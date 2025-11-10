【2025/11/10-2025/11/16】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

上週一名自稱台大大氣系學生在社群平台發文，猜錯颱風假就要請300份雞排和珍奶，並稱願賭服輸，約定16日要在台大傅鐘前發送。結果當日數百名民眾排隊，甚至有人清晨6時就到場，結果等到中午，網友並未現身，眾人直呼上當受騙，也凸顯社群貼文的「動員」力量不容小覷。

過去一週社群熱傳的多則傳言，如「黃仁勳台北私人包廂對話外流」、「駐日代表將館舍更名 台灣而被日本重罰」、「約旦老師體罰學生被告，法官卻脫下法袍親吻其手背」等訊息，均如前述「大氣系網友」的案例一樣，既不確定發文來源，講述虛構情節，並帶有情緒渲染力，引發網友轉傳。

健康養生話題持續是社群關注熱點，「蘑菇和茄子一起吃會中毒」的老謠言一再重來；近日芬普尼污染蛋的議題正烈，一則「長庚醫院分享炒蛋禁忌」的謠言也跟著熱傳。

本周值得關注的3類傳言如下：

｜高市「台灣有事」言論受矚 與日有關謠言現形

日本新任首相高市早苗日前於日本眾議院答詢時表示，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別具體情況。中國駐大阪總領事薛劍則在社群媒體平台X轉發日本媒體對高市發言的報導，並在貼文中寫道：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。」

相關言論引發日本、中國關係緊張，社群平台也出現多則與日本政策相關的不實訊息。例如有謠言稱「日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美宣布，『將在48小時內取消非法滯留日本的中國人簽證、全面清查在日中國人』」；但檢視日本主流媒體與日本政府官網，均未發現任何證據支持網傳說法，傳言純屬虛構。

另一則謠言宣稱「駐日使館從中華民國改名台灣，遭日本裁罰7000日圓」，並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」；實際上，這是嫁接部分真實的誤導說法。台灣使館因台日斷交後喪失外交特權，無法以「中華民國」名義登記，過去多以館長個人名義登記，每次更換代表都須繳交高額登錄免許稅。為解決此問題，駐日代表處成立「一般社團法人台北駐日經濟文化代表處館產管理委員會」，將館產由個人名義移轉至法人名下，並在移轉時繳納一次性稅費後完成登記。台灣繳納的是「登記費用」，並非罰款，且從未被日本裁罰。

｜「私人對話外流」 假訊息慣用起手式

輝達執行長黃仁勳11月7日旋風訪台，社群關注輝達和產業動向。有一則訊息卻宣稱黃仁勳5日在台北私人包廂宴請台積電、廣達等高層，席間大談中國將贏得AI大戰、別低估華為等，對話被外洩給「金融時報」。

這種特別包裝成「爆料」、「私人對話外流」的傳言，刻意營造窺探私密、發現真相的氛圍，實則是挪移黃仁勳先前受訪的公開談話，編織不存在的「私人聚會」場景，誤導大眾認知。

近期還有另一則熱傳、但卻虛構的傳言。有訊息稱約旦一名教師因體罰學生被告上法院，不料法官竟是老師過去的學生，他脫下法袍、開庭前親吻被告老師的手背，感念老師過去的教導。這種看似賺人熱淚的訊息，卻經不起查核的檢驗，實際上，傳言源自2016年阿聯酋新聞網站的一篇文章，報導裡沒有詳述人物姓名、地點及事件細節，甚至也沒有註明撰文的記者姓名，並非可信的來源。

約旦查核組織《Fatabyyano》和半島電視台當年也曾經查核過網傳訊息，發現網傳故事並不真實，但許多新聞媒體都將這則故事當作真實事件報導，因此也助長假訊息傳播。

｜炒蛋加鹽有毒？流汗抗癌？ 誤導視聽的健康傳言

可能受近日芬普尼污染蛋影響，上週社群流傳「炒蛋禁忌」老謠言，錯稱長庚醫院分享炒雞蛋不能加鹽巴，否則會產生有毒的氯。這全然是瞎掰的訊息，長庚醫院也沒有相關的建議。

另一則熱傳的訊息則宣稱「流汗可以製造抗癌血清」，聽起來聳動且有神效；實際上，傳言引述的僅是一篇小規模實驗，發現做完特定運動之後，其血清中的部分肌肉分泌因子（myokines）濃度上升，並在體外實驗中抑制癌細胞增殖約20～30%，但這不代表在人體也能出現同樣效果。

不過，運動確實有助健康、也有抗癌潛力，大家平常可以多運動、也多培養科學識讀力。

（記者：陳偉婷；責任編輯：陳偉婷）