【2025/1/12-2026/1/18】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

過去一週，網路傳言主要集中在利用時事縫隙見縫插針的軍事政治謠言、舊謠言重製的資安恐慌，以及以訛傳訛的數學迷思。

1月6日F-16V戰機在花蓮外海失去信號，飛官至今失聯，網路隨即出現「飛官叛逃中國」的惡意敘事，這類謠言每逢軍機事故便會出現，意圖打擊國軍士氣。社群平台也流傳AI生成的虛假政治訊息，捏造總統簽署「雷霆斬首」命令與不存在的法案，試圖製造政治對立與肅殺氛圍。

生活類傳言部分，多年前流傳的「警局語音檔」再次透過通訊軟體瘋傳，內容涉及假車禍及加油站傳單有毒等早已被闢謠的舊聞。此外，還有內容農場利用AI製作影片，誇大手機藍牙的資安風險，以此賺取流量。

廣告 廣告

此外，網傳「2026年2月有完整4個星期是823年一遇」的說法，實則為每幾年就會出現的曆法現象，並非罕見奇蹟。

本周值得關注的3類傳言如下：

｜F-16叛逃謠言意圖擾亂民心、AI生成假行政命令捏造政治肅殺氛圍

F-16V戰機於1月6日訓練時發生意外，在搜救失聯飛官行動持續進行之際，影音平台卻出現「飛官叛逃廣東」的影片，相關影片未具名消息來源，且該帳號過去曾發布多起造假政治畫面。國防部與戰略專家指出，這類「飛官投共」敘事是軍機事故後常見的政治操作，目前黑盒子已初步定位，並無任何戰機降落中國的跡象，中國官方亦無發布傳言訊息。

此外，社群平台流傳影片宣稱立法院通過名為「反滲透金流管制法」法案、總統簽署「雷霆斬首」命令凍結名嘴資產。實際上，台灣並無上述法案與行政命令，主流媒體亦無報導。該影片經檢視為內容農場使用AI模板大量生成的假訊息，內容完全虛構。

｜舊謠言重出江湖，假警局語音檔勿轉傳、手機開藍牙不會被盜個資

通訊軟體流傳錄音檔，警告「新型假車禍」與「加油站有毒傳單」。實際上，上述傳言早在2024年就已出現，當時已被闢謠是謠言。

還有網傳影片稱「手機藍牙未關會遭盜用個資」。資安專家指出，現代手機藍牙配對需經雙重驗證，單純開啟藍牙不會導致被駭或自動傳輸資料；公共Wi-Fi的資安風險遠高於藍牙，民眾應更小心釣魚網站而非藍牙功能。

｜網傳2026年2月是「千年一遇」？玄學包裝數學規律，勿過度解讀

網傳「2026年2月有完整的4個星期，是823年才一次」說法。這是常見的曆法現象。由於一年365天除以7為52週又1天，加上閏年影響，日期與星期的排列模式大約每6年會重複一次。

查閱萬年曆即可發現，2009年、2015年及2020年的2月都曾出現過完整的4個星期，絕非傳言所稱的823年一遇。這類傳言常以玄學包裝數學規律，民眾無需過度解讀。

【❌錯誤】F-16沒有墜機，飛官叛逃廣東？

【❌錯誤】立院通過法案、總統簽署「雷霆斬首」命令，切斷媒體與名嘴金流？

【❌錯誤】來自警局的叮嚀，最新詐騙手法？

【❌錯誤】出門別開藍牙，否則手機會不知不覺被入侵，導致個資及金錢被竊取？

【❌錯誤】 2026年的2月剛好是完整的4個星期，這輩子都不會再遇到第二次？

【⚠部分錯誤】行人優先區時速21公里罰3萬6千元？

【❌錯誤】楊振寧遺孀翁帆新消息傳來，以第一作者發表物理學論文？

【❌錯誤】房屋稅2.0上路，納骨塔要繳房屋稅？

【⚠部分錯誤】高麗菜切碎後靜置30分鐘才能產生抗癌成分？

【❌錯誤】義美、黑橋牌、新東陽、全聯收購美國萊豬，加工製造成香腸、火腿、肉鬆、肉乾等食品？

特別感謝排行榜技術提供：#資策會軟體技術研究院

特別感謝排行榜資料來源：#Cofacts真的假的資料

（記者：陳培煌；責任編輯：陳培煌）