2025/11/24 Rti精選新聞

外交部：日本對「台灣有事」仍採戰略模糊

外交部在送交給立法院委員會的報告中指出，日本首相高市早苗日前在國會的答詢內容，仍遵循日本政府既定立場，對於「台灣有事」議題仍採取戰略模糊策略，目前無法將高市的答詢內容直接解讀為日本會協防台灣。

普發全民安全指引 國防部：屬長期必要公共投資

「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業。內政部表示，支應發送作業費及分攤運費，共計新台幣2171萬7800元；國防部指出，紙本印製作業決標金額為4279萬元，屬長期且必要的公共投資。

廣告 廣告

刺激內需市場 行政院射4箭拚觀光

政府將「刺激內需」列為施政重點，擴大觀光則是其中關鍵策略。行政院長卓榮泰指出，政府將透過舉辦大型會展、國際會議、演唱會經濟、國際賽事等四大面向著手，吸引更多外國觀光客來台。

總統宣布成立兒家署 朝野盼整合業務與預算人力

賴清德總統日前宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為兒童照護的專責機關。對此，立法院朝野立委都表示樂觀其成」，但期盼能釐清業務整併及預算、人力等配置。

民間連署推周休3日 學者：讓變形工時多樣化更實在

近期又有民眾在公共政策平台提案推動周休3日，且連署過關，勞動部須正式回應。學者分析，若想要工作和生活平衡，增加個人時間自主性，或許檢討變形工時，讓其更多樣化，對勞工應會更實在。

「第十屆移民工文學獎」頒獎 促進族群多元了解

第十屆移民工文學獎23日在台北車站一樓黑白棋盤大廳舉辦頒獎典禮，中央廣播電臺副總台長劉嘉偉表示，「移民工文學獎」促進多元族群彼此了解，也讓每個移工可以用文字書寫下自己的生命故事。

全球首例人類染H5N5死亡 石崇良：人傳人風險低 籲勿接觸禽鳥

美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感死亡病例，衛福部長石崇良23日表示，根據美國疾病管制與預防中心評估，H5N5目前仍侷限於禽傳人，人傳人風險低，疾管署會密切關注疫情發展。

周子瑜哽咽念手寫信 TWICE宣布明年台北加演

韓國女團TWICE 23日晚間在高雄國家體育場舉辦This Is For演唱會，台灣成員周子瑜哽咽念手寫信，分享從練習生到出道的心情。TWICE除演唱中文歌「日不落」，也宣布明年台北大巨蛋加場演出。

「大濛」刻劃白色恐怖奪金馬獎劇情片 導演陳玉勳謝前輩護佑

以庶民視角回顧白色恐怖歷史，「大濛」22日晚間擊退「左撇子女孩」、「眾生相」等片，獲得第62屆金馬獎最佳劇情片。導演陳玉勳感謝劇組外，也說「謝謝在天上護佑我們的前輩、前人」。

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

美國與烏克蘭正在瑞士針對俄烏戰爭進行磋商，以調整華府提出的28點和平計畫。烏克蘭總統澤倫斯基表示，感謝美國及每位美國人民，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。根據烏方說法，最新版本已納入烏國部分訴求。

「台灣有事」答詢引日中緊張 日防相視察與那國島

日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐屯地。與那國島被視為「台灣有事」時日本的第一線防衛據點。近期日本首相高市早苗答詢引發日中對立，使得小泉此行別具象徵意義。

專題報導：高市早苗「台灣有事」言論引爭議 學者：日中關係僵局恐長期化

學者指出，日本政府的立場基本上並未改變，但高市早苗以首相身分論及「台灣有事」，是在前首相安倍晉三的外交遺產上向前跨出了一步，日中關係的僵局可能長期化。

港媒：中國研究利用大量無人機 干擾台灣使用星鏈

港媒報導，有鑑俄烏戰爭經驗，中國方面正研究一旦台海戰爭爆發，中方如何有效干擾星鏈在台灣運作。研究發現，中方至少要對台出動1000至2000架以上搭載干擾器的無人機，才能壓制星鏈。

泰國合艾水患重創商家 台商工廠停工交通癱瘓

泰國南部宋卡府合艾暴雨成災，市區及周邊多處嚴重淹水，不僅有旅客受困，當地商家與台商也受衝擊。台商表示，這次洪災為近年最嚴重的一次，因淹水時間長影響廣泛，已導致工廠停工、交通癱瘓，復原至少需2週以上。

斯洛維尼亞4.6萬人連署反安樂死 今二度公投決定

中東歐國家斯洛維尼亞相隔一年後，23日再度舉行安樂死公投。這場由保守派人士推動的公投案必須獲得五分之一合格選民同意才能有效通過，否則相關法律將繼續實施，未來一年內也不得就同一議題再次公投。