2025/11/21 Rti精選新聞

谷歌AI研發中心揭幕 總統：鞏固台灣AI領先地位

位於台北市士林的Google AI基礎建設研發中心正式啟用，成為美國總部以外最大AI基礎建設研發中心。Google指出，台灣擁有優秀人才和世界級的供應鏈，軟硬體與供應鏈的高度連結，這也是Google在台建立AI基礎建設研發中心的關鍵。賴清德總統說，研發中心正式啟用，將鞏固台灣在全球AI供應鏈中的領先地位。

雙重國籍不得任民選公職政府一視同仁 國民黨團擬修法排除陸配適用國籍法

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因擁有中華人民共和國國籍遭到解職，花蓮縣府撤銷原處分。內政部重申立場，依國籍法規定，不允許我國民選公職人員擁有雙重國籍。陸委會表示，政府對來自各國的移民一視同仁，並沒有刻意刁難中國籍配偶。國民黨團則將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範。

政院版財劃法挹注地方1.2兆創新高 地方財力不減反增

行政院會20日拍板通過《財政收支劃分法》修正草案，政院強調，此版本是多次與地方財政與主計機關會商後提出的最具共識版本，兼顧地方自主與財政穩健，且能有效修正立院版本造成的分配失衡與舉債風險。

林佳龍：支持日本有效穩定局面 阻止中共霸凌

針對中國與日本近期持續升高的對立態勢，外交部長林佳龍20日在立法院受訪表示，中共將經濟、投資、觀光等項目全部「武器化」，是種不文明、不民主的做法，他認為台灣應在此關鍵時刻支持日本，讓日本能有效穩定局面，以阻止中共的霸凌行為。

南區觀光圈推出品牌Logo和宣傳片 吸引國際旅客深入南台灣

觀光署4大國家風景區管理處20日攜手組成「南區觀光圈」，共同推出「南區觀光圈」品牌Logo和主題商品，同時首播南區觀光圈品牌宣傳片，希望吸引更多國際旅客深入南台灣，遇見感動與驚喜。

10月外銷訂單登史上次高 全年接單年增率上看2成

經濟部統計處20日公布10月外銷訂單693.7億美元，登史上次高紀錄。在AI(人工智慧)浪潮帶動下，目前預估11月接單金額約有600多億美元，全年接單可望創下新高。

10日內病假不得有不利待遇 明年元旦上路

為保障勞工請病假的權利，勞動部20日預告「勞工請假規則」部分條文修正草案，凡勞工在1年內請病假合計未逾10天，雇主不得有不利處分，預計明年1月1日上路。

陳念琴宰制全場 WB盃拳賽強勢奪金

台灣拳擊名將陳念琴20日奪下世界拳擊聯盟(WB)盃年終總決賽女子65公斤級金牌，她在賽後表示，是吸引力法則幫助她拿下這面金牌。這次台灣選手一共獲得1金、2銀，除陳念琴外，吳詩儀、郭怡萱也分別獲得銀牌。

石虎阿里山現蹤 創嘉南地區最高海拔發現紀錄

農業部林業及自然保育署嘉義分署20日表示，嘉義縣鄒族獵人協會11月初以紅外線自動相機，在阿里山鄉里佳部落周邊國有林地內拍到石虎且發現位置海拔達1752公尺，創嘉南地區最高海拔發現紀錄，睽違31年後再現蹤阿里山。

東北季風加水氣 玉山降下初雪

海拔高度3844.8公尺的玉山氣象站在20日中午12時25分觀測到玉山初雪降臨，雪花落地即融化、無積雪，排雲山莊也短暫飄雪；氣象署表示，這是玉山今年入冬所降初雪。

高市言論風波續發酵 美國務院主動發聲挺日

日相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中國全面反制。美國國務院20日主動表示，對美日同盟的承諾堅定不移。無論在台海、東海或南海，美國堅決反對片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這是日中外交風暴發生後，美國國務院首次主動發聲。

美國提新俄烏停戰計畫 白宮：對雙方都有好處

美國白宮表示，總統川普支持的一項結束俄烏戰爭的計畫對雙方都有「好處」，駁斥了有關這項計畫呼應了許多莫斯科要求的擔憂。烏克蘭總統澤倫斯基表示，任何結束俄羅斯侵略的協議必須帶來「有尊嚴的和平」，「尊重我們的獨立、我們的主權」。

專題報導：改造飽經洪水沖刷台東鐵公路 變身幸福甜蜜「微笑南灣」

台東的鐵公路建設最新進度在日前曝光，除了今年底可望看到南迴鐵路的5座車站蛻變成地方的觀光門戶，明年春節前更可望見到「只有雲知道」的美景，同時也見識到花東鐵路雙軌化的艱辛與挑戰。

專題報導：藍委憂鄭麗文成「洪秀柱2.0」 學者指恐衝擊明年地方選舉

國民黨主席鄭麗文上任後的言行引發各界關注，國民黨立委大多採取「冷處理」，但不免擔憂鄭麗文若繼續朝「洪秀柱2.0」方向邁進，恐悖離台灣主流民意。學者則分析，鄭麗文拋出具爭議性且吻合中共對台立場的兩岸論述，對於黨內有意投入明年地方選舉的「小雞」將造成極大壓力。

專題報導：解讀中國大使一番話 旅日學者：台灣人將更加反共

中國駐日大使吳江浩近日發文表示，日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發台灣社會不滿。對此，旅日香港學者潘嘉偉直言，「是誰有不滿啊？」他認為，吳江浩這番話將讓台灣民眾更加反共。中國時事評論人林辰斌則推估，此言是「精心算計」，在為中共後續反制行動建構正當性。

專題報導：X平臺遭控成中共維穩幫凶 Grok說了大實話

因洩露習近平女兒習明澤個人訊息而遭重判的「惡俗維基案」受害人牛騰宇，其母親在X平臺的帳號近日遭封殺或限制。也讓外界認知到在中共極權的統治下，社群平臺配合自我審查的嚴重性。