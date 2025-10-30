2025/10/30 Rti精選新聞

卓榮泰預告「跨國勞動力精進方案」三大重點 同時照顧本、外勞

為了向國際社會展現台灣保障外籍勞工權益的實際作為，並回應企業用人需求，行政院長卓榮泰指出，勞動部今天將在行政院會完整報告「跨國勞動力精進方案」，只要企業為本國勞工加薪，就有機會額外增加聘用移工的名額。

川習會今登場 國安局：美方不會以台灣換取經貿優惠

「川習會」今登場，外界擔憂美方是否會因經貿議題，在台灣問題上對中讓步。對此國安局長蔡明彥表示，美方日前已表示，不會以台灣來換取中國的經貿優惠，國安局會持續關注雙方實際互動狀況。

美新版國防戰略亞洲防線傳排除台灣 美防長駁斥

川普政府將公布新版「國防戰略報告」，外媒報導指美軍亞洲防線可能排除台灣與南韓。美國國防部長赫格塞斯29日駁斥相關報導不實。

重慶公安查沈伯洋 國安局：跨境脅迫與政治宣傳 企圖矮化我方主權

中國重慶公安局對民進黨立委沈伯洋的「分裂國家犯罪」立案偵查，國安局長蔡明彥表示，這是中國對意見不同的人士進行跨境脅迫及政治宣傳，不會有任何實際的效果。不過仍需注意其特別提出所謂的「愛國者治台」，企圖矮化我國主權。

陸委會：中共提懲獨名單 研判未來擬通報國際刑警組織

大陸委員會指出，中共持續發布懲獨名單、制裁措施及立案調查等舉措，擴大對台威懾壓迫，研判未來可能將懲獨名單通報國際刑警組織，發布紅色通報進行全球協緝，以限制相關人員的出訪及旅行。

蔣萬安：輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，台北市長蔣萬安29日宣布，輝達已明確表示，台灣總部地點確認選在北士科T17、T18基地，北市府將啟動各項行政程序，預估11月底可完成與新壽解約，明年中可完成相關程序。

燕子口堰塞湖潰壩無災情解除警戒 中橫恢復通車

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖29日上午潰壩，絕大多數水體已傾瀉進入下游，洪峰過後，無災情發生，目前已下降至原河道水位，解除警戒。公路局下午5時開放中橫通行，恢復台8線5時段放行。

憂疫調疏漏 農業部：中央組疫調團隊主動調查

中央28日已啟動非洲豬瘟第二輪防疫強化措施，農業部長陳駿季表示，台中市政府所提疫調報告仍有不足，中央將組成約10人專家團隊主動調查，以防疫調疏漏造成疫情擴散。

WOAH收到台灣非洲豬瘟疫情通報 說明恢復無疫條件

世界動物衛生組織收到台灣本月25日確認台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟病例通報，並表示可在最後一處感染場所消毒至少3個月後宣告無疫情，但須滿足撲殺和一些監測條件。

淘寶、拚多多未納管惹議 經長：牽涉部會多須跨部會討論

非洲豬瘟疫情爆發，疑似與境外風險產品透過淘寶等跨境電商平台輸入台灣有關，行政院長卓榮泰指示境外電商限期落地納管，否則下架。經濟部長龔明鑫表示此事牽涉多個主管機關，須由行政院召開跨部會議討論。

真的「活到吃百二」 逾百歲人瑞5749人創新高

衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。

天文館：新彗星「檸檬」10/30達最亮 肉眼可觀星

今年初才被美國萊蒙山巡天計畫發現，被暱稱為「檸檬彗星」的萊蒙彗星(Lemmon)30日將達到最大亮度4等，成為今年最亮彗星，若條件良好就可在日落後的西方低空用肉眼看見其蹤影。

以色列空襲致逾100人喪生 歐盟促尊重加薩停火協議

以色列指控哈瑪斯違反了10月10日生效的停火協議，沒有及時歸還剩餘的人質遺體，並殺害1名以色列士兵。因此對數十個哈瑪斯目標發動空襲，造成100多人死亡，其中包括至少35名兒童，歐盟再次呼籲各方持續尊重停火協議。

烏軍苦守東部大城波克羅夫斯克 俄增兵包圍戰事告急

烏克蘭軍方及開源情報分析人士29日表示，烏克蘭部隊正艱難抵禦俄羅斯對烏東大城波克羅夫斯克的激烈攻勢。總統澤倫斯基曾表示，若波克羅夫斯克失守，對莫斯科而言將是戰場上取得優勢的關鍵象徵。

聯準會再降息一碼 鮑爾淡化12月降息可能性

美國聯準會29日宣布降息一碼，主席鮑爾表示內部出現分歧，以及缺少聯邦政府數據，今年再次降息的可能性不大。(編輯:王志心)