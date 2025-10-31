2025/10/31 Rti精選新聞
面對少子化、高齡化與勞動力持續下滑等挑戰，行政院30日院會審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，將以「本國勞工優先、加薪為前提」為原則，開放增聘外籍人力，以確保跨國勞動力的公平招募與勞動權益。
行政院在30日院會中通過刑法部分條文、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，卓揆表示，本次修法主要針對故意殺人與兒虐等重大犯罪行為，若被告經法院判處無期徒刑或逾10年有期徒刑者，不得假釋，以彰顯社會公義。
總統府「國家氣候變遷對策委員會」召開第五次會議，環境部長彭啓明指出，減碳並非僅是中央政府的工作，賴清德總統要求訂出各縣市政府須負擔的減碳額度，環境部將積極與地方政府研議。
總統府「國家氣候變遷對策委員會」顧問簡又新30日應邀至委員會進行專題演講，再拋出「重啟核能」議題。總統府表示，對於核電立場，賴清德總統堅持「2必須、3原則」，政府未來仍會持續推動能源轉型。
根據美中「川習會」後釋出的訊息，會中並未提及台灣。學者認為這只是美、中雙方戰術性「議題分流」，並非政策讓步，台灣仍是美、中競爭的核心戰略變數，美國仍會強化對台灣的支持；另外也可看出美國無意讓經貿議題牽扯台灣。
全球矚目的「川習會」似乎讓美中貿易戰火出現降溫，不過路透社指出，此次會談並未提及中國的製造業產能過剩，以及其出口導向的發展模式等關稅戰的根本議題，而這才是美國想要、但中國不願妥協或解決的分歧。
美國首部針對加密貨幣產業立法的「天才法案」上路後，穩定幣加速滲透日常支付場景。央行首度表態將納管穩定幣；金管會主委彭金隆也表示財政部正在研究對穩定幣等虛擬資產持有及交易課徵相關稅負。
內政部開始推動「老宅延壽機能復新計劃」，國土管理署30日表示，將率先於高齡老宅眾多的雙北地區展開巡迴說明，讓有需求的民眾了解相關修繕項目及申請流程，預計最快年底前就可上路，並在3年內協助500棟老宅修繕。
網路電商拼多多、淘寶未在台灣落地納管，行政院長卓榮泰日前指出，要求平台限期落地納管，否則下架。陸委會副主委沈有忠對此表示，大方針是這樣，陸委會與數發部、經濟部進一步研擬相關法令規定。
觀光署長陳玉秀30日坦言，今年台灣出入境觀光逆差恐將持續，但國旅下半年住宿率已較上半年提升。至於行政院「跨國勞動力精進方案」開放的旅宿業中階勞力，則包含房務、清潔、櫃台、餐飲四大類。
荷蘭國會大選開票仍在進行，葉騰領導的民六六黨以些微幅度領先對手自由黨，他更被看好可望成為荷蘭史上最年輕的總理。然而極右派陣營依舊強大，葉騰即便出任總理，未來勢必仍受到牽制。
俄羅斯30日持續對烏克蘭能源基礎設施發動大規模無人機和飛彈襲擊，導致烏克蘭全國各區域停電並實施限電措施。基輔將莫斯科的最新襲擊描述為「系統性的能源恐怖主義」。
美國總統川普指示國防部立即展開核武測試，此番言論一出引來國際社會高度關注。俄羅斯當局表示，若美方恢復核試，莫斯科將會跟進。中國外交部則回應，希望美方切實遵守「全面禁止核試驗條約」的義務和承諾。
英國國王查爾斯三世將撤銷弟弟安德魯的王子頭銜，並收回其在溫莎的寓所。王室聲明的幾天前，指控美國金融家艾普斯坦性犯罪的受害女子朱弗里回憶錄上市。她在書中再次詳細控訴安德魯對她性侵一事。
專題報導：中共四中全會遭批三大異常 再掀習近平權力地位穩固爭議
中共二十大四中全會日前落幕，但卻遭外界批評出現了出席率過低、中央委員補員異常、軍委缺席未補實等三大異常之處。但學者分析，這些異常反而凸顯了習近平掌握了絕對權力。
美國總統川普和中國國家主席習近平30日在釜山會面，韓國反習團體連日在各地抗議，韓籍中國青年觀察，當地「反習」的氛圍濃厚，但不少民眾將這種情緒演變成「仇中」，希望未來讓韓國民眾了解，該反的是習近平，而非中國人。
醫療奉獻獎即將在本週六(1日)舉行頒獎典禮，宜蘭羅東聖母醫院榮獲「團體醫療奉獻獎」。院長馬漢光感謝神父早期的帶領，並期許聖母醫院未來不僅強化偏鄉醫療，還能以台灣的名義提供國際更多援助。(編輯:王志心)
