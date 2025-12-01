2025 高雄城市書展突破20萬人次 跨區、跨國串聯閱讀行動 展現城市文化韌性

▲2025 高雄城市書展於昨（30）日圓滿落幕，民眾踴躍參加。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2025 高雄城市書展於昨（30）日圓滿落幕，三週活動總參與人次突破 20 萬，成功帶動全市閱讀動能。今年以「移動」為策展核心，不僅象徵日常生活的流動，更透過多種形式讓閱讀真正走進城市。「輕軌列車的故事時刻」讓活動腳步從市中心向外行動，同時推出載運大樹、岡山、六龜等區近 250 位親師生的公益閱讀專車，讓偏鄉孩子移動到城市體驗閱讀的無限可能。全區串聯的「港都閱讀散步：總分館集章冊2.0」更帶領市民踏訪各分館，讓閱讀如旅程般穿梭於城市角落。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，高雄致力打造「知識韌性」城市，而市民的學習、準備與行動，是面對各種挑戰最重要的力量。今年書展以「移動」為核心，成功將族群故事、語言文化、防災教育與公共閱讀串連起來，展現高雄文化服務的開放性與跨域創新力。她強調，書展不僅是一場文化盛事，更是匯聚藝術、語言與防災教育的城市韌性學習場域，讓市民能在民防體驗、母語閱讀、親子探索或藝術跨界的多元閱讀過程中，同時積累面對未來能力、提升生活質地。

▲高雄城市書展讓市民在母語閱讀與跨界藝術的多元體驗中，同時培養未來能力、提升生活質地。

高市圖李金鴦館長表示，書展最終週由高市圖與美濃柚仔林合和學堂書店合作推出的「客語散策」，引導民眾以步行與閱讀重新感受母語與土地的連結；而「黑熊民防森遊會」則將六堆客家民防精神轉化為城市韌性教育，兼具趣味性與知識性，深受家庭族群歡迎。她並肯定圖書館成員與眾多合作夥伴的努力，讓高雄的閱讀環境更加扎實，也讓文化能量得以向更多族群擴散。

李金鴦也指出，今年書展能順利跨行政區、跨場域推動，上百名志工的投入功不可沒。他們在三週活動中協助講座入場、市集與場館動線管理、親子活動支援、資訊台服務及現場安全提醒等面向全力協助，使書展即使在高峰時段仍能維持流暢與友善的參與體驗，是活動順利推進的關鍵。

高市圖表示，今年書展共舉辦超過140 場講座與活動，邀請台灣、日本、韓國、德國到美國至少5個國家的圖書館、文化機構與講者跨海參與，是書展國際能量提升的關鍵一年，讓城市閱讀版圖實質向外延展，建立跨國閱讀交流的新節點。書展市集同樣展現豐沛能量，共 105 攤進駐： 42 家出版社、47 家書店、3 家國際單位、5 家電子書商與 8 個文化教育品牌，規模較去年更提升。從主題選物、在地出版、親子體驗到表演藝術，市集已成許多家庭週末的固定行程。

高市圖特別感謝今年書展的支持單位，包括美國在台協會高雄分處（AITK）、日本台灣交流協會高雄事務所、客家公共傳播基金會、義利捷國際貿易股份有限公司、義達國際貿易股份有限公司 、義大遊樂世界、樂高台灣、FOCASA 馬戲團、拉縴人文化藝術基金會、銓興營造、黑熊學院、美濃柚仔林合和學堂書店，以及臺灣港務股份有限公司、慈心匯安宮、高雄縣五甲媽祖慈善會、耕胤工程有限公司等眾多投入閱讀推廣的民間夥伴。也感謝三週以來踴躍參與的市民，讓城市書展能以更多元方式接觸不同年齡層，展現高雄文化的厚度、能量與生命力。

高市圖也表示，2025 城市書展雖已落幕，但閱讀旅程並未停下腳步，今年累積的能量，將與明年由文化部宣佈在高雄辦理的「臺灣國際兒少書展」接軌，預計將引進海內外優質兒少內容、教育與文化資源，讓孩子與家庭能在高雄享有世界級的閱讀體驗。高市圖期待明年再與市民相遇，一起為城市的閱讀篇章翻出更寬廣的未來。（圖／記者王雯玲翻攝）