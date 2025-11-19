2025/11/19 Rti精選新聞

國防部普發全民國防手冊 明年一月前全國每戶一本

為強化國人危機應變能力、普及防災安全意識，國防部編撰「當危機來臨時：台灣全民安全指引」全民國防手冊，並將於19日起展開全國普發作業。預計在明年1月5日前，國內983萬家戶都能每戶一本。

推「造山者」全球放映 外交部：強化台灣國際形象

外交部決定運用政府力量在全世界推動講述台灣半導體從無到有發展歷程的紀錄片「造山者-世紀的賭注」的非營利放映，目前正在進行日文、德文等多種語言的字幕工作，預定明年開始透過各駐外館處大力推廣。

傳羅唯仁帶走台積電先進製程資料 高檢分案了解

媒體報導，台積電前資深副總經理羅唯仁，退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料，並傳出回鍋英特爾。台灣高等檢察署18日表示，智財分署已分「他字案」了解，釐清是否涉及不法。

現退役6軍人涉洩機密予港籍人士 高院裁定7人羈押

國防部政戰局執行內部清查時，發現少校楊博智舉止可疑，進而查出香港籍陸男丁小琥涉吸收利誘6名現退役軍人刺探收集軍事等機敏資料，18日遭檢方起訴並移審。台灣高等法院18日晚間裁定7人羈押，可抗告。

台股重挫近700點 金管會：跌幅在亞股居中且低於日韓

台股18日重挫691點，收在26,756點。金管會強調，台股跌幅較日韓少，在亞洲各主要股市仍算中段班，後續金管會將持續關注國際股市發展；而以基本面數據來看，截至今年10月底，上市櫃公司累計營收仍較去年同期增加12.51%。

Alphabet執行長示警：如果AI泡沫破滅 沒有企業能倖免

AI產業估值飆升、投資熱絡，引發外界對於泡沫風險的擔憂。美國科技巨擘Alphabet執行長皮查伊說，如果人工智慧熱潮破滅，沒有任何公司能全身而退。

棒球魂不滅！第32屆關懷盃棒球邀請賽花蓮登場挺重建

第32屆關懷盃棒球邀請賽將於11月28日起在花蓮登場。主辦單位台灣原住民族棒球運動發展協會喊出今年主題為「Kulumaha 回家吧」，邀請國內外62支少棒與青少棒隊伍重返後山，參與東部棒球盛事。

協助愛國者系統升級 美國務院批准對烏克蘭軍售

在俄羅斯持續猛烈攻擊烏克蘭之際，美國18日批准一項旨在對愛國者飛彈防禦系統進行升級與維護的1.05億美元對烏克蘭軍售案，這項軍售案將增強烏克蘭因應當前與未來威脅的能力。

美國會批准強制公開艾普斯坦檔案 法案送交川普簽署

共和黨控制的美國聯邦眾議院與參議院18日批准，強制公開已故性犯罪富商艾普斯坦的司法部檔案，美國總統川普幾個月來一直反對公開，但在最後轉為支持。此案先前導致川普與他的一部分支持者關係破裂。

英國國會示警中國間諜活動 籲提防假招募

英國「軍情五處」對國會發布間諜活動警示，指中國國安部假藉獵人頭或其他空殼、幌子公司名義，企圖在英國國會社群建立人脈，取得與英國有關的敏感資訊，並為未來的長期關係建立基礎，且中方常使用年輕女性假身分與目標接觸。

加碼施壓 中國18日起連8天黃海南部實彈射擊

中日關係近期因日本首相高市早苗「台灣有事」的發言不斷惡化，中國海事局繼15日公布黃海中部實彈射擊警告後，17日深夜連雲港海事局再發布航行警告，11月18日至25日一連8天在黃海南部部分海域進行實彈射擊。

北京會談日本抗議中方旅遊警示、中方對磋商不滿意

日中關係緊張，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤，就中國近日發布的日本旅遊警示提出嚴正抗議，而劉勁松則對磋商結果及會談氣氛分別表示「當然不滿意」及「嚴肅」，並未多言。

日本大分火災延燒逾170棟建物 擬請自衛隊協助

日本大分縣政府表示，大分市佐賀關地區18日傍晚發生的大規模火災已延燒逾170棟建築物。當地消防單位今天(19日)清晨4時30分左右仍在滅火。目前有1名老翁失聯。地方政府正在協調請自衛隊投入救災。

專題報導：日本修改無核三原則 恐為核武軍備競賽加溫

媒體報導，日本首相高市早苗正在研究修改國家安全保障戰略中「無核三原則」的可能性。學者認為，這將開啟美國在日本布署核武的可能性，讓整個地緣政治陷入核武軍備競賽的漩渦。

專題報導：來宜蘭迺菜市場 上一堂關於味道與傳承的文化課

走進宜蘭南北館市場，像是踏入一座仍在運轉的生活博物館。蒸氣、交易聲、切魚肉的節奏、紅茶豆漿的香氣層層堆疊，其中藏著一代代人的記憶與堅持。今年入選文化部百大文化基地的「來宜蘭迺菜市場」，透過記錄與導覽，讓台灣文化在市場裡延續。(編輯:王志心)