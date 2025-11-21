2025「魔法咖哩」歡慶22週年 12/1-12/31新菜美味登場 好康等您來！

▲魔法咖哩22周年慶活動

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】「魔法咖哩」迎接22週年慶，以多元化咖哩、創新口感及平價崛起的知名餐飲「魔法咖哩」今22歲了！為歡慶與消費者共度的歡樂時光， 在22周年慶期間，特推:

▲週年慶新菜「炙火叉燒咖哩飯」

1.週年慶新菜「炙火叉燒咖哩飯」、「炙火叉燒咖哩烏龍麵」。

2.Ocard會員專屬優惠，曾到店消費集點的會員將收到總價值400元的超值大禮包！一週一優惠，12月整個月都有好康！

3.加碼贈送電子刮刮卡，消費滿600元且有集點即收到電子刮刮卡，有機會刮中22元吃咖哩～

4.凡消費不限金額可獲得卡片餐點兌換券

(活動期間：2025 12/1-2025 12/31止)

▲週年慶新菜「炙火叉燒咖哩烏龍麵」

「魔法咖哩」總經理李明乾，始終競競業業在品牌經營與餐飲研發上用心鑽營，希望能帶給消費者更多味蕾上的滿足與享受；22年來，創研上百道咖哩餐點，每道餐點都讓消費者心中留下美味的印記。

因為疫情，李明乾苦嘗千萬虧損，但李總考量員工生計，仍咬牙硬挺穩住目前尚存3家門市。為解決「缺工問題」，李總引進市場最夯的機器人送餐服務。也給用餐者帶來方便快速的用餐氛圍！將精選高甜度洋蔥，以傳統手法慢火精燉36小時，提煉深褐色之高湯，加入芒果及產地精選數十種辛香料熬煮，溶合印度馬薩拉辛香料，而獨創一格的新歐風咖哩。入味回甘，馥郁馨香，Magic Curry是由二十餘種辛香料所調配而成並採用世界頂級香料的國家－印度所生產的香料。堅持以天然辛香料作調理、堅持再堅持，為的是做出給客人有如魔法夢幻般的美味咖哩，讓各種天然辛香料築成香料牆。

店內溫馨的橘色系裝潢，讓人一進入到魔法咖哩餐廳，就有溫潤如家的舒適感。親切的笑容與服務是「魔法咖哩」的日常。讓每一位客人吃飽是「魔法咖哩」的指標！22年來依舊維持著(加飯、加醬汁不加價的服務) 咖哩醬汁用健康及天然的食材烹調，品嘗過的饕客，對於餐點的美味齒頰留香。米飯採用全世界最頂級的日本新潟越光米原生種，並與彰化縣二林的農民契作，另加入竹碳炊飯，竹碳可以濾除水中的有害物質，保留必要的礦物質，讓米飯能更具香甜及營養價值。無論約會、家聚、團聚、開學迎新、魔法咖哩餐廳都是您最佳選擇！魔法咖哩餐廳歡迎您！

用餐資訊:

★站前店 台北市許昌街30號2樓 (捷運台北車站6號出口，南陽街口)

TEL：02-2388-6298

營業時間：

(週一至週五)

上午 11:00~下午 15:00(最後點餐時間14:30)

下午 17:00~下午 21:00(最後點餐時間20:30)

(假日、國定例假日)

上午 11:00~下午 15:00(最後點餐時間14:30)

下午 16:30~下午 21:00(最後點餐時間20:30)

★淡水店251新北市淡水區中山路8號8樓 (大都會廣場)

TEL：02-2620-6123

營業時間：

週一至週日:

上午 11:00~下午 21:30(最後點餐時間21:00)

★頭份尚順店351苗栗縣頭份市中央路103號2樓(尚順君樂飯店)

TEL：03-766-0270

營業時間：

上午 11:00~下午 21:30(最後點餐時間21:00)

外送平台配合:熊貓 foodpanda / Uber Eats

