日限定企劃「茶之味」則邀集青年茶農與新創甜點品牌推出茶酒特調、茶香甜點與創意輕食，打造兼具拍照吸引力與分享亮點的快閃活動。

另一大亮點，假日限定的茶食快閃活動「茶之味」則以「吸睛外觀、創新品項、百變茶香」為主軸，邀集青年品牌、新創甜點與青年茶農推出茶酒特調、茶香甜點及創意輕食，打造兼具拍照吸引力與充滿分享亮點的限定企劃；「茶之道—南北茶道茶席」以四季、雲海、花卉、竹林等南北茶道風景轉化為場館風格，展現茶湯與景緻交織的韻味，今記者會上花式調酒師也獻上精彩現場特調茶酒，吸引眾人目光。

翁章梁表示，「高山茶都．嘉義」已成為嘉義縣年度重要的文化觀光品牌，今年與在地茶人、青年茶農與茶業協會合作，由社區居民與茶藝師親自布置茶席與展區空間，透過在地茶人的巧思與手感設計，呈現各區獨有的生活風景，感受每個社區與阿里山風土共同生長的特色與魅力。

文觀局指出，園區內還有由設計團隊以山徑、林相打造的光影廊道，從入口開始到每一個茶席空間，都呈現了嘉義獨特的風土與韻味。戶外舞臺也安排了世界音樂及茶文化展演，為活動帶來更多亮點。