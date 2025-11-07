2025/11/07 Rti精選新聞

台灣豬肉恢復運載上市 陳駿季：近40萬頭豬待去化

在確認非洲豬瘟病毒沒有擴散後，中央災害應變中心宣布6日中午起恢復豬隻運載和上市。不過，在經過15天的禁運、禁宰令後，全國豬場有近40萬頭豬隻等著去化，農業部長陳駿季表示，得到明年3月才能將多餘的豬隻去化完畢。

補充保費改革惹議 衛福部：暫停有爭議規劃 尋求共識再推動

健保補充保費改革，鎖定股利、利息、租金3項補充保費來源，改採年度結算，外界認為此舉將大幅影響按月、按季領配息的小資族。衛福部6日晚間表示，相關改革方案仍在研議階段，將暫停有爭議的規劃，尋求共識後再推動。

廣告 廣告

發展國防自主不能沒有機械業 賴總統籲工業報國

機械公會歡慶80週年，賴清德總統特地出席慶祝酒會並指出，除了對外軍購外，發展國防工業也是重要一環，希望機械業在邁向智慧化發展後，能夠響應政府號召，以「工業報國」，共同協助國防工業發展。

台經院：台積電赴美投資恐破1650億美元 2奈米以下美製上看3成

美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波。台灣經濟研究院6日指出，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局，且投資金額應該不止1650億美元。

體育運動精英獎入圍公布 12強國家隊奪特別獎

被譽為「台灣體壇奧斯卡」的體育運動精英獎6日公布今年入圍名單，「終身成就獎」由資深體育人蔡崇濱獲得，「特別獎」則頒給世界棒球12強賽冠軍的棒球國家代表隊。「台灣隊長」陳傑憲將角逐最佳男運動員獎。

上海兄弟隊徽疑抄襲中信兄弟 運動部：中國CPB聯賽籌備粗糙

中國CPB棒球城市聯賽預計明年1月開打，其中，「上海兄弟」隊徽、吉祥物與球衣配色均與台灣「中信兄弟」極為相似，遭批「吃台灣豆腐」。運動部6日表示，CPB籌備過程倉促，運動部會跨部會合作守護球員、球迷及產業的權益。

鳳凰颱風可能變強颱 11、12日對台影響最顯著

中央氣象署6日表示，颱風鳳凰持續朝菲律賓前進，最快9日可能達強颱並登陸菲律賓，預估10日北轉影響台灣，屆時不排除發布海警，11、12日對台影響最顯著，北部、東部及南部有大雨或局部豪雨。

柬埔寨太子集團洗錢案 在台主嫌王昱棠羈押禁見

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院6日凌晨裁定辜女羈押禁見，晚間裁定王昱棠、邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。

本屆入圍大贏家 《大濛》金馬開幕首映

2025金馬影展6日正式開跑，由入圍本屆金馬獎11項大獎的國片《大濛》擔任開幕片。導演陳玉勳偕監製李烈、葉如芬與主演柯煒林、方郁婷一同出席首映會。兩人對手戲火花十足，是全片一大亮點。

裴洛西宣布不再尋求連任 傳奇生涯將劃下句點

美國聯邦眾議院前議長、民主黨重量級人物裴洛西宣布不再尋求連任眾議員，她不僅是眾院首位女性議長，也可以說是美國政壇最具影響力人物。裴洛西曾於2022年訪問台灣，成為25年來訪台層級最高的美國政要。

中國棄權 安理會正式解除對敘利亞總統制裁

就在敘利亞總統夏拉下週訪問白宮之前，聯合國安全理事會6日表決，支持美國提出的決議案。決議案指出，安理會決定將夏拉和敘利亞內政部長哈塔布，從伊斯蘭國和蓋達組織的制裁名單中除名。

對抗中國衝擊 德總理支持歐盟加徵進口鋼鐵關稅

德國總理梅爾茨6日表示，德國支持歐盟提高外國鋼鐵關稅的提案。歐盟10月提出計畫，準備將外國鋼鐵關稅提高一倍，以應對低廉的進口鋼鐵、特別是中國進口鋼鐵的衝擊。

AI衝擊就業 美10月裁員逾15萬人創20多年來同期新高

全球人力資源公司Challenger, Gray & Christmas Inc.6日公布一份報告指出，美國企業在10月裁減了超過15萬人，創下逾20年來同期最大的裁員規模，其中科技業佔私人企業的裁員人數最高，其次是零售業和服務業。

專題報導：中國接棒APEC後祭一中 台灣恐將缺席並波及CPTPP加入

明年APEC峰會將由中國接手，但中國外交部卻聲稱須遵從一中原則才可參與APEC，為台灣明年是否能與會憑添變數。學者分析，台灣不僅將可能缺席APEC，甚至可能影響申請加入CPTPP。

專題報導：「普發現金」上路 專家嘆效益低 應優先償債或投入公共政策

全民普發1萬正式開跑，此政策源於近4年中央稅收大幅超徵。學者認為超徵必然有值得檢討之處，但「普發現金」的理論效益較低，建議應優先還債、用於公共建設或發展大型政策，同時朝野應積極強化互信合作的可能。(編輯:王志心)