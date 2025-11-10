2025/11/10 Rti精選新聞

中共揚言全球抓捕沈伯洋 外交部籲停止恫嚇、刑事局籲勿配合宣傳

中國官媒央視9日發布影片，宣稱中國將透過國際刑警組織等一系列國際組織，在全球展開抓捕我國立法委員沈伯洋，外交部嚴正駁斥並予以譴責，促請國際社會共同譴責中國的不當行徑，刑事局則呼籲民眾勿配合中方宣傳而觸法。

沈伯洋：兩岸互不隸屬別妄想手伸進台灣

中國官媒央視9日以專題報導指控民進黨立委沈伯洋「從事分裂國家活動」，並揚言後續可能發布通緝令。對此沈伯洋痛批，中國官媒造謠行為不可取，他強調，台灣和中國互不隸屬，別妄想羅織罪名把手伸進台灣。

網傳捐巨資換歐洲議會演說 總統府指惡意捏造、IPAC：比利時及歐盟均協助

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說。針對網傳台灣捐巨資換得演說，總統府9日嚴正駁斥，指相關內容屬惡意捏造；IPAC表示，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部皆對訪問行程知情。

接力蕭副總統 蔡英文抵柏林將發表演說

前總統蔡英文展開卸任後第三度訪歐行程，將出席「柏林民主論壇」開幕式並發表演說。現場將匯集全球公民社會領袖、人權運動代表與專家，探討如何在威權主義回潮，民主受威脅時代，捍衛並強化自由與民主。

親頒褒揚令表彰「超人醫師」徐超斌 總統承諾續推醫療平權

長期致力於南迴偏鄉醫療服務的「超人醫師」徐超斌於9月18日因病辭世，賴清德總統9日下午前往其母校台北醫學大學頒贈褒揚令，表彰徐超斌燃燒自身生命、提升偏鄉醫療資源的貢獻。

獨老普查 石崇良：提供送餐、緊急救援裝置 依需求不排富

全台約有70萬名獨居長者，不時傳出孤獨死事件。衛福部長石崇良9日表示，衛福部將與內政部合作，明年啟動獨老普查，預計2027年底前完成，屆時將根據需求進行風險分級，提供送餐、緊急救援裝置等服務，相關措施不排富。

檢出農藥「芬普尼」超標 15萬顆雞蛋流向9縣市 地方急下架回收

食藥署9日傍晚公布，彰化縣衛生局檢出共9款市售雞蛋有芬普尼農藥殘留超標問題，15萬顆問題蛋品已流向全台9縣市的全聯、楓康等通路，地方衛生局正在下架回收。

林保署估花蓮恐新生大型堰塞湖、下游研議撤離5500多人

颱風鳳凰外圍環流與東北風共伴影響，農業部林保署9日推估，若24小時累積800毫米降雨量，花蓮可能會形成蓄水1500萬噸的新生大型堰塞湖。受堰塞湖威脅的光復鄉等地約5500多名保全戶，將在發布土石流紅色警戒時強制撤離。

第3季網路詐騙 普發現金「放大術」成新噱頭

刑事局表示，密切關注相關網路詐騙，並已蒐報數十則以普發1萬元現金為噱頭，實則為假投資詐騙的網路廣告，此類廣告以「1萬元放大方式」等聳動文字誘騙民眾進一步點擊。

剛率隊奪總冠軍 樂天桃猿宣布古久保健二卸下一軍總教練

中職樂天桃猿球團9日晚間拋出震撼彈，宣布古久保健二總教練於11月9日正式卸下一軍總教練一職，但並未公布繼任人選。古久保健二今年才剛率領桃猿拿下隊史首座總冠軍。

70載聲聲相傳 央廣泰語曼谷聽友會逾百名鐵粉參與同歡

財團法人中央廣播電臺9日在泰國曼谷舉辦「2025泰語節目聽友見面會 」，粉絲和聽友們從泰國各地不遠千里而來。有收聽長達半世紀的資深聽友展示珍藏數十年的歷史文件，也有熱情的聽眾帶來當地特產一起分享，場面溫馨熱烈。

日相談「台灣有事」 中國總領事揚言斬首挨批野蠻

日相高市早苗日前在接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍對此在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。

俄羅斯襲烏克蘭能源基礎設施 澤倫斯基：全力搶修中

莫斯科近幾個月來不斷加強對烏克蘭基礎設施的攻擊，8日凌晨對烏克蘭全國各地的能源設施發動上百次無人機攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基表示，工作人員9日正在緊急搶修受損設施。

埃及沙漠發現新天然氣田 為枯竭氣源添明燈

埃及日前宣布，在西部沙漠發現一處新天然氣田，日產天然氣近488萬立方公尺，以及可製成燃料或汽油的凝析油750桶。此氣田將大幅提升埃及的已知天然氣儲量，並減少對進口的依賴。

美國政府關門 感恩節將至空中交通恐停擺

美國國內線數以千計航班遭到延誤或取消，旅客無所適從。當局9日示警，政府關門危機擴大，國內航空交通「可能很快會幾乎停擺」。

專題報導：紐約中國獨立電影節 遭中共打壓喊卡 朱日坤：不會絕望

由中國電影導演朱日坤規劃的「中國獨立電影節」，原訂本週末在美國紐約登場，卻因中共跨國打壓，被迫取消。朱日坤表示，沒想過在紐約舉辦電影節也會發生這種情況，但他不會感到絕望，正因受到打壓，才需要為這些事情做更多的工作。

專題報導：美關稅讓台灣經濟兩樣情 產業界：支持方案應精準對症下藥

美國實施對等關稅政策，嚴重衝擊台灣以製造業為主的傳統產業，然而，受AI行情助攻的科技半導體業卻蓬勃發展，股價屢創新高。產業界人士建議，政府應精準就受衝擊產業提供更多協助。(編輯:王志心)