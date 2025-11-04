2025/11/04 Rti精選新聞

台中非洲豬瘟案 豬農父子涉業務登載不實羈押禁見

台中養豬場爆發非洲豬瘟，有關死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且案例場還將廚餘分給其他豬場。檢方3日約談經營者陳姓父子後， 4日凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

陳駿季：3前提沒做到 不會開放廚餘養豬

中央災害應變中心推論未落實蒸煮廚餘是導致爆發非洲豬瘟的最主要因素。農業部長陳駿季3日表示暫不開放廚餘養豬，未來若開放必須先對廚餘蒸煮設備重新檢視查訪；蒸煮資訊要能即時監控，落實稽查；法令規範要完備，管理要落實。

氣象署：高溫將納災害天氣特報 警戒區域從縣市擴及鄉鎮區

氣象署長呂國臣3日表示，「氣象法」修正草案正在研擬中，預計11月公告，除了將高溫納入災害性天氣，預警模式也將從「即時訊息」改為「特報」；同時，警戒區域將從大範圍的縣市擴及鄉鎮區尺度。

談APEC峰會成果 林信義：花若盛開蝴蝶自來

亞太經濟合作會議(APEC)領袖會議日前落幕，台灣領袖代表林信義3日說明與會成果，此次藉由多邊與雙邊交流進一步提升台灣在APEC的能見度。「花若盛開，蝴蝶自來」，如今有許多經濟體主動來談合作，這是全體國人共同努力的成果。

美方加速生產中 顧立雄保證明年定有F-16V返台

台灣向美國採購66架F-16V戰機，雖已支付破新台幣千億款項，但至今未交付任何一架。對此，國防部長顧立雄3日在立法院表示，美方已進行專案趕工，明年一定會有F-16V戰機飛返台灣。

台北分署首次拍賣遠航2客機 底價僅500萬

遠東航空公司自2019年起積欠民航局台北國際航空站機場服務費等逾新台幣億元，法務部行政執行署台北分署將在11日首次拍賣遠航名下的2架客機，底價新台幣500萬元起跳。

謝淑薇攜搭檔扳倒法網冠軍 有望闖WTA年終賽4強

台灣網球名將謝淑薇3日在WTA年終賽攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，分組賽第2戰以6比3、6比4扳倒法網冠軍的義大利組合艾拉妮、鮑里尼，高機率前進4強。

足協人事異動 秘書長趙士強、技術總監陳亮辰雙雙請辭

台灣男足日前在亞洲盃資格賽以1比6慘敗泰國，引爆外界對足協在國家隊訓練與行政管理上的不滿與質疑。足協3日表示，秘書長趙士強已於10月28日結束足協秘書長一職，技術總監陳亮辰也已辭去職務。

台灣OTT新局！LINE TV與KKTV整合 打造在地串流內容聯盟

LINE台灣3日宣布旗下影音平台LINE TV與KKTV正式整合，雙方將結合用戶基礎與內容優勢，從提升內容競爭力、升級用戶體驗、擴大內容投資三大面向出發，開創台灣OTT產業新格局。

AI短片《鳥居》驚豔國際！導演曾敬懿：AI讓想像不受限

由「發起日影視」AI團隊製作的恐怖短片《鳥居TORII》在全球矚目的AI電影獎項「The Dor Awards」勇奪第二名。導演曾敬懿接受央廣專訪表示，AI讓創作的想像不再受限，但能不能說好故事、有沒有創意，才是吸引觀眾的致勝關鍵。

OpenAI與亞馬遜簽380億美元協議 擴大雲端運算資源

亞馬遜公司將在一項為期數年的380億美元協議下，為OpenAI提供雲端運算服務，這家人工智慧巨擘未來將能夠使用數十萬顆輝達圖形處理器訓練並運行其人工智慧模型。

芬蘭總統：全球已進入「核武新時代」

包括俄羅斯與中國在內的多個國家已秘密進行地下核試驗，美國總統川普於2日聲稱將「跟進」重啟核武測試，芬蘭總統史塔布3日表示，世界已進入核武器的新時代。

俄軍10月持續推進 奪烏克蘭461平方公里土地

美國智庫「戰爭研究所」的數據顯示，俄羅斯10月佔領了烏克蘭461平方公里土地，在烏克蘭戰場穩定推進，主要攻勢集中在東部的頓內茨克州。

畢生效忠金氏王朝 北韓長期名義元首金永南辭世

擔任北韓名義國家元首逾20年的金永南3日辭世，享壽97歲。這位北韓的典型官僚一生效忠於掌權的金氏王朝。北韓領導人金正恩3日已前往靈前致哀。

中企在印尼峇里省絕美懸崖蓋觀光電梯惹議 當局喊卡

中國開發商計劃在印尼峇里省珀尼達島最受歡迎的其中一處懸崖，建造182公尺玻璃電梯通往下方海灘，引來各界強烈反彈，峇里省當局已暫停這項工程。

專題報導：中共四中全會前後對台動作不斷 學者示警恐分化台灣

中共在二十大四中全會前後，對台動作頻頻，從設立台灣光復紀念日開始，到中國官媒大談解決台灣問題，以及在十五五規劃中強調要把握兩岸主導權。學者解析，中共想藉此加劇對台灣民眾的心理壓力，激化藍綠對立和政治分歧。(編輯:王志心)