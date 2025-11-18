2025/11/18 Rti精選新聞

美商GMI Cloud攜輝達 將在台建立5億美元AI數據中心

總部設在美國的雲端服務供應商GMI Cloud在17日表示，在美國人工智慧(AI)大廠輝達支持下，該公司將在台灣建立一座價值5億美元(約新台幣155.8億元)的AI數據中心。

德媒專訪 蔡英文：台灣科技領先握有AI時代鑰匙

前總統蔡英文上週訪德期間接受德國政經媒體Table專訪，提到美中貿易戰與科技封鎖，蔡英文說：「我們握有進入AI時代的鑰匙。」德媒觀察，台灣正催生一種全球獨有的「科技外交」模式。

中國闖釣魚台海域「巡航」 總統：嚴重衝擊印太和平穩定

日中關係緊張加劇，繼中國日前宣布17日至19日於黃海部分海域實彈射擊後，16日又宣布海警將赴釣魚台海域巡航。賴清德總統強調，中國此舉嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲中國克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

日本駐中使館發布對策 提醒日籍公民在中國注意安全

日本首相高市早苗「台灣有事」說持續發酵。日本駐中國大使館17日向中國境內的日本公民發布「安全對策」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

中日僵局 學者：雙方都不會任由情勢失控

中日對立似有升高態勢。學者趙文志17日受訪指出，兩國的僵局確實很難在短期內化解，不過，他認為雙方政府都會有所克制，不會任由情勢失控，且會設法避免僵局升溫而引發衝突。

醫師作家陳耀昌辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時也是重要台灣歷史小說家陳耀昌17日辭世，享壽76歲，文化部將呈請總統明令褒揚。陳耀昌在2016年出版《傀儡花》，後來被公視改編為影集《斯卡羅》，2022年獲電視金鐘獎最佳戲劇節目獎。

普發1萬元郵局銀行ATM領現首日 逾90萬人領取

普發現金新台幣1萬元17日起開放ATM領現，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取。截至17日晚間6時止，已有超過90萬人透過ATM領取。

今年入冬最強冷空氣長驅直下 全台周三、周四低溫探15度

入冬以來最強的冷空氣從17日開始一路南下，中央氣象署表示，中部預計今天開始降溫，週三、週四則是全台都籠罩在冷空氣的威力下，低溫也將下探攝氏15-17度。

中大觀測電離層電漿空洞 揭祕2024母親節磁暴

中央大學17日指出，太空中心團隊運用福爾摩沙衛星五號等資料來源，觀測到2024年「母親節磁暴」引發橫跨數千公里的電離層電漿密度空洞，藉由解析電離層，有助提升太空天氣預報能力。

工研院：飯店自助餐盤面減1/3 食物浪費減3成

為減少食物浪費，環境部17日發布「淨零綠生活餐飲指南」，並邀集學研、業者討論惜食減碳的相關措施。工研院分享研究發現，在飯店自助餐縮減原本盤子盤面約1/3，可達到人均浪費量顯著下降約33%。

中俄棄權 安理會表決通過在加薩部署國際部隊

聯合國安理會17日表決通過一項由美國起草的決議案，將支持美國總統川普的加薩和平計畫，組建一支臨時性國際維和部隊，和以色列、埃及、以及經過訓練的巴勒斯坦警察合作，協助確保邊境地區安全及實現加薩走廊非軍事化。

奇博克事件十年後 奈及利亞再傳25名女學生遭綁

奈及利亞近300名女學生遭綁架事件(奇博克事件)十多年後，警方17日表示，西北部一所女子中學清晨遭持槍犯罪集團闖入，25名女學生遭綁架，一名教職員在襲擊中遭槍殺。

孟加拉促引渡遭判死刑前總理哈希納 印度暫無動作

孟加拉國際戰犯法庭17日對鎮壓學運奪人性命的前總理哈希納判死刑，要求印度將她引渡回國。哈希納去年8月抵達印度，外界當時猜測她僅是「短暫停留」，但1年多過去了，哈希納仍在印度，政府沒有透露關於她何時會離開的消息。

專題報導：川普金卡簽證降至百萬美元 吸引台灣欲移民者？

美國總統川普上任後推出要價500萬美元的金卡居留簽證，9月新增「白金卡」層級，同樣是500萬美元，並把金卡降為100萬美元。美國金卡簽證對全球富豪開大門，對台灣想移民者，是提供更便捷的通道抑或增添更大風險？

專題報導：外資下滑衝擊中國經濟成長 國安法等政治因素難令外資回頭

今年中國前三季的經濟成長率呈現明顯放緩趨勢，學者分析，由於反間諜法和國安法等政治因素的介入，在目前大環境很難改變的狀況下，外資不僅很難回頭，未來一年的經濟成長也很難樂觀。

專題報導：表彰丁家喜、張海濤、高瑜 獨立中文筆會：中國人要抱團取暖

由「獨立中文筆會」與「國際筆會」合作舉辦的年度表彰，今年頒獎給中國人權律師丁家喜、維權人士張海濤、資深媒體人高瑜等3人。獨立中文筆會會長馬建呼籲，中國人民要「抱團取暖」，絕不能讓送木炭的人凍死在雪地裡。(編輯:王志心)