2025/11/13 Rti精選新聞

外交部：台灣以中華台北加入APEC 入會備忘錄未提一中

中國國台辦稱明年台灣將以中國台北名義參與APEC。外交部12日表示，台灣會籍名稱為「中華台北」，且入會備忘錄並無「一中原則」文字，國台辦說法嚴重悖離事實，更違反平等參與核心原則，台灣絕不接受。

現身德國國會 沈伯洋：勇敢台灣人不因中國恐嚇退縮

中共近日揚言追捕民進黨立委沈伯洋。沈伯洋12日現身德國國會表示，他以台灣立委的身分進去為自由、民主作證，中國想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，作為勇敢的台灣人，絕不會因此退縮。

總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠盼國會勿置身事外 藍盼重啟兩岸對話

賴清德總統11日呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋。對此，民進黨團12日表示，基於捍衛國會尊嚴，韓國瑜絕對不能置身事外。國民黨團則希望賴總統拿掉「把中國列為境外敵對勢力」這句話，並建議釋善意重啟兩岸對話。

堤防未補致水淹花蓮明利村？ 經濟部澄清：該處本就沒堤防

花蓮縣馬太鞍溪便橋10日遭被洪水沖斷，洪水還灌進鄰近的明利村，引起明利村長林萬成痛批，多次通報堤防有破口，政府卻未依建議施工。不過，經濟部12日說明，該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。

談外送員專法 洪申翰盼讓四方關係更健康

勞動部長洪申翰11日接受央廣節目專訪時指出，外送產業中涉及外送員、外送平台、店家、消費者四方關係，過去權力不對等，政院版的外送員專法將透過法制化，讓四方關係更健康。

文雅畜牧場雞蛋、羽毛再驗出芬普尼 將重罰送檢調偵辦

近日彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中檢出芬普尼殘留。農業部12日表示，案例場文雅畜牧場驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」，已建議彰化縣政府依該法加重裁罰。

太子集團跨國洗錢 金管會證實與10家銀行有金流

柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒。金管會主委彭金隆12日證實其與台灣10家銀行有金流，且都已完成約詢，初步來看，銀行在大額通報上都有符合規定。

成立網詐通報網有成 下架逾21萬件詐騙訊息

數發部推出網路詐騙通報查詢網，供民眾通報可疑詐騙訊息，已經成功攔阻超過21萬件詐騙訊息。數發部指出，APP下載數突破4萬次，且通報案件持續成長，顯見民眾參與度提升。

鄭世忠：運動員委員會將先審選訓制度 讓選手意見更直接

立委關切運動部鼓勵現役選手參選運動員委員會一事。運動部次長鄭世忠指出，現役選手能給選訓委員會較直接的建議，未來「選訓制度草案」送審前也將先交由委員會審查，讓選手的意見更直接被聽見。

涉1億美元能源採購回扣案 烏克蘭司法部長遭停職調查

烏克蘭政府12日宣布，將1名內閣部長暫時停職，待調查其涉嫌一項金額達1億美元的能源採購回扣計畫。在基輔採取此舉之際，國內民眾對貪腐的憤怒正在動搖戰爭期間對政府的信任。

路透：通用汽車要求零件供應商 撤出中國供應鏈

路透社獨家報導，美國通用汽車公司已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件。部分供應商被要求在2027年前結束與中國的採購關係。

泰柬邊境爆衝突 泰外交部：事件持續10分鐘未有傷亡

柬埔寨媒體報導，泰柬軍隊12日下午在邊境地區互相開火，造成1人死亡，兩國均指責對方挑起這場衝突。泰國外交部對此澄清表示，泰柬雙方交火約10分鐘，但根據泰軍消息，未有任何人員傷亡。

聯合國最新糧食報告16國家及地區列為飢餓熱點

聯合國兩大糧食機構12日共同發布報告示警，全球新增數以百萬計可能面臨饑荒的民眾，其中海地、馬利、巴勒斯坦、南蘇丹、蘇丹及葉門被列為情況最嚴重的國家與地區，人道援助資金短缺加劇了本來就已經相當嚴峻的現況。

專題報導：高市早苗拋台灣有事論 有意藉高人氣冒險推動改革法案？

日本首相高市早苗日前在國會中明確地將台灣情勢與日本存立危機事態進行連結，學者認為，高市拋出爭議話題，可能是有意利用目前的高人氣，挾民意冒險在國會中推動改革法案，但中日關係勢必受到負面影響。

專題報導：中國微短劇火紅 3大玄妙題材反映民眾內心無力感

中國民眾風靡微短劇，時事評論人觀察，劇中主題集中在穿越劇、重生劇，以及「霸道總裁」系列等3大題材，過於玄妙奇幻的劇情，反映中國民眾對現實的無力感，也讓官方決定出手整治。

專題報導：人口供需嚴重失衡 外籍看護擬納長照人力

滿80歲申請外籍看護免評新制已於今年8月1日上路，申請數量未如預期踴躍。不過，民間團體認為外籍看護是否出現「避重就輕」的現象仍有待觀察，他們呼籲政府盡快整併長照評估工具，並將外籍看護納入長照人力。(編輯:王志心)