【2025/11/17-2025/11/23】闢謠TOP10
本週社群熱議傳言涵蓋食品加工、AI生成影像及生活科學，因視覺效果強烈或敘事方式引發大量分享及誤解。
一段標題為「你見過這樣的水果嗎、泡了變色」的影片廣為流傳，畫面顯示水果浸泡後突然變色。實則該影片由AI生成影像組成，非真實水果加工，台灣亦無水果染色案例。另有影片聲稱「蟹肉棒是蟹殼磨成粉做的」，畫面拼接螃蟹與食品工廠作業；食品專家指出，蟹肉棒主要成分為魚漿，不會使用無法溶解的蟹殼粉。
此外，有社群貼文稱「傍晚停在花上的蜜蜂是瀕死體」。昆蟲學者與養蜂專家闢謠，此一行為多因天黑、氣溫驟降或翅膀受潮，並非生理瀕死，屬於人類情感誤讀。
明年台灣國防預算定為9495億元，占GDP 3.32%，引發社群關注。查核中心文章〈從數字到戰力：國防預算突破GDP 3%的意義與未竟挑戰〉邀請3位專家從歷史、威脅評估與國際政治分析3%的象徵意義與限制。專家強調，3%只是指標，重點在於是否能轉化為實質戰力。
本周值得關注的3類傳言如下：
｜AI影像與錯置畫面 食品加工影片遭誤傳
近期多支食品加工影片流傳，其中「水果泡水變色」為AI合成，台灣並不存在水果以化學藥劑染色的情況。另一支影片將中國大閘蟹產量過剩的畫面與冷凍魚漿工廠流程混搭，錯稱蟹肉棒使用蟹殼粉。農產與食品專家說明，蟹肉棒以魚漿為主料，蟹殼粉既不溶解且會影響口感，業者不會添加。
這兩支網傳影片皆因生成影像或錯置素材而造成誤解，與實際食品加工流程不符。
｜情感敘事誤導 「蜜蜂停在花上等死」不符生物特性
社群網路一篇文章稱傍晚仍停在花上的蜜蜂「快死了」、不想拖累蜂群，以情緒化敘事描述蜜蜂行為，引發大量討論。然而，這類故事化的解讀往往出自人類情感投射，與蜜蜂的生理特性並不相符。
昆蟲學者與養蜂專家說明，蜜蜂依靠陽光導航，天黑或遇上氣溫驟降、翅膀受潮時無法返巢，因而夜宿野外，並非瀕死；真正死亡或瀕死個體通常由巢內的「清潔蜂」移出，非自行離群。
｜國防預算破3% 社群聚焦安全與政治議題
台灣2025年國防預算達9495億元，占GDP 3.32%，為2008-2009年後首次超過3%。查核中心查核中心採訪整理3位學者（國防安全研究院委任副研究員揭仲、美國前國防部中國與台灣事務主管胡振東、政大東亞所名譽教授丁樹範）分析。
專家認為，整體來看，3%象徵台灣軍費提升的決心，但資源配置、結構性挑戰與政治因素，仍是實質戰力提升的瓶頸。未來如何在人力補強、武器裝備、國際合作等方面做長期規劃，才是真正關鍵所在，尤其面對中國軍力快速發展與區域情勢變化，必須持續調整與強化。
【❌錯誤】今晚10點開始春安專案到2月11日晚上？
【❌錯誤】吃不完的罐頭食品別直接放入冰箱，會鋁中毒？
【❌錯誤】「瀕死蜜蜂」傍晚會停留在花朵上，不想成為同伴負擔？
【❌錯誤】 網傳影片「你見過這樣的水果嗎、泡了變色」？
【❌錯誤】網傳影片「蟹肉棒是蟹殼磨成粉做的」？
【⚠部分錯誤】網傳「日本東大研究，每根白頭髮背後，大約有200個高突變風險幹細胞被清除」？
【❌錯誤】台灣導彈誤射廈門，台海爆發危機？
【❌錯誤】網傳影片「光電板又被颱風掀翻」？
【❌錯誤】中國 / 台灣網路開始清理整頓LINE，不能傳早安圖？
【❌錯誤】網傳「李鴻源表示，2026年歐盟開始收碳稅，在台生產型企業，預計將繳交每年8千億台幣的罰款」？
特別感謝排行榜技術提供：#資策會軟體技術研究院
特別感謝排行榜資料來源：#Cofacts真的假的資料
（記者：陳培煌；責任編輯：陳培煌）
