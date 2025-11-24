【2025/11/24-2025/11/30】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

入冬呼吸道傳染病風險增，社群謠言也抓緊民眾焦慮，上週最熱傳的訊息是「新冠疫情又來了」，並宣稱可透過5種症狀研判是不是感染新冠。根據疾管署的資料可知，包含台灣在內，國際目前新冠疫情屬低度波動，社區仍持續有個案，但疫情並不明顯。

「新冠疫情又來了」這種謠言，就像「狼來了」一樣會麻痺大家的防疫意識，可參考查核中心最新一期的電子報〈疫情假警報來襲！拆解近期熱傳健康謠言〉的深度分析，也歡迎大家進一步訂閱查核中心電子報。

另有一些熱傳的謠言與時事緊密扣連但亂帶風向，例如把政府鼓勵國外人士來台觀光的抽獎活動，錯稱為「人人都領5000補助款」；或引述官員立院答詢的片段內容，指證台南垃圾場大火焚燒石棉瓦；另有一則以假日本郵件宣稱前駐日代表謝長廷賄賂日本首相高市早苗，搭配「暗網流傳」等具陰謀論色彩的論述，增添情緒渲染力也加重查核困難度。

本周值得關注的3類傳言如下：

｜疫情災情假警報 麻痺民眾警覺心

台南市烏樹林暫置場堆放風災廢棄物，11月21日發生火災，持續悶燒多日，外界疑慮先前大量破損的屋頂石棉瓦也被焚燒，有網紅和政治人物也發文跟進這樣的說法，引發部分民眾對空氣品質、健康危害的憂慮。

查核後發現，火災現場有石棉瓦的說法，其實出自環境部長彭啟明在立法院回應立委林淑芬時，一度表示現場有石棉瓦；但他隨後回應立委葉元之再質詢同一議題時澄清，確認該處沒有石棉瓦。但相關社群貼文，都僅提及「現場有石棉瓦」而未談後續的補充。

目前官方的訊息都稱烏樹林暫置場廢棄物種類為家具、磚瓦、樹枝等，並無石棉瓦；但台南市環保局表示，已對火場採樣送檢有無石綿纖維，報告出爐會很快公開。

｜利用時事造謠言 假借「朋友說」加深可信度

日本新任首相高市早苗日前於日本眾議院答詢時因「台灣有事」等言論表態，引發日本、中國對抗情勢，社群討論至今仍餘波盪漾。近期一則社群傳言，更進一步以「暗網流出」、「高市早苗收受台灣賄賂郵件」等，暗示台日關係背後有不可告人的情事。



事件相關人如前駐日代表謝長廷、台灣外交部等，均否認上述說法；查核記者也邀請專家檢視傳言所附「郵件內容」，發現Email內容多處用語不自然、詞彙與敬語使用偏差不符日語母語者習慣。專家並稱，網傳信件整體呈現明顯的「中式日文」特徵，與日語母語者的書寫方式相差甚遠。若追究源頭，此傳言源於匿名論壇，發文帳號今年11月才成立，且成立3天即發文，也相當可疑。

另一則傳言則營造「身歷其境」的氛圍，宣稱朋友週末到野柳遊玩遇到一群東南亞觀光客，發現人人都領到5000補助款，並進一步連結到普發萬元的政治評論。查核後發現，觀光署為了刺激國外觀光客到訪，確實提供補助方案，但要抽獎才有，且名額有限，並非人人有獎。傳言說法其實是以片面資訊帶動政治討論。

｜網傳AI騙貸引恐慌 手法實難成立

近一週有兩則社群影音廣為熱傳，一則集結多段壓力鍋沖冷水爆炸影片，提醒大眾慎用壓力鍋；另一則分享防詐知識，宣稱有最新的AI騙貸手法，只要對著手機螢幕唸出一段數字，就會被盜臉、破解個資。實際上，這兩則影片都夾帶錯誤訊息：壓力鍋充冷水不會爆炸，網傳影片是AI製作；目前台灣並無AI盜臉騙貸個案，其手法也難以成真。



這類影片善用民眾關心的生活、防詐議題包裝，表面上是善意提醒，卻隱藏混淆認知、麻痺民眾防詐意識的風險。

【❌易生誤解】新冠又來了，可能不發燒，出現這5種症狀要當心？

【❌錯誤】高市早苗出任總務大臣期間，收謝長廷數百萬珠寶賄賂？

【證據不足】台南垃圾場火災，裡面有石棉瓦廢棄物？

【❌易生誤解】芭樂削皮吃才健康，可以降血糖？

【❌錯誤】明年起，台灣將被歐盟課徵8千億碳稅？

【❌易生誤解】東南亞旅客入境就能拿5千元補助？

【❌錯誤】義大利披薩店老闆嘲諷台灣遊客，當地市長向中國道歉？

【❌易生誤解】最新AI騙貸，視訊唸出卡號數字會背上鉅額貸款？

【❌錯誤】網傳影片「壓力鍋加熱後不能直接碰到冷水，馬上爆」？

【❌錯誤】發熱的食物讓蠢蠢欲動的癌細胞多睡覺？

特別感謝排行榜技術提供：#資策會軟體技術研究院

特別感謝排行榜資料來源：#Cofacts真的假的資料

（記者：陳偉婷；責任編輯：陳偉婷）