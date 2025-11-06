2025/11/06 Rti精選新聞

「清零」達標！豬肉禁運禁宰解除 7日零時恢復拍賣、屠宰

台灣在爆發首例非洲豬瘟案例後，執行15天的豬隻禁運、禁宰措施。農業部長陳駿季5日下午宣布，由於已經達到「清零」目標，因此禁運禁宰令正式解禁。6日中午起恢復活豬運載，7日凌晨零時恢復拍賣、屠宰以及屠體運輸。

普發一萬登記入帳 首日逾百萬人完成登記

普發現金登記入帳5日開跑，首日開放身分證字號或居留證號尾數為0、1的民眾進行登記。根據財政部統計，截至5日晚間9時，已有104.5萬人完成登記，今天將開放尾數為2、3的民眾登記。

廣告 廣告

補充保費「化整為零」 衛福部將修法防拆單 估影響480萬人

現行有許多民眾以拆單的方式規避繳納補充保費，衛福部次長林靜儀5日表示，正研議修法改採年度結算方式，避免民眾將額外的收入「化整為零」，此舉是解決過去應收而未收的問題，而非額外課徵保費。

財長：新青安追回逾1億元 檢討排除年收入300萬貸款者

新青安明年到期，行政院長卓榮泰表示，將設定更周延條件與監管方式。財政部長莊翠雲5日指出，目前新青安已追回新台幣1億多元，將會請公股行庫重新盤整與檢討，年底前檢討是否要排除年收入300萬元以上貸款者。

立院初審停砍公務員退休金草案 全數保留交黨團協商

國民黨立委提案停砍公務員退休金，銓敘部長施能傑表示，此舉勢必使退撫基金收支再度失衡，用罄年限將再提前4年。歷經一整天討論，由於朝野意見分歧，最終全數保留交黨團協商。

曾文生：核二、核三有重啟機會及條件

台電核一、核二、核三廠現況評估報告已送交經濟部，台電董事長曾文生5日表示，目前看來核二、核三有重啟的機會與條件，台電針對能提前推動的工作，都有在進行。

廣告 廣告

行動電源起火頻傳 經濟部祭查廠、擴大邊境查核等3措施

因應行動電源起火爆炸層出不窮，經濟部標準檢驗局宣布三大措施，包括加嚴檢驗規定，每年將派員赴海內外工廠檢查生產製程；10月起針對進口行動電源加強邊境查核，邊境抽批比例已提高10倍；同時也會擴大市場購樣檢查。

鳳凰颱風生成 下週可能影響台灣

位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天(6日)凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，預計下週一(10日)將移動到呂宋島附近，在下週二(12日)之後可能影響台灣附近的天氣，至於影響程度仍待觀察。

柬埔寨太子集團涉洗錢 在台幹部等5人聲押禁見

美方制裁柬埔寨太子集團犯罪組織。台北地檢署偵辦該集團在台不法案件，認定在台重要幹部王昱棠等5人涉洗錢、意圖營利賭博等罪嫌重大，聲請羈押禁見，並申請查扣價值45億2766萬餘元不法資產獲准。

中職36頒獎 威能帝奪年度MVP 會長蔡其昌曝新球季3改革

中華職棒第36年度頒獎典禮5日舉辦，年度最有價值球員由樂天桃猿洋投威能帝獲得，他同時也包辦三振王與勝投王。中職會長蔡其昌宣布明年新球季三項新措施，包括全新APP上線、引進日籍裁判，以及導入TrackMan系統。

「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟 球團：若侵權將採必要措施

「中國棒球城市聯賽(CPB)」預計自2026年起舉辦，有台灣球迷發現其中一支球隊「上海兄弟」的隊徽與中職「中信兄弟」相似，引發球迷不滿。對此，中信球團表示，球團與營運團隊並不知情。若有相關侵權，將採取必要措施。

曼達尼當選紐約市長 激勵歐洲左派重振政治議程

美國民主黨籍曼達尼將成為紐約首位穆斯林市長，也是1892年以來最年輕的市長。他自稱民主社會主義者，承諾控制房租、課徵富人稅，其言行為歐洲左派政黨帶來鼓舞，他們相信，大膽而激進的政策議程，或能有助於對抗國內右翼勢力。

共和黨地方選舉失利 川普：我不在選票上是最大因素

美國總統川普坦承，民主黨4日晚間在多場地方選舉勝出，對共和黨而言是個壞消息。他還說，根據民調專家說法，「我不在選票上是最大因素」。他也提到，政府關門對共和黨而言非常不利。

捷克總統：歐洲印太息息相關 讚歐洲價值中心設點台灣

捷克總統帕維爾5日出席「歐洲價值高峰會」時指出，印太地區的安全影響到歐洲安全，並肯定「歐洲價值安全政策中心」在台灣設立辦公室，強調理解印太局勢對歐洲貿易安全與穩定的重要性。

中國宇通電巴可遠端存取控制系統 挪威、丹麥急尋對策護資安

挪威運輸監管機構發現，所採購使用的中國宇通巴士存在嚴重資安漏洞，中國供應商可以藉由軟體更新和診斷過程中，遠端存取控制系統，此一問題引發同樣採購宇通巴士的丹麥也感到不安，當局正急尋對策進行防護措施。

專題報導：舉報販嬰反遭警方控制行動 分析：中國官方被打臉

經常追查中國拐賣人口事件的中國民眾上官正義，近日向警方舉報買賣嬰兒案件，反遭警方限制人身自由。中國時事評論人指出，自從「鐵鏈女事件」過後，中國進行了拐賣婦幼的全面排查，上官正義的舉報相當於打臉官方。

專題報導：加薪換移工 台灣勞動市場真能雙贏？

台灣產業人力面臨少子化、高齡化問題，引進外國人力被視為重要解方。政府將放寬外國技術人力留用上限，旅宿業及商港碼頭業也開放引進外國技術人力，但條件是要幫本勞加薪。此做法能改善低薪跟缺工問題嗎？(編輯:王志心)