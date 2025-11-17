2025/11/17 Rti精選新聞
賴清德總統16日表示，為了進一步保障兒童權益，將在衛福部下新設兒童及家庭署。衛福部長石崇良表示，兒家署組織法草案拚今年底送行政院；其他組織調整還有長照再配置、建立公衛專門單位等。
日相高市早苗「台灣有事」言論導致日中關係急轉直下，美國駐日大使葛拉斯連日在社群平台X發文，強調美日同盟堅定維護台灣海峽和平穩定的決心。
日中緊張局勢升溫，繼中國宣布將在黃海舉行實彈射擊後，16日中國海警又宣布1307艦艇編隊前往釣魚台「領海」內巡航；中國教育部則是發布留學預警，建議謹慎規劃赴日留學安排。
國安局16日表示，依法抽驗包括DeepSeek等5款中製「生成式AI語言模型」後，所生成內容出現中共官宣、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊，並將使用者個資回傳至中企伺服器，提供特定政府部門運用，呼籲民眾應注意。
彰化文雅牧場查出芬普尼超標的毒雞蛋，已被查封卻又利用機會偷偷賣給台中的蛋行。對此，衛福部長石崇良16日表示，畜牧場的部分由農業部來查明，蛋行部分則已請台中市衛生局去查，同時衛福部也會擴大查驗。
內政部將從明年1月1日開始實施租金補貼新制，不論租屋處是頂樓加蓋，還是沒有房屋稅籍的未保存登記建築物，都不再納入租補適用範圍。國土署長吳欣修表示，這主要是為了確保租屋者的居住安全。
長榮航空一名空服員日前抱病上班，最後不幸離世，引發社會關注，勞工團體認為政府應修勞基法，將現行30天病假給半薪的部分改為15天內全薪、且不得有不利待遇。工商團體則認為3至5天有薪病假是可接受的範圍。
馬太鞍溪堰塞湖洪災受災嚴重地區拚復原，花蓮縣府以鳳林鎮及萬榮鄉明利村為重點，進行大規模清淤與廢棄物清除，單日清運泥沙、廢棄物共2200公噸，明利村清運量高達2000公噸。
東北季風增強，入秋以來最強的一波冷空氣今抵達台灣，北台灣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約攝氏21到24度，到了晚上會降到19、20度，至於其他地區早晚低溫為20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。
在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的「2025年世界公開裝備健力錦標賽」，台灣大力士楊森16日在男子組120公斤級臥舉以340公斤摘金，最終個人獲1金1銀1銅。賴總統清德於第一時間拍發賀電肯定其優異表現。
聯盟戰棋棋手皇冠盃 WithoutYou奪世界冠軍台灣第一人
電競「聯盟戰棋」棋手皇冠盃決賽，台灣選手WithoutYou繳出亮眼表現，技壓全場摘下世界冠軍，締造台灣第一人紀錄，並贏得15萬美元(約新台幣460萬元)冠軍獎金。
就在美國於東太平洋對另一艘被控販毒的船隻發動攻擊之際，美軍16日宣布，美國航空母艦「福特號」目前正在加勒比海強化反毒行動。此舉勢必會激怒委內瑞拉。
俄烏戰事膠著，隨著烏克蘭的能源基礎設施因為俄羅斯攻擊而遭到重創之際，烏克蘭與希臘16日針對冬季的天然氣運送簽署協議。
非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員16日表示，當地一座鈷礦場15日發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難。
韓國三星集團及現代汽車16日宣布未來5年對韓國國內的投資計畫，三星將投資450兆韓元、現代汽車125.2兆韓元，合計575.2兆韓元（約新台幣12.5兆元），用於人工智慧及綠氫等業務。
專題報導：南韓造核動力潛艦提升戰略自主 分析：美國可聚焦應對中國威脅
美國總統川普政府近期允許南韓建造核動力潛艦，專家指出，此舉反映了在北韓核武與飛彈計畫持續擴張下，首爾希望提升自主安全能力，同時川普也有意降低美韓同盟的負擔，以集中力量因應中國擴張。
「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛萊儀日前表示，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪中而受到牽動。不過，學者對此看法不一。(編輯:王志心)
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 11 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 21 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前