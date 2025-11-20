2025/11/20 Rti精選新聞

中日僵局 林佳龍：支持高市 籲中勿升高衝突

針對中日對立態勢，外交部長林佳龍在19日表示，中共現在是設法施壓日本首相高市早苗，希望能毀滅其政策方向，因此我方應給予更大支持，林佳龍同時說明我方立場是希望此事能夠冷卻，也呼籲中國不要升高衝突。

卓榮泰：擴大城鎮韌性演習 明年首實施跨縣市演練

為建構強韌堅實的緊急應變體系，行政院長卓榮泰19日表示，明年將擴大城鎮韌性演習演練規模，將首度實施跨縣市協同演練；為因應天災造成的大規模通訊中斷，NCC提出的災害漫遊機制等應儘速辦理。

廣告 廣告

造就「自由能源」 德國駐台代表鼓勵台灣實現能源獨立

能源議題攸關國家經濟，德國在台協會處長狄嘉信19日分享德國經驗，他表示，能源轉型不應以淘汰特定能源為目標，而是務實地檢視各種能源可扮演的角色，追求最大效益。

參與COP30 台灣NGO：我國碳費若每噸1800元 可省百億碳關稅

台灣氣候行動網絡日前赴巴西參與COP30周邊論壇，研究中心總監趙家緯指出，台灣的碳費若每噸訂為新台幣1,800元，將可節省約100億元的碳關稅流失，而日、韓專家則建議注意碳交易制度免費核配過量、碳權浮濫等問題。

藍白黨魁高峰會 鄭麗文支持合理國防預算 黃國昌指兩岸政策勿著墨名詞

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日會面，鄭麗文強調，台海安全不是透過軍備競賽而獲得保證，而是要透過和平決心與努力，及合理的國防預算。外界關注民眾黨的兩岸政策，黃國昌說，與其在名詞或意識形態上打轉，更重要的是如何捍衛台灣的民主自由。

傳有滑輪溜冰選手參加中國全運 運動部積極查核名單

有媒體報導，多名台灣滑輪溜冰選手到中國參加全運會，甚至還有現役選手；對此，運動部聲明強調，已請高雄市政府運動發展局調查核對名單，若屬實後續將開會討論懲處。

強化家暴保護 立委修法增科技監控與電子保護令 衛福部研議中

台灣社會今年發生多起重大家暴案件，外界質疑保護令制度失靈。立法院衛環委員會19日排審「家庭暴力防治法修正草案」，其中一大重點為新增科技設備監控與「電子保護令」。衛福部表示，預計半年內提出修法版本。

太子集團洗錢案 第二波拘提3被告聲押禁見

北檢偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，18日發動第二波拘提行動，經檢察官複訊，19日認定集團旗下尼爾公司負責人林揚茂、2名財務女主管犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見。

台積電疑爆洩密案 國科會強調先進技術難複製

外傳台積電前高層帶走先進製程機密資料跳槽至英特爾。國科會主委吳誠文19日指出，台積電技術難以靠個人就完整複製，但仍需嚴防外洩，相關單位目前正全力協助台積電。

川普再提台灣和晶片業：美國需要外籍人員助設廠運作

美國總統川普力促製造業回流美國，他19日再度提及，美國曾領導晶片產業，但後來被其他人拿走，像是台灣，但不怪他們。他也強調，若不允許國外技術人員赴美協助設廠並讓廠房運作，「我們就不可能成功」。

路透：川普可能推遲開徵半導體關稅 避免美中貿易戰升級

美國官員私下表示，美國總統川普對進口半導體開徵關稅的計畫可能不會立即實施，政府正採取較謹慎的做法，以避免刺激中國。川普今年8月曾表示，將對進口半導體課徵約100%關稅，但在美生產或投資可豁免。

彌補國防工業人才缺口 歐盟計畫2030年前培訓60萬人

歐盟指出，國防工業正在經歷前所未有的成長與轉型，然而勞動力與技能缺口是一大風險，因此計畫在2030年前針對60萬人進行技能提升與再培訓計畫，以彌平人才斷層。

美國提新和平方案 傳要求烏克蘭放棄領土、削減軍隊規模

美國的新和平方案傳出將要求烏克蘭放棄領土，並削減其軍隊規模。這項提案顯然重申了俄羅斯結束戰爭的最高條件，烏克蘭一直拒絕這些條件，認為這等同於投降。

專題報導：史上最大加密清算潮竟是穩定幣引爆 台灣法制化還缺哪些拼圖？

美國「天才法案」為穩定幣發展注入強心針，但不到3個月，10月11日加密貨幣市場經歷史上最大的清算潮，且與市值第三大穩定幣USDe與美元脫鉤有關，台灣若要將穩定幣法制化，在市場風險與監理方面還有哪些亟待補強？

為自由而戰！陳維明來台發表著作 盼偕手保護台灣民主

旅居美國的華人雕塑家陳維明曾三度前往戰火中的敘利亞，參與反獨裁政權行動，他將當時寫下的戰地書信集結成冊，19日到台北發表著作。他表示，民主和自由並不是單一國家的事，所以台灣的民主也需要偕手保護。(編輯:王志心)