2025/11/12 Rti精選新聞

鳳凰颱風路徑南修 雨炸宜蘭蘇澳水淹逾1層樓

中央氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」暴風圈已接觸南台灣陸地，強度減弱，結構逐漸轉差，路徑也往南修正，預計今天傍晚接近恆春半島通過南端陸地後，從台東附近往東北出海。颱風外圍環流為北台灣帶來超大豪雨，宜蘭蘇澳鎮積水最深處超過1層樓高，主要連外道路因淹水受阻，軍方出動兩棲突擊車、膠舟展開救援。

鳳凰來襲 總統視察中央災害應變中心 卓揆六重點提醒防災

鳳凰颱風來襲，賴清德總統11日中午視察中央災害應變中心，要求中央及地方政府要以最嚴謹的態度落實各項防災工作。行政院長卓榮泰陪同總統視察時指出，花蓮、雲嘉南等區域都是先前風災的重災區，重建工作還沒完成便又遭逢颱風，加上高雄甲仙剛發生淺層地震，地質鬆軟，因此，這次防災工作絕不能鬆懈。

總統盼未來30年內 台灣至少增3位諾貝爾得主

賴清德總統11日頒獎給「2025年總統科學獎」得主中央研究院生命科學組梁賡義及工程科學組葉均蔚兩位院士。總統感謝兩人的貢獻，也強調台灣具有堅實的科研基礎與研發能量。他期許台灣在30年內於物理、化學、醫學3個領域至少增加3位諾貝爾獎得主。

沈伯洋遭中共揚言全球通緝 賴總統盼韓國瑜出面聲援、維護國會尊嚴

中國官媒央視日前發布影片，揚言對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令。賴清德總統強調，中國對台沒有管轄權，沈伯洋也沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜能率跨黨派委員出面聲援沈伯洋、維護國會尊嚴，「否則今天民進黨的沈伯洋，明天可能就是國民黨、民眾黨的任何一人」。

蔡英文接受德媒訪問 台灣戰略地位無可取代

前總統蔡英文訪問德國，接受「世界報」訪問表示，台灣已強化防禦與民眾韌性，而台灣在AI與半導體時代具無可取代戰略地位，很難被當犧牲品。

台美關稅談判差臨門一腳 卓榮泰透露近期將有進展

賴清德總統11日在全國工業總會「工業節」慶祝大會致詞表示，政府會妥善與美國進行對等關稅談判，且談判現在「只差臨門一腳」。行政院長卓榮泰在立院備詢時指出，台、美持續協商已進入最後階段，「近期會看到一些進展」。

談核電重啟 賴總統：符合3原則便尊重專業決定

賴清德總統11日出席全國工業總會「工業節」慶祝大會時指出，核能重啟需要滿足安全、核廢處理、社會共識等3項原則，只要符合條件，就尊重專業的決定。他並表示「現在已經在這個程序上面」。

高階半導體赴海外投資 卓榮泰：根留台灣、台灣優先立場未變

台、美對等關稅談判進入尾聲，立委11日關切政府是否評估高階半導體製程移到海外對台灣的影響。行政院長卓榮泰表示，「根留台灣」、「以台灣優先」的立場絕對沒有改變。國科會主委吳誠文也說，先進製程研發絕對會留在台灣，一定會讓台灣產業持續壯大。

車市、房市不佳 今年稅收達預算目標挑戰高

財政部11日公布最新稅收統計。10月全國賦稅收入新台幣4,174億元、年增19.3%；其中，象徵台北股市交易動能的證交稅實徵303億元、年增41.9%，連3個月正成長。不過，財政部表示，由於今年車市和房市表現不佳，今年稅收要達預算目標的挑戰相當高。

疾管署估流感疫情11月底再起 12月上旬快速升溫

台灣秋季流感疫情持續下降，不過，下一波冬季流感疫情11月底便會再起。疾管署發言人曾淑慧11日表示，預估11月底流感疫情緩升，12月上旬便會顯著升溫，並在農曆春節前後達高峰，屆時無論規模或重症個案都將超越這波疫情。

20年戶外轉播紀念 柏林愛樂抵台帶來再一次的感動

柏林愛樂管弦樂團自11日起一連三天在台北國家音樂廳演出，並將在13日進行戶外轉播與線上直播。柏林愛樂總經理齊茨施曼表示，在AI年代，柏林愛樂是人類瑰寶，他們會繼續讓這個寶藏存在人類社會中。

C羅預告2026世界盃將是「最後一舞」 可能1到2年內退休

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度11日說，2026年世界盃將是他最後一次參賽。C羅坦言，退休對他來說是件「困難」的事，「我可能會哭。我是個情感開放的人，這會是非常、非常困難的事。」

美參院通過結束政府關門法案 川普稱「重大勝利」

美國聯邦參議院10日打破數週以來的僵局，通過妥協方案，有望結束美國史上最長的政府關門；總統川普11日在一場活動上宣稱，這是擊敗民主黨對手的「重大勝利」。

邊境地雷炸傷士兵 泰柬和平協議瀕臨破局

泰國與柬埔寨邊境10日發生地雷爆炸事件，造成4名泰國軍人受傷。泰國外交部11日表示，將無限期暫停執行停火協議，直到柬埔寨道歉為止。

印度德里汽車爆炸案 警方：朝恐攻方向調查

印度知名景點紅堡周遭10日發生汽車爆炸案，已知造成9死、24傷，調查顯示，此案與同天稍早警方查獲大量危險物品的另案有關，德里警方11日表示，目前已朝恐攻方向調查。

專題報導：中共掌握紀念孫中山誕辰話語權 台灣朝野怎接招？

12日是國父孫中山誕辰159週年，中共日前宣布將於明年160週年舉辦紀念活動。中國時事評論人陸青表示，幾十年來，中共掌握了整個中華民族的話語權，他認為，關於兩岸敘事中間場域的爭奪戰，台灣藍、綠兩黨不能再沒有作為，他建議端出80年前國共兩黨簽訂的「雙十協定」條款，來反制中共。

專題報導：「陸勝1號」落幕 學者讚賞用兵新思維 但仍有改進之處

陸軍年度旅對抗操演「陸勝1號」日前落幕。有別過往由軍團輪流主辦，今年改由陸軍教準部編成統裁部，並導入多項不同過往的新措施及裝備運用。學者認為，其中許多用兵新思維的確令人讚賞，但可惜未納入「漢光」的防衛作戰階段想定，仍未擺脫兩軍「對抗」的舊思維。

專題報導：「全民」普發一萬，誰被排除了？

2025年政府提撥預算普發新台幣10,000元，取得永久居留許可的外國人、期限內出生的新生兒也能領。不過，打著「共享經濟成果」、「因應關稅衝擊」名號的普發政策，卻排除了同為我國重要勞動力、以製造業為主的外籍移工群體，甚至是具有我國國籍的無家者們，也可能無法順利享有這項福利。(編輯：鍾錦隆)