2025/11/25 Rti精選新聞

央廣官網遭入侵案偵結 工程師等3人遭起訴

針對中央廣播電臺官網遭入侵案，台北地檢署偵查終結，依妨害電腦使用、背信罪起訴央廣網路媒體組工程師吳政勳、該組組長岳昭莒及海云智慧雲端有限公司黃富琳等3人，並分別對吳政勳、岳昭莒求刑3年、2年6月。

陳歐珀涉貪遭起訴求刑24年 北院今裁定500萬交保



民進黨前立委陳歐珀立委任內被控收賄、詐領助理費，犯罪所得新台幣874萬餘元，北檢依貪污等罪起訴，求刑24年2月。

盧秀燕：公職唯一效忠中華民國 不應有其他國籍

台中市長盧秀燕表示，公務人員或民意代表應以中華民國為唯一國籍與效忠對象，不應有其他國籍，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該。

新壽T17、T18地上權今塗銷 輝達落腳台北又近一步

台北市政府表示，北市府已會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地正式回歸市府，之後將續行與輝達(NVIDIA)之專案設定地上權簽約等事宜。

春節9天開診加成最高100% 總統：盼持續提供良好醫療服務

賴清德總統表示，明年春節有9天連假，為了給予醫護更大的支持，醫院或診所門診將依開診時段分段加成，幅度從30%到100%，盼診所春節持續提供良好醫療服務。

蘇丹紅化妝品原料流向12業者 食藥署公布18項產品清單

台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料流向國內12家業者。食藥署24日公布18項使用問題原料的產品清單，包括未來美卸妝膏、古寶護唇膏都遭波及。

光電三法修正 彭啓明：台灣成世界最嚴標準 影響光電發展

立法院日前三讀通過「光電三法」修正案，大幅加嚴光電環評標準。環境部長彭啓明24日在立法院衛環委員會備詢時表示，修法後，台灣成為世界最嚴標準，未來的光電發展可能會受到很大的影響。

台新、新光投信今完成合併 明年1月人壽登場

台新新光金控今年7月24日合併後，旗下子公司由投信打頭陣，24日完成合併程序，台新投信為存續公司，合併後資產規模達新台幣5,300億，躍升國內第九大投信。

10月失業率3.36% 創25年來同月最低

主計總處24日公布10月失業率為3.36%，創25年來同月最低。官員認為，從勞動力相關指標來看，目前整體就業市場穩定，而後續最大影響的變數則在於關稅談判結果。

數位浪潮衝擊傳統媒體 瑞廣宣布未來三年裁員900人

瑞士廣播電視集團(SRG)24日宣布，受到「媒體環境劇烈變革」的影響，該公司為了降低成本，將在未來3年裁員900人。

宏都拉斯總統大選前夕 3黨候選人互控舞弊

宏都拉斯3大總統候選人在23日結束選舉造勢活動時，相互指控選舉舞弊。隨著11月30日大選臨近，國際社會憂慮宏都拉斯能否確保選舉自由與公正。

難民出身 烏克蘭21歲力士日本大相撲奪冠寫歷史

烏克蘭21歲相撲選手安青錦23日在日本九州賽事拿下冠軍，成為首位奪冠的烏克蘭力士。安青錦原為逃離俄烏戰爭的難民，數年前逃到日本。他受訪時表示，自己奪冠後已和父母通話，並收到來自烏克蘭朋友的訊息。

日本如期在與那國島部署飛彈 中國外交部批刻意製造地區緊張

日中關係陷入緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎23日表示，在靠近台灣的與那國島部署飛彈的計畫如預期進行。中國外交部24日再度宣稱，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，中方有決心有能力捍衛國家領土主權。

專題報導：日中緊張 專家：日本只要什麼都不做 中共就會很難看

對於日本首相高市早苗的「台灣有事」說，中共持續提高回應層級，引發日中關係緊張。不過，台灣認知戰專家劉文斌指出，中共現在硬是將姿態拉高，但只要日本「什麼都不做」，中共「就很難看」。

美學者：台灣近臨界點 未來數月是美台關係關鍵

彭博社24日刊出美國約翰霍普金斯高等國際研究學院季辛吉傑出教授白蘭斯的專欄，以「台灣已走到臨界點」為題，指出在北京加大對台施壓、美國可靠性受到質疑之際，未來幾個月可能是決定台灣長期未來的關鍵時期。(編輯:王志心)