2025/11/17 Rti精選新聞

總統宣布衛福部將新設兒童家庭署、衛福部拚草案年底送行政院

賴清德總統16日表示，為了進一步保障兒童權益，將在衛福部下新設兒童及家庭署。衛福部長石崇良表示，兒家署組織法草案拚今年底送行政院；其他組織調整還有長照再配置、建立公衛專門單位等。

美駐日大使連日發文 支持美日同盟及維護台海穩定

日相高市早苗「台灣有事」言論導致日中關係急轉直下，美國駐日大使葛拉斯連日在社群平台X發文，強調美日同盟堅定維護台灣海峽和平穩定的決心。

日中局勢升溫 中國海警進入釣魚台海域巡航、對日發留學預警

日中緊張局勢升溫，繼中國宣布將在黃海舉行實彈射擊後，16日中國海警又宣布1307艦艇編隊前往釣魚台「領海」內巡航；中國教育部則是發布留學預警，建議謹慎規劃赴日留學安排。

國安局示警：5款中製生成式AI潛藏資安與不實資訊風險

國安局16日表示，依法抽驗包括DeepSeek等5款中製「生成式AI語言模型」後，所生成內容出現中共官宣、歷史偏差、資訊操弄等嚴重偏頗與不實資訊，並將使用者個資回傳至中企伺服器，提供特定政府部門運用，呼籲民眾應注意。

市面又查出芬普尼蛋 石崇良：擴大查驗

彰化文雅牧場查出芬普尼超標的毒雞蛋，已被查封卻又利用機會偷偷賣給台中的蛋行。對此，衛福部長石崇良16日表示，畜牧場的部分由農業部來查明，蛋行部分則已請台中市衛生局去查，同時衛福部也會擴大查驗。

租金補貼新制明年上路 確保租屋族居住安全

內政部將從明年1月1日開始實施租金補貼新制，不論租屋處是頂樓加蓋，還是沒有房屋稅籍的未保存登記建築物，都不再納入租補適用範圍。國土署長吳欣修表示，這主要是為了確保租屋者的居住安全。

勞團要求病假權入法 工商團體建議有薪病假5日

長榮航空一名空服員日前抱病上班，最後不幸離世，引發社會關注，勞工團體認為政府應修勞基法，將現行30天病假給半薪的部分改為15天內全薪、且不得有不利待遇。工商團體則認為3至5天有薪病假是可接受的範圍。

堰塞湖洪災後拚復原 萬榮明利村單日清淤2千噸

馬太鞍溪堰塞湖洪災受災嚴重地區拚復原，花蓮縣府以鳳林鎮及萬榮鄉明利村為重點，進行大規模清淤與廢棄物清除，單日清運泥沙、廢棄物共2200公噸，明利村清運量高達2000公噸。

入秋最強冷空氣來了 北部今晚降溫轉有雨

東北季風增強，入秋以來最強的一波冷空氣今抵達台灣，北台灣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約攝氏21到24度，到了晚上會降到19、20度，至於其他地區早晚低溫為20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。

台灣大力士再發威 楊森健力世錦賽臥舉摘金

在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的「2025年世界公開裝備健力錦標賽」，台灣大力士楊森16日在男子組120公斤級臥舉以340公斤摘金，最終個人獲1金1銀1銅。賴總統清德於第一時間拍發賀電肯定其優異表現。

聯盟戰棋棋手皇冠盃 WithoutYou奪世界冠軍台灣第一人

電競「聯盟戰棋」棋手皇冠盃決賽，台灣選手WithoutYou繳出亮眼表現，技壓全場摘下世界冠軍，締造台灣第一人紀錄，並贏得15萬美元(約新台幣460萬元)冠軍獎金。

美軍南方司令部：福特號航艦打擊群抵達加勒比海

就在美國於東太平洋對另一艘被控販毒的船隻發動攻擊之際，美軍16日宣布，美國航空母艦「福特號」目前正在加勒比海強化反毒行動。此舉勢必會激怒委內瑞拉。

因應嚴峻寒冬 烏克蘭與希臘簽署進口天然氣協議

俄烏戰事膠著，隨著烏克蘭的能源基礎設施因為俄羅斯攻擊而遭到重創之際，烏克蘭與希臘16日針對冬季的天然氣運送簽署協議。

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員16日表示，當地一座鈷礦場15日發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難。

三星、現代汽車未來5年共將在韓投資12.5兆元

韓國三星集團及現代汽車16日宣布未來5年對韓國國內的投資計畫，三星將投資450兆韓元、現代汽車125.2兆韓元，合計575.2兆韓元（約新台幣12.5兆元），用於人工智慧及綠氫等業務。

專題報導：南韓造核動力潛艦提升戰略自主 分析：美國可聚焦應對中國威脅

美國總統川普政府近期允許南韓建造核動力潛艦，專家指出，此舉反映了在北韓核武與飛彈計畫持續擴張下，首爾希望提升自主安全能力，同時川普也有意降低美韓同盟的負擔，以集中力量因應中國擴張。

專題報導：賴總統年底過境美國？中國因素加深學界意見分歧

「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛萊儀日前表示，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪中而受到牽動。不過，學者對此看法不一。(編輯:王志心)