2025「魔豆傳奇」綠金尋寶趣6日屏東南州盛大登場

往年舉辦毛豆文化祭「魔豆傳奇」民眾入田採毛豆的盛況。(記者許正雄攝)

記者許正雄／高雄報導

「魔豆傳奇」綠金尋寶趣又來了！6日星期六在屏東縣南州登場，從上午10點到下午二點，參加闖關活動就可免費獲送毛豆，數量多達4000包，綠金尋寶趣則有包含三個「小黃金」等七百多個獎項，民眾下田採毛豆的同時，還可以尋寶（籤號裝在扭蛋），所有活動都不需要報名。

這項由農業部農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共同舉辦的活動，從2014年舉辦「魔豆傳奇」活動以來，今年已是第九屆，今年訂在12月6日舉辦，並且移師到屏東縣南州鄉崁頂農場，走國3高速公路從南州交流道下，有規劃可停放300輛的臨時停車場，民眾或搭火車在南州火車站下，步行約10分鐘就可抵達活動現場， 交通非常方便。

毛豆是我國農業最重要產業之一，全台種植面積有九千二百公頃，高雄屏東地區種植就占七成，外銷占七成，一年產值約有廿六億元，因而被譽為「綠金」，為了推廣國內消費市場，每年都會舉辦毛豆文化祭活動，讓國內民眾瞭解毛豆營養價值高。

今年主要活動內容，除準備4000包毛豆，要贈送給到現場並完成闖關的民眾，以及進入毛豆田體驗採毛豆的樂趣順便尋寶，頭獎有小黃金，及200份50元的園遊券等各種獎項，限定只有小朋友參加的小油紙傘彩繪，新增「毛豆饗宴」，有毛豆油飯及毛豆濃湯免費品嚐，現場四周有50攤販售各種小農美食文化市集，最精彩的採毛豆活動，今年開放面積增加，滿足民眾採毛豆的樂趣，但嚴禁攜帶使用各種刀具如鐮刀。

台灣毛豆種植分春季、秋季兩期，農糧署統計，我國生產的毛豆每年約有三萬多噸外銷日本，約占日本進口的四成，日本研究毛豆發現其所含的「葉酸」是所有蔬菜中最高，國內也已研發出毛豆飲、毛豆粉等副食品；近幾年也打開歐美的市場約廿五個國家，美國年年都在成長，是僅次於日本的第二位。

除農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會共同舉辦，今年參與協辦的單位還包括建一強冷凍食品、大明食品工業、永昇冷凍食品、禎祥食品；協辦的有宏偉冷凍食品、百賢農產、瓜瓜園企業、富士鮮品及亞細亞食品等。